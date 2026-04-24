El ex estelar lanzador Johnny Olivo será exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano tras construir una carrera que lo convirtió en uno de los mejores serpentineros aficionados que ha conocido el país.

El zurdo Olivo será inmortalizado en el 60 Ceremonial del Pabellón de la Fama, el domingo 15 de noviembre, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Su elección fue anunciada por el presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, Dionisio Guzmán

Olivo, una verdadera leyenda con el uniforme dominicano, fue un ganador de cinco medallas de oro con la selección de mayores, incluyendo dos en eventos oficiales, entre las que destacan el icónico oro que ayudó a ganar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe La Habana 1982 (Cuba) y la de plata en los Juegos Panamericanos de 1979 celebrados en San Juan, Puerto Rico.

Recopiló cerca de 20 victorias en sus actuaciones internacionales.

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Guzmán subrayó que se trata del quinto elegido de un listado especial de deportistas que se destacaron antes de los 90 's, a ser inmortalizados como parte de los 60 años de historia del Pabellón de la Fama.

Previamente han sido elegidos Winston Royal, en baloncesto; Domingo Saint Hilaire, como propulsor; Ricardo Joseph, en béisbol profesional dominicano; José Ramón Reyes, artes marciales con especialidad en la modalidad de taekwondo; y ahora Olivo.

Johnny Rafael Olivo Tavárez nació el 12 de enero de 1953 en Gurabo, Santiago, y falleció en septiembre de 2000. Jugó durante 23 años en el béisbol superior de Santiago y el Distrito Nacional, incluyendo 14 como el as abridor de la selección nacional.

Su primera participación con la selección se remonta a 1974, con ocasión de la celebración en el país de los XII Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe, que marcaron un antes y un después en el deporte dominicano.

En 1976 fue elegido mejor lanzador zurdo en el equipo Todos Estrellas del Cuadrangular Internacional de Béisbol celebrado en Puerto Rico, donde venció al equipo anfitrión y a la escuadra de Venezuela. Terminó con récord de 2-0.

Ese mismo año, en diciembre, tuvo registro de 2-0 en la XXIV Serie Mundial Amateur de Cartagena de Indias (Colombia), derrotando a la poderosa selección olímpica de Cuba y a China.

Hasta esa fecha la historia solo registraba al también fallecido lanzador zurdo Ramón 'Pintacora' de los Santos, como el único pitcher dominicano en derrotar a Cuba en un evento oficial.

Volvió a vencer a Cuba y a su estelar Antonio Huelga, considerado en el mejor lanzador del mundo de la época, en la disputa por la medalla de oro de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos de 1977 celebrados en República Dominicana. El partido finalizó 3-1.

En 1978 ganó uno de sólo dos partidos que obtuvo la República Dominicana en los 13 Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín, Colombia.

Dos de las grandes actuaciones de Olivo se produjeron en 1979, durante los VIII Juegos Panamericanos de San Juan, Puerto Rico, blanqueando 2-0 a los Estados Unidos y venciendo 5-3 a Venezuela.

Esas actuaciones fueron clave para que la República Dominicana ganará la medalla de plata y Olivo escogido como el Mejor Lanzador Zurdo y miembro del Todos Estrellas de esos Juegos.

Olivo fue el pitcher de récord en el choque por la medalla de bronce ganado por la Selección Nacional en la Copa Intercontinental de Béisbol celebrada en agosto de 1981 en la ciudad canadiense de Edmonton.

Pero su año de consagración llegó en 1982 cuando condujo al país a la conquista de su medalla más icónica en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, al vencer en la final a la recia artillería de Cuba en su propio estadio y ante la presencia del entonces presidente cubano Fidel Castro.

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