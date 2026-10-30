Las Águilas Cibaeñas derrotaron 5-2 a las Estrellas Orientales la noche del jueves 29 de octubre, en un partido que se extendió a 11 entradas en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, y que se definió con tres carreras de los visitantes, favorecidas por un error defensivo.

Con la victoria, las Águilas mejoraron su récord a tres triunfos y seis derrotas (3-6), mientras que las Estrellas quedaron con marca de 5-4, en la continuación del torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El encuentro se mantuvo igualado 2-2 hasta la undécima entrada, cuando las Águilas aprovecharon un error en tiro del receptor Leo Bernal para romper el empate.

Con las bases llenas y un out, Luis Liberato conectó un rodado al campocorto César Prieto, quien realizó el tiro al plato para retirar a Mason McCoy. Sin embargo, un error posterior de Bernal permitió que Junior Franco y Steward Berroa anotaran, colocando el marcador 4-2.

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Las Águilas agregaron una tercera carrera en el episodio cuando Liberato anotó durante una jugada en la que J.C. Escarra fue sorprendido intentando robar la segunda base, estableciendo la ventaja definitiva de 5-2.

Las Estrellas habían tomado la delantera en la primera entrada, cuando César Prieto conectó un sencillo al jardín derecho que permitió anotar a Harold Ramírez.

Los cibaeños igualaron el marcador en el tercer episodio mediante un rodado de J.C. Escarra a segunda base, con el que anotó Carson Williams.

En el séptimo, las Águilas tomaron ventaja 2-1 cuando Escarra recibió una base por bolas con las almohadillas ocupadas, lo que permitió que Mason McCoy cruzara el plato.

Sin embargo, las Estrellas reaccionaron en la parte baja del octavo episodio y empataron el encuentro 2-2 con una carrera anotada por Magneuris Sierra, durante una jugada de doble matanza provocada por un rodado de Harold Ramírez.

Ambos conjuntos permanecieron sin anotar en el noveno y décimo episodios, hasta que las Águilas consiguieron las tres carreras que determinaron el resultado.

Un momento importante ocurrió en la décima entrada, cuando las Estrellas tuvieron la oportunidad de ganar el encuentro, pero Aaron Schunk fue retirado en el plato tras una jugada de selección de José Devers.

Las Águilas terminaron el encuentro con cinco carreras, cuatro imparables y tres errores, mientras que las Estrellas registraron dos carreras, un solo hit y cuatro errores defensivos.

La victoria correspondió al relevista Jonathan Aro (2-0), mientras que Jhan Mariñez (0-1) cargó con la derrota. Leandro López consiguió su primer salvamento de la temporada.

El triunfo permitió a las Águilas recuperarse de su derrota del miércoles ante los Leones del Escogido y sumar su tercera victoria en el campeonato, mientras que las Estrellas sufrieron su segunda derrota consecutiva.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más