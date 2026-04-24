Albert Pujols asume cargo en las Estrellas Orientales

Las Estrellas Orientales anunciaron este viernes la designación de Albert Pujols como su nuevo presidente de operaciones de béisbol, en un movimiento que cierra semanas de especulación sobre el rol que ocuparía la leyenda dominicana dentro de la organización verde.

«¡La Máquina ya está al mando! Albert Pujols asume como nuestro nuevo presidente de operaciones de béisbol, trayendo consigo toda la experiencia de una carrera histórica en las Grandes Ligas», publicó el club sanpedrense en sus redes sociales.

El anuncio llega después de que, el pasado 28 de diciembre de 2025, las Estrellas dieran la bienvenida a Pujols sin precisar qué cargo ocuparía. Desde entonces, la pregunta circuló en programas de radio y televisión sin respuesta oficial, incluso luego de concluido el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde Pujols dirigió a la selección dominicana.

Una transición natural hacia la gerencia

Con esta designación, Pujols da un paso natural en su evolución dentro del béisbol ejecutivo. Primero condujo a los Leones del Escogido al título de la temporada Lidom 2024-2025 y a la corona de la Serie del Caribe. Luego asumió el mando de la selección en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde lideró a un equipo de estrellas que incluyó a Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr.

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Ahora, al frente de las operaciones de béisbol de las Estrellas, Pujols asume por primera vez la conducción de un departamento ejecutivo de un club, un rol distinto al de mánager de campo que ejerció en sus dos compromisos anteriores.

El presidente del club, Miguel Feris, destacó el valor de la incorporación: «Tener a nuestra disposición la sabiduría adquirida por la experiencia acumulada en una de las más ilustres carreras en la historia de las Grandes Ligas es una adición de incalculable valor para nuestra organización».

El legado que respalda la decisión

Imagen de archivo del beisbolista de Grandes Ligas Albert Pujols. EFE/ Orlando Barría

Pujols construyó una de las carreras más monumentales en la historia del béisbol durante sus 22 temporadas en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis y los Angelinos de Los Ángeles. Acumuló 703 jonrones (cuarto de todos los tiempos), 2218 carreras impulsadas (segundo en la historia, solo detrás de Hank Aaron) y 3384 imparables (décimo de todos los tiempos), con promedio de .296.

Ganó el premio de Novato del Año en 2001, fue elegido tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y convocado 11 veces al Juego de Estrellas. Desde su retiro como jugador en 2022, sirvió como asesor especial de los Angelinos, franquicia con la que mantuvo vínculos desde el histórico contrato que firmó en 2012.

Por sus registros, Pujols solo aguarda cumplir el período reglamentario de cinco años de retiro para aparecer en la boleta de elección al Salón de la Fama de Cooperstown, proceso para el que será elegible en 2028 y del que se espera sea consagrado en su primera oportunidad.

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