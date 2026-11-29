Los Gigantes del Cibao derrotaron 6-1 a los Tigres del Licey este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís, con una destacada actuación ofensiva de Marcell Ozuna, quien conectó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras en el campeonato de béisbol invernal dominicano 2026-2027.

El conjunto francomacorisano también contó con un jonrón de Luis García Jr., quien debutó en la temporada con dos carreras impulsadas, mientras que el cuerpo de lanzadores limitó la ofensiva azul a cinco imparables y acumuló 13 ponches.

Con el resultado, los Gigantes mejoraron su registro a 17 victorias y 16 derrotas, mientras que el Licey quedó con marca de 19-14, luego de haber derrotado al mismo rival 7-1 la noche del viernes.

La victoria permitió a los Gigantes mantenerse en la cuarta posición de la clasificación e igualar 4-4 la serie particular frente a los Tigres.

Luis García Jr. conecta jonrón en su debut

El Licey tomó la delantera en la primera entrada, cuando Miguel Andújar conectó un sencillo productor que permitió anotar la primera carrera del encuentro.

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Sin embargo, los Gigantes respondieron inmediatamente en el cierre de ese episodio.

Con Noelvi Marte en circulación, Luis García Jr. disparó un cuadrangular de dos carreras, su primero del campeonato, para colocar al conjunto local en ventaja 2-1.

El batazo marcó el debut ofensivo del jugador con los Gigantes durante la presente temporada y permitió al equipo tomar una ventaja que no volvería a perder.

Después de ese episodio, ambos conjuntos permanecieron sin anotaciones durante cuatro entradas, en un duelo marcado por el dominio de los lanzadores.

Marcell Ozuna dispara dos cuadrangulares

La ofensiva de los Gigantes volvió a producir en la sexta entrada, cuando Marcell Ozuna conectó un cuadrangular solitario frente al abridor del Licey, Albert Abreu, ampliando la ventaja a 3-1.

El jardinero volvió a castigar al pitcheo azul en el octavo episodio, esta vez frente al relevista Carlos Vargas.

Después de que Vargas concediera un boleto intencional a Luis García Jr., Ozuna conectó su segundo jonrón de la noche, un batazo de tres carreras que amplió la diferencia a 6-1.

Ozuna terminó el encuentro de 4-2, con dos cuadrangulares, cuatro carreras remolcadas y dos anotadas, encabezando la producción ofensiva del conjunto de San Francisco de Macorís.

Por su parte, García Jr. finalizó de 3-1, con un jonrón, dos impulsadas, dos anotadas y una base por bolas.

Los Gigantes produjeron cuatro de sus seis carreras después de dos outs, aprovechando las oportunidades para ampliar su ventaja.

Wily Peralta consigue su tercera victoria

El lanzador Wily Peralta (3-0) se acreditó el triunfo después de trabajar cinco entradas, en las que permitió cuatro imparables, una carrera y tres boletos, además de ponchar a seis bateadores.

Tras su salida, el cuerpo de relevistas de los Gigantes mantuvo bajo control a la ofensiva del Licey.

Los cuatro relevistas utilizados por el conjunto local trabajaron cuatro episodios, en los que apenas permitieron un imparable y poncharon a siete bateadores, sin conceder anotaciones.

La derrota correspondió a Albert Abreu (3-1), quien sufrió su primer revés de la temporada después de lanzar seis entradas, permitir cuatro imparables y tres carreras, con 10 ponches y ningún boleto.

En total, los Gigantes utilizaron cinco lanzadores, mientras que el Licey empleó tres.

Gigantes igualan la serie particular frente al Licey

Con el triunfo, los Gigantes del Cibao empataron 4-4 la serie particular frente a los Tigres del Licey durante la presente temporada.

Ambos equipos registran dos victorias como locales y dos como visitantes en sus enfrentamientos directos.

Aunque el Licey aventaja a los Gigantes en carreras anotadas durante la serie, 43-32, y en imparables, 56-54, el conjunto francomacorisano domina en cuadrangulares, 11-7.

Por el Licey, Miguel Andújar conectó dos imparables en cuatro turnos y produjo la única carrera del equipo, mientras que Yamal Encarnación terminó de 4-1, con una anotada y un boleto.

Por los Gigantes, además de Ozuna y García Jr., destacaron Noelvi Marte y Pablo Reyes, quienes conectaron un doble cada uno, mientras que Hendry Méndez aportó un imparable y una carrera anotada.

Con este resultado, el conjunto de San Francisco de Macorís colocó su registro por encima de .500 y se mantiene en la cuarta posición, mientras que los Tigres quedaron con marca de 19-14, empatados con las Estrellas Orientales en el primer lugar.