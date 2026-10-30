Resultados de este jueves en Lidom: Licey sigue primero, Escogido anota 15 carreras y Águilas ganan en 11 entradas

Los Tigres del Licey, Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas consiguieron victorias este jueves 29 de octubre, en una jornada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) marcada por una explosión ofensiva de 15 carreras, dos remontadas y un partido que necesitó 11 entradas para definir al ganador.

El Licey conservó el primer lugar de la tabla de posiciones tras derrotar 7-4 a los Toros del Este, mientras que el Escogido se mantuvo en la segunda posición al imponerse 15-8 sobre los Gigantes del Cibao.

Por su parte, las Águilas Cibaeñas consiguieron su tercera victoria de la temporada al vencer 5-2 a las Estrellas Orientales, en un encuentro que se extendió hasta el undécimo episodio en San Pedro de Macorís.

Licey derrota 7-4 a los Toros y continúa en primer lugar

Los Tigres del Licey aprovecharon los cuadrangulares de Estevan Florial y Kevin Alcántara para derrotar 7-4 a los Toros del Este en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

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Los azules tomaron ventaja en el primer episodio con un jonrón de dos carreras de Florial y agregaron otra anotación en el segundo.

Sin embargo, los Toros reaccionaron con dos carreras en el tercero y otras dos en el cuarto para ponerse delante 4-3.

La respuesta del Licey llegó en el quinto episodio, cuando Kevin Alcántara conectó un cuadrangular de dos carreras para devolverle la ventaja a su equipo. Posteriormente, Ramón Hernández impulsó otra anotación con un doble.

Alcántara volvió a producir en la sexta entrada con un sencillo remolcador que estableció el marcador definitivo.

El conjunto azul terminó con siete carreras, nueve imparables y dos errores, mientras que los Toros registraron cuatro carreras, cinco hits y ningún error.

Con el resultado, el Licey mejoró su récord a 7-3, mientras que los romanenses quedaron con marca de 4-6.

Escogido aplasta 15-8 a los Gigantes con nueve carreras en una entrada

Los Leones del Escogido protagonizaron la mayor ofensiva de la jornada al superar 15-8 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

El conjunto escarlata fabricó nueve carreras en el tercer episodio, una ventaja que resultó decisiva para conseguir su sexta victoria de la temporada.

Entre los protagonistas estuvieron José Marmolejos, quien conectó un jonrón solitario en la primera entrada; Junior Lake, con un triple productor de dos anotaciones, y Jonathan Guzmán, quien disparó un cuadrangular de tres carreras durante el ataque del tercer episodio.

Los Gigantes intentaron reaccionar en el sexto capítulo con seis carreras, cuatro de ellas impulsadas por un jonrón con las bases llenas de Carlos Peguero, que redujo la diferencia a 11-6.

Sin embargo, los Leones ampliaron nuevamente su ventaja y en el octavo episodio Michael De la Cruz conectó un cuadrangular de tres carreras, que llevó el marcador a 15-6.

Los escarlatas finalizaron con 15 carreras, 16 imparables y ningún error, mientras que los Gigantes acumularon ocho carreras, 10 hits y tres errores.

Con el triunfo, el Escogido quedó con récord de 6-4, consolidándose en la segunda posición, mientras que los Gigantes descendieron a 4-6.

Águilas vencen 5-2 a las Estrellas en 11 entradas

Las Águilas Cibaeñas consiguieron una victoria 5-2 sobre las Estrellas Orientales en un encuentro disputado en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, que se extendió hasta 11 episodios.

Las Estrellas tomaron ventaja en la primera entrada con un sencillo productor de César Prieto, pero las Águilas igualaron en el tercero y se colocaron delante 2-1 en el séptimo, gracias a una base por bolas recibida por J.C. Escarra con las bases llenas.

El conjunto oriental empató nuevamente en el octavo episodio, cuando Magneuris Sierra anotó durante una jugada de doble matanza.

La igualdad se mantuvo hasta la undécima entrada, cuando las Águilas aprovecharon un error en tiro del receptor Leo Bernal que permitió anotar a Junior Franco y Steward Berroa, colocando la pizarra 4-2.

Posteriormente, Luis Liberato anotó la quinta carrera durante una jugada en la que Escarra fue retirado intentando robar la segunda base.

El encuentro también registró una interrupción por un apagón en el estadio, aunque finalmente se completaron las 11 entradas.

Las Águilas terminaron con cinco carreras, cuatro imparables y tres errores, mientras que las Estrellas registraron dos carreras, un hit y cuatro errores defensivos.

Con la victoria, los cibaeños mejoraron a 3-6, mientras que las Estrellas quedaron con récord de 5-4.

Tabla de posiciones de LIDOM tras los juegos del jueves 29 de octubre

El Licey se mantiene en el primer lugar con siete victorias y tres derrotas, seguido por los Leones del Escogido, con marca de 6-4, a un juego de distancia.

Las Estrellas Orientales ocupan la tercera posición, con récord de 5-4, a un juego y medio del primer lugar.

Los Gigantes del Cibao y los Toros del Este comparten el cuarto puesto, ambos con 4-6, a tres juegos de la primera posición, mientras que las Águilas Cibaeñas permanecen en el último lugar con 3-6, a tres juegos y medio.

La jornada dejó al Licey con la mejor marca del campeonato, mientras que el Escogido se mantiene como su perseguidor más cercano y las Águilas buscan recuperarse después de un comienzo complicado.

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