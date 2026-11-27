El Inter Miami cayó eliminado este viernes ante el Columbus Crew, de la ciudad de Columbus (Ohio), en la primera ronda de los 'playoff' de la MLS, tras perder por 1-0 el segundo partido de la eliminatoria con un gol en el último minuto del uruguayo Santiago Rodríguez.

El Inter, que defendía el título de liga de 2025, también perdió el primer duelo en Miami por 0-3.

La primera ronda de los 'playoff' de la MLS se disputa al mejor de tres partidos, por lo que al Inter le bastaba con ganar por la mínima para forzar un tercer encuentro, también en Miami.

La eliminación en primera ronda recuerda a la de 2024, la primera temporada de Messi en Miami, cuando el Inter también cayó eliminado en primera ronda a manos del Atlanta United.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Además, la derrota pone fin a una temporada para olvidar para la franquicia más cara de la historia de la MLS, que también cayó en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Nashville y en la fase de grupos de la Leagues Cup.

Santiago Rodríguez da la estocada

Tras caer por 0-3 en el primer partido, el Inter Miami se plantó en Columbus con un planteamiento muy defensivo, consciente de la importancia de no encajar, con la pareja de centrales brasileños formada por Casemiro y Micael convertida en un muro.

El Inter Miami gozó de ocasiones, como un lanzamiento de falta de Messi en la primera parte, pero su línea ofensiva estuvo más desacertada de lo habitual bajo la fría e incesante lluvia de Columbus.

La más clara, no obstante, la tuvo Germán Berterame. El argentino, internacional mexicano, remató de cabeza a pocos centímetros de la portería tras una excelente jugada de estrategia, pero envió el balón por encima del travesaño. Un reflejo de su temporada.

Era el minuto 83 y el marcador aún reflejaba un 0-0, con los dos entrenadores preparando sus onces para la tanda de penaltis.

Pero el Columbus Crew aún no había dicho su última palabra. En el minuto 92, el último del partido, el internacional marroquí Anass Zaroury puso un centro perfecto al interior del área que Santiago Rodríguez aprovechó para fusilar la portería de Dayne St. Clair.

El Columbus Crew ha ganado nueve de sus últimos diez partidos bajo el mando del francés Laurent Courtois, que ha conseguido darle la vuelta a un equipo que sufrió para clasificarse para los 'playoff', a los que accedió en la última posición del Este.

Ahora, el Columbus Crew espera rival en los cuartos de final entre el Philadelphia Union y el New England Revolution, con ventaja para los de Boston, que ganaron por 2-0 el primer partido de la eliminatoria.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más