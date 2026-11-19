Francisco Cervelli ha pasado buena parte de su vida dentro de un terreno de béisbol. Primero como receptor en las Grandes Ligas, después como integrante del cuerpo técnico de los Padres de San Diego y, más recientemente, como dirigente de la selección italiana. Ahora, a sus 40 años, inicia una nueva etapa al frente de las Águilas Cibaeñas.

Ahora, Cervelli inicia una nueva etapa en su carrera al asumir la dirección de las Águilas Cibaeñas en plena temporada de béisbol invernal. ¿Quién es el venezolano y qué experiencias lo llevaron desde las Grandes Ligas hasta el banquillo del conjunto amarillo? Este es un repaso por su trayectoria en el deporte.

Nacido en Valencia, Venezuela, el 6 de marzo de 1986, Cervelli desarrolló una carrera de 13 temporadas en las Grandes Ligas. Debutó con los Yankees de Nueva York el 18 de septiembre de 2008 y formó parte del equipo que conquistó la Serie Mundial de 2009.

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También jugó para los Piratas de Pittsburgh, los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami. En 730 partidos de las Mayores conectó 605 imparables, 41 cuadrangulares y remolcó 275 carreras, con promedio de bateo de .268 y porcentaje de embasarse de .358.

Su posición era la receptoría, una de las funciones que exige mayor comunicación y lectura del juego, debido a la responsabilidad de coordinar el trabajo de los lanzadores y participar en las decisiones defensivas. Esa experiencia constituye parte de la formación que ahora lo lleva al banquillo.

Del terreno al cuerpo técnico

Después de cerrar su carrera como jugador en 2020, Cervelli comenzó su transición hacia la dirección técnica. En diciembre de 2021, los Padres de San Diego anunciaron su incorporación al cuerpo de coaches de Grandes Ligas para la temporada de 2022, como instructor de receptores.

Ese fue su primer trabajo como coach en las Mayores, luego de 13 temporadas como pelotero. Su paso por la organización le permitió comenzar a desarrollar otra faceta dentro del béisbol, ahora desde la preparación y orientación de los jugadores.

Su siguiente desafío llegó desde Italia, país con el que mantiene un vínculo familiar por parte de su padre. Cervelli había representado a la selección italiana como jugador en los Clásicos Mundiales de 2009 y 2017.

En enero de 2025 asumió la dirección del equipo nacional, con el propósito de contribuir al desarrollo del béisbol italiano y fortalecer su competitividad internacional.

La actuación que lo proyectó internacionalmente

El trabajo de Cervelli al frente de Italia alcanzó mayor notoriedad durante el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Bajo su dirección, el conjunto europeo llegó por primera vez a las semifinales del torneo.

Italia completó invicta la primera ronda, con cuatro victorias, entre ellas una frente a Estados Unidos. Luego derrotó a Puerto Rico en los cuartos de final y terminó su participación con una derrota 4-2 ante Venezuela, selección que posteriormente se coronó campeona.

Antes de ese resultado, Cervelli también había conducido a Italia hasta la final del Campeonato Europeo de Béisbol de 2025, aunque el equipo cayó ante Países Bajos.

El nuevo reto con las Águilas

Las Águilas Cibaeñas anunciaron su contratación el 19 de noviembre de 2026, para asumir la dirección del equipo durante el resto de la temporada 2026-2027, en sustitución del colombiano Luis “Pipe” Urueta.

Cervelli tendrá su primera experiencia como dirigente en el béisbol dominicano y será el segundo venezolano en ocupar ese puesto en la franquicia, después de Omar López, quien estuvo al frente del equipo en la temporada 2019-2020. También será el dirigente número 46 en la historia de la organización.

Su llegada se produce en un momento de presión para el conjunto amarillo, que venía de encadenar tres derrotas consecutivas, incluida la caída 5-4 ante los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La organización apuesta por su experiencia en las Grandes Ligas, su conocimiento de la receptoría y los resultados recientes con Italia para intentar reorientar el desempeño del equipo en la lucha por la clasificación.

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