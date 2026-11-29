La jornada del sábado 28 dejó cinco partidos en la NBA, con Houston como protagonista de la victoria más contundente, Milwaukee imponiéndose a Oklahoma City y Chicago consiguiendo su tercera victoria consecutiva.

Los Rockets aprovecharon las ausencias de LeBron James, Joel Embiid y Jaylen Brown para vencer por 38 puntos a Filadelfia.

Mientras tanto, el brasileño Tristan da Silva destacó con Orlando, los Brooklyn Nets del español Jordi Fernández consiguieron un triunfo importante en Charlotte y Washington anunció la destitución de su entrenador, Brian Keefe, horas después de perder ante los Magic.

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Houston firma su victoria más amplia de la temporada

Los Houston Rockets derrotaron 131-93 a los Philadelphia 76ers en el Toyota Center, con una ventaja que llegó a ser de 42 puntos y una notable superioridad en la zona pintada, donde dominaron 66-48.

El turco Alperen Sengun encabezó a Houston con 21 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, mientras que Amen Thompson aportó 20 tantos, cinco rebotes y cinco asistencias.

Jabari Smith Jr. terminó con 17 puntos y cuatro triples, mientras que Kevin Durant añadió 16 tantos en 25 minutos y descansó durante todo el último cuarto.

Los Rockets lanzaron para un 59,3 % de efectividad en tiros de campo y convirtieron 17 de sus 35 intentos desde la línea de tres puntos.

«Fue un partido profesional de nuestra parte, hemos hecho lo que debíamos», afirmó Smith Jr. al valorar la actuación colectiva.

Filadelfia afrontó el compromiso sin tres de sus principales figuras. LeBron James estuvo ausente por problemas en la zona lumbar, Joel Embiid por molestias en el pie derecho y Jaylen Brown por una lesión en los isquiotibiales izquierdos.

Tyrese Maxey fue el máximo anotador de los Sixers, con 17 puntos y siete asistencias. VJ Edgecombe agregó 14 tantos.

La victoria representó el tercer triunfo consecutivo de Houston y su octavo en los últimos diez encuentros. Filadelfia sufrió su quinta derrota de la temporada y quedó con balance de 16-5.

Milwaukee sorprende a Oklahoma City con 30 puntos de Kel’el Ware

Los Milwaukee Bucks derrotaron 119-111 a los Oklahoma City Thunder, con una actuación sobresaliente de Kel’el Ware, quien estableció una marca personal de 30 puntos y capturó 13 rebotes.

Ryan Rollins también tuvo una destacada participación con 28 puntos y seis asistencias, mientras que el novato Brayden Burries aportó 20 tantos, siete rebotes y cinco asistencias.

Por Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander terminó con 31 puntos y ocho asistencias, mientras que Ajay Mitchell consiguió 21 tantos y seis asistencias.

Los Thunder llegaron al descanso con ventaja de 64-58, pero Milwaukee cambió el rumbo del encuentro en el tercer período, que ganó 34-18 para colocarse delante 92-82.

Oklahoma City también afrontó el compromiso con importantes ausencias, entre ellas las de Chet Holmgren y Jalen Williams.

Milwaukee, por su parte, no contó con sus tres principales anotadores: Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr. y Kyle Kuzma. Además, Myles Turner abandonó el encuentro por un esguince en la rodilla derecha.

La derrota fue la cuarta consecutiva de Oklahoma City, mientras que Milwaukee rompió una cadena de dos reveses.

Orlando brilla con Tristan da Silva y Washington despide a Brian Keefe

Los Orlando Magic vencieron 116-91 a los Washington Wizards en el Capital One Arena, impulsados por las actuaciones del brasileño Tristan da Silva y el alemán Franz Wagner.

Da Silva anotó 22 puntos desde el banquillo, incluidos seis triples, mientras que Wagner encabezó la ofensiva con 23 tantos.

Jevon Carter también aportó 17 puntos, con cinco triples, y Wendell Carter Jr. consiguió otros 17.

Orlando dominó el segundo cuarto por 38-17 y llegó al descanso con una ventaja de 30 puntos, que le permitió controlar el encuentro durante la segunda mitad.

Por Washington, Trae Young fue el máximo anotador con 19 puntos y siete asistencias. Los Wizards no contaron con Anthony Davis, ausente por enfermedad.

