Los Boston Celtics se recuperaron este viernes y derrotaron 108-100 a los Philadelphia 76ers de la mano de Jayson Tatum, mientras LeBron James puso a los Lakers a una victoria de la segunda ronda y los San Antonio Spurs aprendieron a ganar sin Wembanyama.

Resultados de la jornada NBA

Partido (Serie) Resultado Estado de la Serie Boston Celtics en Philadelphia 76ers 108 – 100 Boston lidera 2-1 L.A. Lakers en Houston Rockets 112 – 108 Lakers lidera 3-0 San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers 120 – 108 San Antonio lidera 2-1

Lakers al borde de la barrida : Los Lakers vencieron a Houston en tiempo extra tras remontar una desventaja de seis puntos en los últimos 30 segundos del tiempo regular. A pesar de las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves, LeBron James lideró el esfuerzo para poner la serie 3-0 a su favor.

Respuesta de los Celtics : Tras perder el segundo juego en casa, Boston recuperó la ventaja de campo en Philadelphia gracias a 25 puntos cada uno de Jayson Tatum y Jaylen Brown.

Spurs sin Wembanyama: San Antonio se impuso en Portland con una actuación estelar del novato Stephon Castle, quien anotó 33 puntos para cubrir la ausencia de Victor Wembanyama.

Horarios y partidos del sábado 25 de abril de 2026

Partido Hora (ET) Fase / Serie Detroit Pistons vs. Orlando Magic 1:00 PM Juego 3 (Empatada 1-1) Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns 3:30 PM Juego 3 (OKC lidera 2-0) New York Knicks vs. Atlanta Hawks 6:00 PM Juego 4 (ATL lidera 2-1) Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves 8:30 PM Juego 4 (MIN lidera 2-1)

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-Los Celtics se ponen arriba-

Luego de perder el segundo juego de la serie en casa, los Celtics se impusieron 108-100 sobre los Philadelphia 76ers, con Jayson Tatum como principal figura con 25 puntos.

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El cuadro verde lidera la serie 2-1 después de los primeros tres partidos en la primera ronda de la Conferencia Este.

Tatum, de 28 años y quien se recuperó de manera milagrosa de una lesión de tendón de Aquiles esta temporada, se convirtió en el cuarto jugador en la historia de los Celtics en superar los 3.000 puntos en los playoffs.

"Hemos necesitado de un trabajo en equipo, somos un grupo unido", dijo Tatum a Prime. "Estuve aquí en el pasado y entiendo que hay que hacer de todo para ganar en esta etapa".

Con una ventaja de tres puntos y con 25 segundos en el reloj en el cuarto período, Tatum tomó la pelota y no lo pensó dos veces para lanzar desde muy lejos de la línea de tres para anotar el triple que sentenció el partido a favor de los visitantes.

El dos veces medallista olímpico con Estados Unidos promedió 21,8 puntos, 10 rebotes y 5,3 asistencias en 21 partidos en la temporada regular que sirvieron como pretemporada para el alero de 2,03 metros.

Jaylen Brown igualó en puntos a Tatum con 25 mientras que Payton Pritchard sumó 15 unidades con cinco triples.

Por los Sixers, Tyrese Maxey fue el máximo anotador con 31 unidades mientras que el joven sensación VJ Edgecombe, que había destacado en el segundo partido, apenas pudo registrar 10 puntos en 41 minutos.

La serie continuará el domingo con el segundo partido consecutivo en el Xfinity Mobile Arena.

-Lakers, a un paso de la segunda ronda-

En el segundo turno, los Angeles Lakers lograron su tercera victoria consecutiva en la serie por la primera ronda de los playoffs en la Conferencia Oeste al imponerse 112-108 en tiempo extra sobre los Houston Rockets en el Toyota Center (Houston).

Un triple de LeBron James con 13,1 segundos por jugar en tiempo reglamentario llevó el partido a tiempo extra en una milagrosa recuperación de los californianos.

"Solamente quiero aprovechar la oportunidad, es una bendición poder hacerlo", comentó James.

Houston gozaba de una ventaja de seis puntos con 41 segundos por disputar y no pudo cerrar el partido.

James, quien a sus 41 años es la principal figura de los Lakers ante la ausencia de Luka Doncic por lesión, terminó con una línea de 29 puntos, 13 rebotes y seis asistencias.

En agregado a una actuación memorable de James, el aporte de Marcus Smart resultó fundamental.

Smart, de 32 años, finalizó con un doble-doble de 21 puntos y 10 asistencias, en agregado a cinco robos y un paso perfecto por la línea de tiros libres en el tiempo extra.

Los Houston Rockets, que no pudieron contar con Kevin Durant, se recuperaron después de estar abajo por 15 minutos, siendo el turco Alperen Sengun su principal figura con 33 puntos.

La serie queda a merced de los Lakers que solamente necesitan una victoria para avanzar a la segunda ronda.

Ningún equipo en la historia de la NBA ha logrado recuperarse después de estar abajo 3-0 en la primera ronda, con un récord histórico de 159-0.

-San Antonio sonríe sin Wemby-

Los San Antonio Spurs se impusieron 120-108 sobre los Portland Trail Blazers en el Moda Center (Portland) pese a la ausencia de su principal figura, Víctor Wembanyama, con motivo del protocolo de conmoción cerebral de la NBA.

Wembanyama, ganador del premio al Defensa del Año en la presente temporada, se golpeó la cabeza en el segundo partido de la serie y fue ausencia confirmada horas antes del inicio del partido este viernes.

Más allá de las estadísticas en ataque, es el impacto defensivo el que resiente el joven equipo de San Antonio.

Después de permitir 29 puntos en el primer cuarto y 36 en el segundo, Mitch Johnson realizó los ajustes desde el banquillo que derivaron en una sólida actuación defensiva en una segunda parte en la que Portland registró 43 puntos.

Stephon Castle fue el máximo anotador para el cuadro tejano con 33 puntos mientras que Luke Kornet aportó un doble-doble de 14 puntos y 10 rebotes.

"Nuestra defensa cambió en el segundo tiempo", afirmó Castle. "Hablamos sobre el plan antes del partido pero no lo estábamos ejecutando, todo cambió en el segundo tiempo".

Por los Blazers, el veterano Jrue Holiday anotó 29 puntos en una noche de pobre efectividad para todo el equipo anotando 37 de sus 91 intentos (41%).

Pese a la derrota, no todo está perdido para Portland, el equipo dirigido por el brasileño Thiago Splitte podría igualar la serie a 2-2 este domingo en el cuarto partido de la serie y segundo en condición de local.

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