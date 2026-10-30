La NBA continúa este viernes 30 de octubre con diez partidos de la temporada regular 2026-2027.

La cartelera comienza a las 7:00 de la noche, hora de República Dominicana, con el enfrentamiento entre Charlotte Hornets y Washington Wizards, y concluirá a las 10:00 de la noche con dos encuentros: Los Angeles Lakers frente a Golden State Warriors y Denver Nuggets contra Phoenix Suns.

Entre los partidos más atractivos figuran New York Knicks contra Philadelphia 76ers, a las 7:30 de la noche, y Los Angeles Lakers frente a Golden State Warriors, a las 10:00.

Ambos encuentros forman parte de la doble cartelera inaugural de la Emirates NBA Cup 2026, cuyos partidos de fase de grupos también cuentan para la clasificación de la temporada regular.

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Calendario completo de la NBA para este viernes

Estos son los diez partidos programados, con sus horarios de República Dominicana y los pabellones en los que se disputarán. Los horarios corresponden a la hora del Este de Estados Unidos, que coincide actualmente con la dominicana.

Partido Hora dominicana Escenario Charlotte Hornets vs. Washington Wizards 7:00 p. m. Capital One Arena, Washington New York Knicks vs. Philadelphia 76ers 7:30 p. m. Xfinity Mobile Arena, Filadelfia Chicago Bulls vs. Boston Celtics 7:30 p. m. TD Garden, Boston Orlando Magic vs. Toronto Raptors 7:30 p. m. Scotiabank Arena, Toronto Detroit Pistons vs. Brooklyn Nets 7:30 p. m. Barclays Center, Brooklyn Houston Rockets vs. Dallas Mavericks 8:00 p. m. American Airlines Center, Dallas Indiana Pacers vs. Miami Heat 8:00 p. m. Kaseya Center, Miami LA Clippers vs. Minnesota Timberwolves 8:00 p. m. Target Center, Mineápolis Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors 10:00 p. m. Chase Center, San Francisco Denver Nuggets vs. Phoenix Suns 10:00 p. m. Mortgage Matchup Center, Phoenix

Knicks-76ers, un duelo para seguir de cerca

New York Knicks visitará a Philadelphia 76ers a las 7:30 de la noche, en uno de los encuentros de mayor interés de la jornada.

El partido corresponde al Grupo B de la Conferencia Este de la Emirates NBA Cup. Los Knicks, vigentes campeones de este torneo, intentarán comenzar con una victoria su participación en la competición.

Philadelphia buscará aprovechar la ventaja de jugar en casa y mantener el buen comienzo de temporada que le ha permitido conseguir cuatro victorias en cinco partidos.

Los 76ers vienen de vencer 114-109 a Indiana Pacers, mientras New York llega después de superar 133-127 a Chicago Bulls.

El enfrentamiento también permitirá seguir a figuras como Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y Tyrese Maxey, además de LeBron James, incorporado a Philadelphia.

Lakers-Warriors, otro atractivo de la jornada

Los Angeles Lakers visitará a Golden State Warriors a las 10:00 de la noche, en el Chase Center de San Francisco.

El enfrentamiento reunirá a figuras como Luka Dončić y Austin Reaves, por los Lakers, y Stephen Curry y Draymond Green, por Golden State.

Los Lakers llegan después de derrotar 103-87 a LA Clippers, mientras los Warriors vienen de vencer 119-114 a Minnesota Timberwolves.

Ambos equipos pertenecen al Grupo C de la Conferencia Oeste de la Emirates NBA Cup. El encuentro será el segundo de la doble cartelera inaugural de Prime Video, después del Knicks-76ers.

Rockets-Mavericks y Clippers-Timberwolves completan los duelos destacados

Houston Rockets visitará a Dallas Mavericks a las 8:00 de la noche, en el American Airlines Center.

Houston llega con cinco victorias consecutivas y comparte con Memphis Grizzlies el liderato entre los equipos invictos de la Conferencia Oeste. Su triunfo más reciente fue por 132-100 sobre Milwaukee Bucks.

Dallas, por su parte, tiene tres victorias y dos derrotas y buscará aprovechar su condición de local para frenar al conjunto texano.

