Andrés Feliz, base del Real Madrid, afirmó que el equipo debe "aprender" de la derrota en la Euroliga ante el Besiktas y seguir "con la cabeza levantada" para medirse el viernes al Olympiacos, en la jornada 13 de la competición continental.

La derrota de los blancos en Estambul (83-79) les dejó con un balance de 7 victorias y 4 derrotas. Este viernes se enfrentarán al Olympiacos, vigente campeón y su verdugo en la final del año pasado.

“Tenemos que aprender de la derrota y seguir con la cabeza levantada, mejorando y tratando de jugar un partido mejor mañana. Contra el Olympiacos vamos a jugar contra un equipo muy bueno y físico. Tenemos que estar juntos y mejorar los pequeños detalles que no hicimos bien en el último partido”, afirmó.

Por ello, pronosticó un partido muy físico, en el que el equipo deberá salir concentrado.

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“Va a ser un partido con un nivel físico muy alto. Tenemos que estar preparados para eso y también mentalmente. Jugamos contra un gran equipo y tenemos que salir concentrados desde el primer minuto. Tenemos que poner el nivel físico muy alto y hacer un gran partido”, pronosticó.

Pese a ser una reedición de la final de la pasada temporada, el dominicano evitó ver el duelo como una venganza: “No lo llamaría una venganza. Son un gran equipo. Estamos aquí tratando de hacerlo lo mejor posible, de estar juntos como equipo y jugar el mejor partido que podamos”.

Jean Montero, intervenido en el menisco

Una de las grandes ausencias en el equipo griego es la de su compatriota Jean Montero, intervenido en el menisco lateral de su rodilla izquierda, que le mantendrá alejado de las pistas lo que resta de temporada.

“Tengo una muy buena relación con Jean. Es un gran jugador, uno de los mejores de Europa en este momento. Le deseo una pronta recuperación y espero verlo pronto en la cancha. No hemos hablado mucho sobre su lesión”, dijo.

Por último, de cara al futuro, aseguró que le gustaría quedarse en el Real Madrid, aunque prefirió centrarse en la competición.

“No lo sé. Estoy tratando de centrarme en la temporada, de ayudar a mi equipo lo mejor que puedo para que mejore cada día. No depende de mí quedarme. Me gustaría seguir en Madrid, por supuesto, pero estoy intentando centrarme en esta temporada”, sentenció.

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