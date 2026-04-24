Resultados de la jornada MLB del jueves 23 de abril 2026

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Bravos de Atlanta 7 – 2 Nacionales de Washington

Filis de Filadelfia 7 – 8 Cachorros de Chicago (10 inn.)

Padres de San Diego 10 – 8 Rockies de Colorado

Dodgers de Los Ángeles 3 – 0 Gigantes de San Francisco

Yanquis de Nueva York 4 – 2 Medias Rojas de Boston

Cerveceros de Milwaukee 4 – 5 Tigres de Detroit

Medias Blancas de Chicago 4 – 1 Diamondbacks de Arizona

Gemelos de Minnesota 8 – 10 Mets de Nueva York

Piratas de Pittsburgh 1 – 6 Rangers de Texas

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Lo más destacado de la jornada del 23 de abril

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Piratas 8, Rangers 4 | Oneil Cruz conecta el jonrón más duro de la temporada en la novena entrada

El dominicano Oneil Cruz protagonizó el momento más impresionante de la jornada con un jonrón de tres carreras en la novena entrada que rebotó en la parte superior del poste de foul del jardín derecho a 116.9 mph, el batazo más fuerte de toda la temporada en las Grandes Ligas, para impulsar a los Piratas de Pittsburgh a una victoria de 8-4 sobre los Rangers de Texas en Arlington.

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Los Piratas tomaron la delantera 5-4 en la novena cuando Nick Gonzales anotó desde primera base en un rodado de Jake Mangum al tercera base, aprovechando un tiro errado de Josh Jung que jaló al receptor Kyle Higashioka fuera del plato.

Cruz siguió con su cañonazo que rebotó en lo alto del poste y cayó en las gradas. De no haber estado el poste en el camino, la pelota habría viajado unos 432 pies. Cole Winn (1-1) fue el lanzador perdedor. La victoria fue la segunda consecutiva de Pittsburgh en la serie ante Texas.

Yanquis 4, Medias Rojas 2 | Nueva York extiende su racha a seis victorias

Bellinger conectó un sencillo contra el relevista Greg Weissert con dos outs y las bases llenas en la parte alta de la séptima entrada. El hit, que impulsó a Jazz Chisholm y Trent Grisham, puso a los Yanquis arriba 3-2.

Aaron Judge conectó un sencillo productor que anotó a José Caballero para darle a Nueva York una ventaja de 4-2. Cada una de las tres carreras que anotaron los Yanquis en la séptima entrada se le imputaron a Danny Coulombe (0-1), quien permitió tres hits en dos tercios de entrada.

Cam Schlittler (3-1) limitó a Boston a dos carreras y cuatro hits en ocho entradas para llevarse la victoria. Ponchó a cinco y otorgó una base por bolas.

David Bednar lanzó una novena entrada impecable para conseguir su séptimo salvamento. La victoria le dio a los Yanquis la barrida en la serie de tres juegos. Nueva York ganó 4-0 el martes y 4-1 el miércoles.

Boston no ha anotado más de dos carreras en ninguna de sus últimas seis derrotas. Los Medias Rojas anotaron apenas seis carreras en esos seis juegos. El dominicano Carlos Narváez conectó un jonrón solitario ante Schlittler en la quinta entrada que rompió el empate 1-1.

Payton Tolle, quien fue llamado de regreso de Triple-A Worcester el jueves, le dio a los Medias Rojas un buen comienzo. Tolle ponchó a 11 en seis entradas y limitó a Nueva York a una carrera con tres hits. Ponchó a los primeros cinco bateadores a los que se enfrentó y llegó con un récord de 2-0 y efectividad de 3.00 en Triple-A.

Boston tomó la delantera 1-0 en la parte baja de la segunda entrada. Trevor Story llegó a base por un error de lanzamiento de Amed Rosario y anotó con un doble de Marcelo Mayer al jardín central. El jonrón de Chisholm puso el marcador 1-1 en la quinta entrada. Chisholm (2 de 4, 2 carreras, 1 RBI) y Caballero (2 de 4, 1 carrera) fueron los únicos jugadores de ambos equipos en registrar múltiples hits. Los Yankees fueron ponchados 17 veces, incluyendo cuatro de Giancarlo Stanton y tres de Judge. Los Medias Rojas han perdido cinco de sus últimos seis partidos.

Mets 3, Mellizos 2 | Nueva York rompe racha de 12 derrotas con el regreso de Soto, pero Lindor sale lesionado

Mark Vientos conectó un sencillo decisivo en la octava entrada y los Mets de Nueva York cortaron su racha de 12 derrotas consecutivas al vencer 3-2 a los Mellizos de Minnesota, en un juego agridulce: Juan Soto regresó de la lista de lesionados, pero Francisco Lindor salió con molestias en el gemelo izquierdo.

Soto fue 1 de 3 con un sencillo y una base por bolas en su regreso tras una distensión del gemelo derecho que lo había mantenido fuera desde el 3 de abril. Lindor, en cambio, salió en la quinta entrada después de forzar al correr las bases al anotar desde primera base en un doble de Francisco Álvarez en la cuarta. El campocorto se sometió a una resonancia magnética el jueves y fue colocado en la lista de lesionados de 10 días. "Aquí vamos de nuevo", dijo el mánager Carlos Mendoza. Byron Buxton empató el juego 2-2 con un jonrón de leadoff en la sexta entrada ante Clay Holmes, su segundo cuadrangular en dos noches. Taylor Rogers (0-1) fue el lanzador perdedor.

