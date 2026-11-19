Las Águilas Cibaeñas anunciaron la contratación del venezolano Francisco Cervelli como nuevo dirigente del equipo para lo que resta de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), en sustitución del colombiano Luis “Pipe” Urueta.

En un comunicado publicado en Instagram, las Águilas anunciaron la contratación de Cervelli, exreceptor de Grandes Ligas, quien viene de conducir a Italia hasta las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y cuenta con experiencia como coach en la organización de los Padres de San Diego.

El nombramiento se produce en medio de un momento complicado para el conjunto cibaeño, que viene de perder tres partidos consecutivos, incluida su derrota 5-4 ante los Tigres del Licey el miércoles, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Cervelli, nacido en Valencia, Venezuela, el 6 de marzo de 1986, tendrá su primera experiencia como dirigente en el béisbol dominicano. Será el segundo venezolano en ocupar ese puesto en las Águilas, después de Omar López, quien estuvo al frente del equipo durante la temporada 2019-2020. También se convertirá en el dirigente número 46 en la historia de la franquicia, fundada en 1951.

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La organización apuesta por la experiencia del venezolano en las Grandes Ligas y su reciente trayectoria al frente de la selección de Italia, a la que condujo hasta las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol de 2026, por primera vez en su historia.

Italia terminó invicta la primera ronda con cuatro victorias, incluida una frente a Estados Unidos, y posteriormente derrotó a Puerto Rico en los cuartos de final. Su participación concluyó con una derrota 4-2 ante Venezuela, selección que conquistó el campeonato.

Antes de esa actuación, Cervelli también había llevado al conjunto italiano a la final del Campeonato Europeo de 2025. Su vínculo con Italia tiene raíces familiares, pues es hijo de padre italiano y representó a ese país como jugador en los Clásicos Mundiales de 2009 y 2017.

Su trayectoria en las Grandes Ligas

Como jugador, Cervelli disputó 13 temporadas en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York, Piratas de Pittsburgh, Bravos de Atlanta y Marlins de Miami.

Debutó en las Mayores el 18 de septiembre de 2008 con los Yankees y formó parte del equipo que conquistó la Serie Mundial de 2009.

En 730 partidos acumuló 605 imparables, 41 cuadrangulares y 275 carreras impulsadas, con promedio de bateo de .268 y porcentaje de embasarse de .358.

Su principal posición fue la de receptor, una experiencia que le permitió desarrollar conocimientos sobre el manejo de los lanzadores, la estrategia defensiva y la comunicación dentro del terreno.

Con 22 campeonatos nacionales y seis títulos de la Serie del Caribe, las Águilas buscan ahora que la llegada de Cervelli impulse al equipo en lo que resta de la campaña y le permita mantenerse en la lucha por un puesto en la clasificación.

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