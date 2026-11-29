Las Águilas Cibaeñas derrotaron 4-2 a los Leones del Escogido este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, apoyadas en una efectiva labor monticular de Joan Adón y el cuerpo de relevistas, para conseguir su victoria número 13 del campeonato de béisbol invernal dominicano 2026-2027.

Con el triunfo, las Águilas mejoraron su registro a 13 victorias y 20 derrotas, mientras que el Escogido quedó con marca de 18-15, manteniéndose en la tercera posición de la clasificación.

El conjunto cibaeño aprovechó sus oportunidades ofensivas en la cuarta entrada para revertir el marcador, después de que Adael Amador conectara un sencillo productor que igualó el encuentro a dos carreras.

Posteriormente, un lanzamiento descontrolado permitió que Ryan Ritter anotara la carrera del desempate, ventaja que las Águilas conservaron hasta el final.

Adael Amador y Ryan Ritter protagonizan episodio decisivo

La reacción de las Águilas llegó en el cuarto episodio, cuando Adael Amador conectó un sencillo ante el lanzador Stephen Nogosek, con cuenta de dos bolas y dos strikes, para remolcar a Aderlin Rodríguez y colocar el marcador 2-2.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Más adelante, durante el turno de Steward Berroa, un lanzamiento descontrolado del relevista Patrick Halligan permitió que Ryan Ritter llegara al plato con la carrera que colocó a los cibaeños delante 3-2.

La ofensiva amarilla terminó con ocho imparables, entre los que destacaron las actuaciones de Luis Liberato y Jasson Domínguez, quienes conectaron dos hits cada uno y anotaron una carrera.

También aportaron imparables Steward Berroa, con un doble, así como Adael Amador, Ryan Ritter y Aderlin Rodríguez.

Joan Adón consigue su tercera victoria

El lanzador Joan Adón (3-3) se acreditó el triunfo después de completar cinco entradas, en las que permitió cuatro imparables y dos carreras, además de ponchar a cuatro bateadores.

Tras su salida, el cuerpo de relevistas de las Águilas mantuvo bajo control a la ofensiva escarlata.

Leandro López lanzó dos episodios sin permitir anotaciones, mientras que Erick Mejía retiró el octavo capítulo sin carreras.

En la novena entrada, Jonathan Aro retiró a los tres bateadores que enfrentó para conseguir su sexto salvamento de la temporada y asegurar la victoria del conjunto santiaguero.

La derrota correspondió a Stephen Nogosek (1-1), quien permitió siete imparables y tres carreras en tres entradas y un tercio, con dos ponches y una base por bolas.

Escogido mantiene ventaja en la serie particular

A pesar de la derrota, los Leones del Escogido conservan ventaja de 5-3 en la serie particular frente a las Águilas durante la presente temporada.

Ambos conjuntos tienen pendientes otros dos enfrentamientos en la serie regular, programados para los días 20 y 21 de diciembre.

Con este resultado, las Águilas consiguieron recuperarse de la derrota 7-4 sufrida ante los Leones el viernes, mientras que el Escogido vio interrumpida su recuperación después de haber puesto fin a una racha de seis derrotas consecutivas.

El conjunto cibaeño continúa buscando acercarse a los puestos clasificatorios, mientras que los Leones intentarán mantenerse entre los primeros lugares del campeonato.