El encuentro corresponde al Grupo A de la Conferencia Oeste de la NBA Cup.

A la misma hora, LA Clippers se enfrentará a Minnesota Timberwolves en el Target Center. Minnesota intentará recuperarse después de perder ante Golden State, mientras los Clippers buscarán mejorar su balance en el comienzo de la temporada.

La cartelera incluye, además, los partidos entre Charlotte y Washington, Chicago y Boston, Orlando y Toronto, Detroit y Brooklyn, Indiana y Miami, y Denver y Phoenix.

La Emirates NBA Cup comienza este viernes

La cuarta edición de la Emirates NBA Cup comienza este viernes 30 con los primeros encuentros de su fase de grupos.

Los 30 equipos están distribuidos en seis grupos de cinco franquicias, tres por cada conferencia. Cada conjunto disputará cuatro partidos contra los integrantes de su grupo.

La fase de grupos se extenderá hasta el 27 de noviembre. Los encuentros también cuentan para la clasificación de la temporada regular, mientras que la final del torneo no modifica el balance de victorias y derrotas de esa competición.

Tabla de posiciones de las conferencias

Conferencia Este

Posición Equipo Victorias Derrotas 1 Detroit Pistons 4 1 2 Philadelphia 76ers 4 1 3 Toronto Raptors 3 1 4 Boston Celtics 3 1 5 Cleveland Cavaliers 3 2 6 Charlotte Hornets 3 2 7 Atlanta Hawks 3 3 8 Indiana Pacers 2 3 9 New York Knicks 2 3 10 Washington Wizards 2 3 11 Orlando Magic 1 3 12 Miami Heat 1 4 13 Milwaukee Bucks 1 4 14 Chicago Bulls 1 4 15 Brooklyn Nets 0 4

Conferencia Oeste

Posición Equipo Victorias Derrotas 1 Houston Rockets 5 0 2 Memphis Grizzlies 5 0 3 Los Angeles Lakers 4 1 4 Oklahoma City Thunder 4 1 5 Portland Trail Blazers 3 1 6 Minnesota Timberwolves 3 2 7 San Antonio Spurs 3 2 8 Dallas Mavericks 3 2 9 Denver Nuggets 2 2 10 Golden State Warriors 2 3 11 Phoenix Suns 1 2 12 LA Clippers 1 3 13 New Orleans Pelicans 1 4 14 Utah Jazz 1 4 15 Sacramento Kings 0 5

Houston y Memphis comparten el mejor registro de la Conferencia Oeste, con cinco victorias sin derrotas. En el Este, Detroit y Filadelfia encabezan la clasificación, ambos con cuatro triunfos y una derrota.

Dónde ver los partidos

La programación televisiva de este viernes incluye dos encuentros anunciados por Prime Video: New York Knicks contra Philadelphia 76ers y Los Angeles Lakers frente a Golden State Warriors.

Los demás partidos estarán sujetos a la programación de los canales y plataformas que tengan los derechos de transmisión en cada territorio.

Dónde ver la NBA en República Dominicana

Televisión abierta y cable

CDN Deportes, canal 37: Los aficionados pueden consultar la programación del canal y sus plataformas oficiales para comprobar cuáles encuentros estarán disponibles este viernes. No debe darse por confirmada la transmisión de los diez partidos sin una parrilla específica.

ESPN y Disney+: Los aficionados pueden consultar la programación regional de ESPN y Disney+ para verificar si alguno de los encuentros está incluido en su oferta de transmisión para República Dominicana.

Streaming y plataformas online

NBA League Pass: La plataforma oficial permite consultar las opciones de suscripción para ver partidos en vivo y bajo demanda. La disponibilidad de cada encuentro puede variar por territorio y por las restricciones de transmisión aplicables.

Prime Video: La programación oficial de la NBA incluye Knicks-76ers, a las 7:30 p. m., y Lakers-Warriors, a las 10:00 p. m., como parte de la doble cartelera inaugural de la Emirates NBA Cup. Los usuarios en República Dominicana deben comprobar la disponibilidad regional de ambos encuentros en la plataforma.

Antes del inicio de cada partido, los aficionados deben revisar la programación de su operador o plataforma para confirmar qué encuentros pueden ver desde República Dominicana.

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