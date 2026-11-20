La jornada del jueves 19 en la NBA tuvo cuatro partidos, con victorias de Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs y New York Knicks.

Memphis consiguió el triunfo más amplio de la noche al derrotar por 28 puntos a Golden State, mientras Portland prolongó el mal momento de Milwaukee con una victoria como visitante.

San Antonio también defendió su cancha ante Los Angeles Clippers y Nueva York se llevó un ajustado triunfo frente a Minnesota.

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Resultados de la NBA del jueves 19 de noviembre de 2026

Portland Trail Blazers – Milwaukee Bucks . 124-114

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies . 98-126

LA Clippers – San Antonio Spurs .112-124

New York Knicks – Minnesota Timberwolves . 102-99

Memphis Grizzlies derrota a los Golden State Warriors y extiende cadena de victorias consecutivas

Jaylen Wells encabezó la ofensiva de Memphis con 22 puntos, mientras Cedric Coward aportó 19. Cam Boozer y Olivier-Maxence Prosper consiguieron 16 puntos cada uno.

Los Grizzlies dominaron el encuentro desde el comienzo y llegaron a establecer una ventaja de 34 puntos durante el último cuarto. Golden State nunca estuvo al frente en el marcador.

Por los Warriors, Charles Bassey consiguió 16 puntos y 13 rebotes, mientras Brandin Podziemski y Will Richard aportaron 15 tantos cada uno.

Golden State jugó sin Stephen Curry, afectado por una lesión, y terminó con balance de cero victorias y cinco derrotas durante su gira como visitante.

Damian Lillard y Scoot Henderson conducen a Portland ante Milwaukee

Los Portland Trail Blazers vencieron 124-114 a los Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum, con una destacada actuación de Damian Lillard y Scoot Henderson.

Lillard terminó con 33 puntos, mientras Henderson consiguió 27 tantos y siete rebotes. Jrue Holiday agregó 22 puntos y siete asistencias.

Portland consiguió su victoria después de un encuentro disputado, que registró 20 cambios de liderazgo y ocho empates.

Milwaukee llegó a reducir la diferencia a un punto, 115-114, cuando faltaban 3 minutos y 18 segundos, pero los Trail Blazers respondieron con los últimos nueve puntos del partido.

Por los Bucks, Tyler Herro anotó 19 puntos, mientras el novato Nate Ament y Kasparas Jakučionis consiguieron 18 cada uno. Ament también capturó nueve rebotes.

La derrota agravó el momento de Milwaukee, que venía de perder ante Miami en el primer enfrentamiento contra Giannis Antetokounmpo desde su salida de los Bucks.

San Antonio derrota a los Clippers con otra gran actuación de Wembanyama

Los San Antonio Spurs vencieron 124-112 a Los Angeles Clippers y se recuperaron de la derrota sufrida ante Detroit el martes.

Victor Wembanyama fue la principal figura del encuentro con 32 puntos y 11 rebotes. Stephon Castle contribuyó con 21 puntos y 12 asistencias, mientras Julian Champagnie añadió 20 tantos.

Por los Clippers, Darius Garland y Brook Lopez terminaron con 23 puntos cada uno.

San Antonio encontró en Wembanyama y Castle la combinación ofensiva necesaria para controlar el partido y conseguir su primera victoria después de que Detroit pusiera fin a su racha de 12 triunfos consecutivos.

El resultado también dejó a los Spurs con una importante victoria ante un rival de la Conferencia Oeste.

Karl-Anthony Towns lidera a los Knicks ante Minnesota

Los New York Knicks derrotaron 102-99 a los Minnesota Timberwolves en un partido especial para Karl-Anthony Towns, quien se enfrentó al equipo con el que desarrolló buena parte de su carrera en la NBA.

Towns consiguió 22 puntos y 12 rebotes, incluidos 17 tantos durante la primera mitad. Jalen Brunson agregó 21 puntos y siete asistencias, mientras OG Anunoby aportó 15.

Los Knicks llegaron a dominar por 19 puntos durante el tercer cuarto, pero Minnesota reaccionó y estuvo cerca de completar la remontada.

Jonathan Kuminga encabezó a los Timberwolves con 23 puntos, mientras Jaden McDaniels sumó 17.

Nueva York consiguió su tercera victoria consecutiva y mejoró su registro a 9-6.

NBA: partidos de este viernes 20 de noviembre de 2026

La NBA tiene programados nueve encuentros para este viernes, con partidos desde las 8:00 de la noche hasta las 11:00 de la noche, hora de República Dominicana.

Entre los enfrentamientos más atractivos figuran Houston Rockets contra Denver Nuggets y Sacramento Kings frente a Los Angeles Lakers.

También sobresale el compromiso entre New Orleans Pelicans y Oklahoma City Thunder, así como el encuentro de Toronto Raptors contra Detroit Pistons.

Charlotte Hornets vs. Atlanta Hawks 8:00 p. m.

Orlando Magic vs. Brooklyn Nets 8:30 p. m.

Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers 8:30 p. m.

Toronto Raptors vs. Detroit Pistons 8:30 p. m.

Washington Wizards vs. Chicago Bulls 9:00 p. m.

New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder 9:00 p. m.

Phoenix Suns vs. Utah Jazz 10:30 p. m.

Houston Rockets vs. Denver Nuggets 11:00 p. m.

Sacramento Kings vs. Los Angeles Lakers 11:00 p. m.

Dónde ver la NBA en República Dominicana

Los aficionados dominicanos pueden consultar la programación de CDN Deportes para conocer los encuentros seleccionados para transmisión por televisión.

Otra alternativa es NBA League Pass, el servicio oficial de streaming de la NBA, sujeto a las condiciones de disponibilidad y restricciones territoriales aplicables.

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