Los Toros del Este derrotaron 3-2 a las Estrellas Orientales este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana, gracias a una carrera impulsada por Ronny Simón en la séptima entrada, que permitió al conjunto romanense conseguir su segunda victoria consecutiva en el campeonato de béisbol invernal dominicano 2026-2027.

Con el triunfo, los Toros mejoraron su registro a 13 victorias y 20 derrotas, igualando a las Águilas Cibaeñas, mientras que las Estrellas quedaron con marca de 19-14, empatadas con los Tigres del Licey en la primera posición.

El conjunto romanense tuvo que recuperarse de una desventaja de dos carreras y contó con una destacada actuación de Ismael Alcántara, quien conectó dos imparables, anotó dos veces y se robó dos bases.

Los Toros consiguieron así su segunda victoria consecutiva sobre las Estrellas, después de derrotarlas 12-4 el viernes, cuando pusieron fin a una racha de diez triunfos seguidos del equipo de San Pedro de Macorís.

Toros remontaron una desventaja de dos carreras

Las Estrellas Orientales tomaron la delantera en la cuarta entrada, cuando David Villar conectó un triple productor y Harold Ramírez agregó un sencillo remolcador para colocar el marcador 2-0.

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Sin embargo, los Toros reaccionaron en el quinto episodio para igualar el encuentro.

La primera carrera llegó mediante un rodado productor de Juan Brito, mientras que Ronny Simón conectó un doble con dos outs que permitió anotar la segunda carrera de los romanenses.

Con el encuentro empatado 2-2, ambos equipos intentaron tomar la ventaja hasta que los locales lograron romper la igualdad en el séptimo capítulo.

Ismael Alcántara y Ronny Simón protagonizan la carrera decisiva

La jugada que definió el partido comenzó con un sencillo de Ismael Alcántara en la séptima entrada.

Posteriormente, Alcántara avanzó a segunda base tras un boleto concedido a Juan Brito y se robó la tercera almohadilla.

Con el corredor en posición de anotar, Ronny Simón conectó un rodado que provocó una jugada de selección, permitiendo que Alcántara llegara al plato con la carrera que colocó a los Toros delante 3-2.

Simón terminó el encuentro con un doble y dos carreras remolcadas, mientras que Alcántara bateó de 2-2, recibió un boleto, anotó dos veces y consiguió dos bases robadas.

Relevo de los Toros mantuvo sin anotaciones a las Estrellas

El lanzador Sal Romano (1-0) se acreditó la victoria después de ingresar en el séptimo episodio y conseguir el último out de la entrada con las bases llenas.

La derrota correspondió a Jerming Rosario (0-1), mientras que Yohan Ramírez consiguió su primer salvamento de la temporada tras retirar en orden a los tres bateadores que enfrentó en el noveno capítulo.

Ramírez ponchó a Jorge Mateo y Raimel Tapia, antes de dominar a Marco Luciano con un rodado al cuadro para asegurar el triunfo.

Los Toros utilizaron nueve lanzadores, incluidos ocho relevistas que trabajaron cinco entradas y dos tercios sin permitir carreras.

Por su parte, las Estrellas emplearon ocho lanzadores durante el encuentro.

Estrellas sufren segunda derrota consecutiva

Por las Estrellas, David Villar conectó dos imparables en tres turnos, incluidos un doble y un triple, además de anotar una carrera y remolcar otra.

Harold Ramírez terminó de 4-2, con una carrera impulsada y tres bases robadas, mientras que Rodolfo Castro también conectó dos imparables, incluido un triple.

Por los Toros, además de Alcántara y Simón, destacó Julio E. Rodríguez, quien conectó un imparable y anotó una carrera.

La victoria representa apenas la segunda ocasión en la temporada en que los Toros consiguen dos o más triunfos consecutivos, después de haber ganado tres encuentros seguidos entre el 17 y el 20 de octubre.

Por su parte, las Estrellas sufrieron su segunda derrota consecutiva, algo que no les ocurría desde principios de noviembre, cuando perdieron tres partidos seguidos.

Con estos resultados, los Toros y las Águilas comparten registro de 13-20, mientras que las Estrellas permanecen empatadas con el Licey en la primera posición, ambos con marca de 19-14.