Cachorros 8, Filis 7 (10 entradas) | Chicago extiende su racha a nueve victorias; Filadelfia cae por novena vez seguida

Dansby Swanson conectó su primer hit de walkoff en cinco años, un sencillo al jardín derecho-central en la décima entrada, para darle a los Cachorros de Chicago una victoria de 8-7 sobre los Filis de Filadelfia y extender la mejor racha ganadora de las Grandes Ligas a nueve juegos consecutivos, mientras que Filadelfia acumula nueve derrotas en fila.

Chicago lideró 6-2 antes de que Filadelfia cerrara con tres carreras en la séptima. El bateador emergente Edmundo Sosa empató el juego con un sencillo ante Jacob Webb en la octava, Seiya Suzuki volvió a poner a Chicago al frente 7-6 con un jonrón ante Brad Keller en la parte baja de esa misma entrada, y el bateador emergente Adolis García volvió a empatar el marcador con un cuadrangular ante Caleb Thielbar en la novena. Swanson impulsó al corredor automático Ian Happ desde tercera base ante Tanner Banks (0-2) para cerrar el juego. El dominicano Edward Cabrera lanzó siete entradas sin decisión, mientras que el también dominicano Cristian Sánchez salió igualmente sin decisión en el partido.

Bravos 7, Nacionales 2 | JR Ritchie gana su debut en Grandes Ligas pese a jonrón en el primer lanzamiento

El novato JR Ritchie recibió una bienvenida difícil a las Grandes Ligas cuando James Wood conectó un jonrón con su primer lanzamiento, pero el derecho de 22 años se repuso para ganar su debut y guiar a los Bravos de Atlanta a una victoria de 7-2 sobre los Nacionales de Washington, su octavo triunfo en nueve juegos.

Ritchie (1-0) permitió solo una carrera más en siete entradas, ponchó a siete, dio dos bases por bolas y lanzó 54 de 89 pitcheos para strikes, promediando 94.4 mph con su recta. Ozzie Albies conectó un jonrón y remolcó cuatro carreras para Atlanta, que rompió el empate 2-2 con cuatro carreras en la séptima entrada.

Dodgers 3, Gigantes 0 | Glasnow y Scott combinan juego de un hit para evitar la barrida

Tyler Glasnow y Tanner Scott se combinaron para permitir solo un hit y los Dodgers de Los Ángeles evitaron ser barridos en la serie de tres juegos al vencer 3-0 a los Gigantes de San Francisco. Glasnow (3-0) ponchó a nueve y permitió un hit y una base por bolas en ocho entradas, retirando a los últimos 14 bateadores consecutivos. Lanzó 105 pitcheos, 69 para strikes. Scott consiguió los últimos tres outs para su primer salvamento de la temporada. Kyle Tucker y Hyeseong Kim conectaron dos hits cada uno. Shohei Ohtani terminó 0 de 5 con dos ponches.

Padres 10, Rockies 8 | San Diego remonta en la novena con jonrón de Sheets; Andújar impulsa tres

Los Padres de San Diego remontaron un déficit de tres carreras en la novena entrada para vencer 10-8 a los Rockies de Colorado. Gavin Sheets conectó un jonrón de tres carreras ante Victor Vodnik (0-2) para poner a San Diego al frente, en el día de su trigésimo cumpleaños. Antes del batazo de Sheets, Xander Bogaerts y Miguel Andújar conectaron sencillos productores para recortar la ventaja. Mason Miller consiguió su noveno salvamento de la temporada, el mayor número en las Grandes Ligas, y extendió su racha sin permitir carreras.

Los dominicanos en la jornada

Oneil Cruz (Piratas) — La actuación de la noche

El dominicano Oneil Cruz fue el protagonista absoluto de la jornada. Su jonrón de tres carreras en la novena entrada ante los Rangers, bateado a 116.9 mph y que rebotó en lo alto del poste de foul del jardín derecho, fue el batazo más fuerte de la temporada en las Grandes Ligas. Cruz, quien en la noche anterior había visto un jonrón de tres carreras ser robado por Evan Carter con una espectacular atrapada sobre la cerca, se cobró revancha de la mejor manera. En lo que va de temporada, el jardinero de los Piratas batea para .351 con 20 hits, seis jonrones, 13 carreras impulsadas y cinco bases robadas en 57 turnos al bate, con un OPS de 1.070.

José Caballero (Yanquis)

El panameño de ascendencia dominicana José Caballero terminó 2 de 4 con una carrera anotada. Anotó la cuarta carrera de los Yankees en la séptima entrada gracias a un sencillo de Aaron Judge, contribuyendo a la barrida de Nueva York sobre Boston.

Miguel Andújar (Padres)

El dominicano Miguel Andújar tuvo una actuación destacada en la remontada de los Padres ante los Rockies. Conectó un doble, un sencillo y remolcó tres carreras, incluyendo un sencillo productor en la novena entrada que ayudó a recortar la ventaja antes del jonrón decisivo de Gavin Sheets.

Ramón Laureano (Padres)

El dominicano Ramón Laureano también brilló en el juego diurno ante los Rockies con un triple y dos sencillos, impulsando dos carreras en la victoria de San Diego.

Edward Cabrera y Cristian Sánchez (Cachorros)

El abridor dominicano Edward Cabrera lanzó siete entradas sin decisión en la victoria de los Cachorros sobre los Filis en 10 entradas. Su compatriota Cristian Sánchez también salió sin decisión en el mismo encuentro.

Carlos Narváez (Medias Rojas)

El dominicano Carlos Narváez conectó un jonrón solitario ante Cam Schlittler en la quinta entrada, el único cuadrangular de los Medias Rojas en la derrota ante los Yanquis.