Horas después de la derrota, Washington anunció el despido del entrenador Brian Keefe, quien dejó el cargo después de un comienzo de temporada de siete victorias y 13 derrotas.

La victoria permitió a Orlando mejorar su balance a 8-10.

Brooklyn sobrevive a la remontada de Charlotte

Los Brooklyn Nets derrotaron 118-116 a los Charlotte Hornets en un encuentro en el que estuvieron cerca de desperdiciar una ventaja de 27 puntos.

Julius Randle lideró a Brooklyn con 28 puntos, mientras que Michael Porter Jr. añadió 23. Day’Ron Sharpe consiguió un doble-doble de 19 tantos y 12 rebotes.

Charlotte reaccionó con un parcial de 38-23 en el tercer cuarto y llegó a reducir la diferencia a solamente dos puntos.

Coby White encabezó a los Hornets con 37 puntos, cinco triples y una efectividad de 12 encestes en 18 intentos. Naz Reid aportó 27 tantos.

En la última posesión, White perdió el control del balón cuando intentaba superar la doble marca defensiva de Brooklyn, que consiguió conservar la ventaja.

El triunfo permitió a los Nets mejorar su balance a 5-14. Charlotte, por su parte, encadenó su séptima derrota consecutiva. Brooklyn consiguió apenas su segunda victoria en sus últimos ocho compromisos.

Chicago consigue su tercera victoria consecutiva

Los Chicago Bulls derrotaron 108-107 a los Indiana Pacers en el United Center y consiguieron su tercer triunfo seguido bajo la dirección del entrenador brasileño Tiago Splitter.

Matas Buzelis encabezó a Chicago con 22 puntos y anotó la bandeja decisiva cuando restaba menos de un minuto para el final.

Buddy Hield también aportó 19 puntos y ocho asistencias, mientras que Tre Jones consiguió otros 19 tantos, su mejor registro anotador de la temporada.

Indiana había llegado a dominar por 17 puntos durante la primera mitad, pero Chicago reaccionó y ganó el último cuarto por 30-23.

Kelly Oubre Jr. y Aaron Nesmith anotaron 19 puntos cada uno para los Pacers, mientras que Ivica Zubac terminó con 14 tantos y 16 rebotes.

Indiana sufrió su sexta derrota en los últimos siete partidos, mientras Chicago extendió a tres su racha de victorias consecutivas.

Miami elimina a los Knicks de la NBA Cup Los Miami Heat dejaron fuera de la NBA Cup a los New York Knicks, vigentes campeones del torneo, al derrotarlos 108-105 en el Madison Square Garden. Nueva York llegó a remontar una desventaja de 23 puntos y tomó la delantera en el último cuarto, pero no pudo evitar la derrota. La eliminación de los Knicks se confirmó con ese resultado; posteriormente, Miami también quedó fuera de los cuartos de final cuando Filadelfia venció a Indiana y se aseguró el Grupo B del Este.

Resultados de la NBA del sábado 28 de noviembre

Partido Resultado Orlando Magic vs. Washington Wizards 116-91 Brooklyn Nets vs. Charlotte Hornets 118-116 Indiana Pacers vs. Chicago Bulls 107-108 Oklahoma City Thunder vs. Milwaukee Bucks . 111-119 Philadelphia 76ers vs. Houston Rockets 93-131

Jornada de la NBA de este domingo 29 de noviembre

La NBA continuará este domingo con diez encuentros, entre ellos los compromisos de Boston ante San Antonio, los Lakers frente a Memphis y los Clippers contra Golden State.

La jornada también tendrá el enfrentamiento entre Atlanta Hawks y New York Knicks, además del partido entre Orlando y Detroit.

Estos son los partidos programados, con sus horarios de República Dominicana, que comparte la hora del Este de Estados Unidos en esta fecha:

Partido Hora dominicana Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers 3:30 p. m. Boston Celtics vs. San Antonio Spurs 4:00 p. m. Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies 4:00 p. m. Phoenix Suns vs. Utah Jazz 5:00 p. m. Orlando Magic vs. Detroit Pistons 6:00 p. m. Atlanta Hawks vs. New York Knicks 6:00 p. m. Denver Nuggets vs. Toronto Raptors 6:00 p. m. New Orleans Pelicans vs. Portland Trail Blazers . 6:00 p. m. LA Clippers vs. Golden State Warriors 8:30 p. m. Minnesota Timberwolves vs. Sacramento Kings 9:00 p. m.

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