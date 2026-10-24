Partidos de hoy en LIDOM: Águilas buscarán recuperarse y el primer lugar estará en disputa

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) continúa este sábado 24 de octubre con tres partidos correspondientes a la serie regular de la temporada 2026-2027, en una jornada que tiene como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas.

Los encuentros comienzan a las 4:00 de la tarde, cuando los Toros del Este visitan a los Leones del Escogido, mientras que a las 6:00 p. m. está programado el duelo entre Licey y Águilas. La cartelera se completa con el partido entre los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales, a las 7:30 de la noche.

La jornada llega con los Tigres del Licey (4-2) y los Gigantes del Cibao (4-2) empatados en el primer lugar de la clasificación, mientras que las Estrellas Orientales (3-2) se mantienen a medio juego de ambos conjuntos.

Los resultados de este sábado podrían provocar nuevos cambios en la tabla, especialmente entre los equipos que ocupan las primeras posiciones del campeonato.

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Toros y Escogido abren la jornada en Santo Domingo

Los Toros del Este (3-3) visitan este sábado a los Leones del Escogido (2-4), a partir de las 4:00 de la tarde, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

El conjunto escarlata llega después de conseguir una victoria 9-5 sobre las Águilas Cibaeñas durante la jornada del viernes, resultado que le permitió abandonar el último lugar de la clasificación.

En ese encuentro, Jonathan Guzmán fue una de las principales figuras ofensivas al conectar un cuadrangular de tres carreras, mientras que Marco Hernández contribuyó con tres imparables y dos carreras impulsadas.

Por su parte, los Toros del Este llegan con récord de 3-3, luego de caer 7-6 ante los Gigantes del Cibao en diez entradas durante su último compromiso, celebrado el jueves.

Una victoria permitiría a los Toros mejorar su posición en la tabla, mientras que el Escogido busca conseguir su tercer triunfo y continuar recuperándose de su difícil comienzo de temporada.

Licey visita a las Águilas en Santiago

Uno de los encuentros más esperados de la jornada enfrenta a los Tigres del Licey (4-2) y las Águilas Cibaeñas (1-4), a partir de las 6:00 de la tarde, en el Estadio Cibao, de Santiago.

El partido representa el primer enfrentamiento de la temporada entre los dos conjuntos, que llegan en situaciones muy diferentes dentro de la clasificación.

Los Tigres del Licey comparten el primer lugar con los Gigantes del Cibao, ambos con marca de 4-2, después de que el conjunto azul perdiera 8-3 ante las Estrellas Orientales durante la jornada del viernes.

Con esa derrota, el Licey vio interrumpida una racha de tres victorias consecutivas y perdió su ventaja en solitario en la primera posición.

Mientras tanto, las Águilas Cibaeñas atraviesan un comienzo complicado, con apenas una victoria en cinco partidos.

El conjunto amarillo llega después de caer 9-5 ante los Leones del Escogido, resultado que lo dejó en el último lugar de la tabla de posiciones.

Las Águilas buscan aprovechar su condición de locales para conseguir su segunda victoria de la temporada y comenzar a recuperarse en la clasificación.

Gigantes y Estrellas disputan un duelo entre los primeros lugares

Los Gigantes del Cibao (4-2) visitan a las Estrellas Orientales (3-2) a partir de las 7:30 de la noche, en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Este encuentro enfrenta a dos de los equipos que ocupan las primeras posiciones del campeonato.

Los Gigantes comparten el primer lugar con el Licey, mientras que las Estrellas se encuentran a solamente medio juego de ambos conjuntos.

El equipo de San Francisco de Macorís llega después de conseguir una emocionante victoria 7-6 sobre los Toros del Este, en un encuentro de diez entradas celebrado el jueves.

Por su parte, las Estrellas Orientales vienen de derrotar 8-3 a los Tigres del Licey, gracias a una ofensiva encabezada por Raimel Tapia, César Prieto y Leo Bernal, quienes remolcaron dos carreras cada uno.

Una victoria de las Estrellas les permitiría mejorar su marca a 4-2 e igualar el récord que actualmente presentan los dos equipos que comparten el primer lugar.

En cambio, los Gigantes buscan conseguir su quinta victoria y mantenerse en la cima de la clasificación.

Así marcha la tabla de posiciones de LIDOM

Antes de los partidos de este sábado, la clasificación de la temporada 2026-2027 se encuentra de la siguiente manera:

La clasificación presenta una lucha cerrada entre los equipos que ocupan los primeros lugares, con los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao empatados en la cima.

Las Estrellas Orientales, con marca de 3-2, tienen la oportunidad de igualar a ambos conjuntos si consiguen una victoria ante los Gigantes.

Mientras tanto, los Toros del Este buscan mejorar su récord de 3-3, los Leones del Escogido intentan continuar su recuperación y las Águilas Cibaeñas necesitan una victoria para abandonar el último lugar.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más