Los Tigres del Licey derrotaron 7-4 a los Toros del Este la noche de este jueves, en un partido en el que se recuperaron tras verse en desventaja y terminaron imponiéndose con batazos oportunos y mejor respuesta ofensiva.

El equipo azul tomó la delantera temprano en el encuentro. En la primera entrada, Estevan Florial conectó un jonrón de dos carreras entre los jardines izquierdo y central, remolcando también a Jesús Made para colocar el marcador 2-0.

En el segundo episodio, Gustavo Núñez amplió la ventaja con un sencillo remolcador que llevó al plato a Maxwell Romero Jr., para poner el juego 3-0.

Sin embargo, los Toros del Este reaccionaron. En la alta del tercer inning, Félix Reyes disparó un sencillo productor que empujó una carrera, y en el cuarto episodio los romanenses tomaron la ventaja 4-3 tras una jugada de selección de Ronny Simón, en la que anotaron George Valera y Pedro Severino, ayudados por un error en fildeo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La respuesta del Licey llegó en la parte baja del quinto. Kevin Alcántara sacó la pelota del parque con un jonrón de dos carreras que devolvió la ventaja a los azules, 5-4. Más adelante en ese mismo inning, Ramón Hernández conectó doble remolcador para llevar otra carrera al plato y aumentar la diferencia a 6-4.

En el sexto, Kevin Alcántara volvió a producir con un sencillo al jardín central que remolcó a Sergio Alcántara, fijando el marcador final 7-4.

La ofensiva del Licey fue encabezada por Kevin Alcántara, quien empujó tres carreras, además del cuadrangular de Estevan Florial. Los azules terminaron con nueve hits y aprovecharon también dos errores defensivos de sus rivales.

Los Toros del Este, por su parte, fabricaron sus cuatro carreras entre el tercer y cuarto episodio, pero luego fueron limitados por el pitcheo azul, que cerró el juego sin permitir más anotaciones en los últimos cinco innings.

Con el triunfo, los Tigres del Licey colocan su récord en 7-3, mientras los Toros del Este quedan con marca de 4-6.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más