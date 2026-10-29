Los Atlanta Hawks pusieron fin este jueves a una racha de tres derrotas consecutivas al vencer por 114-111 a los Cleveland Cavaliers, mientras que los New Orleans Pelicans consiguieron su primera victoria de la temporada de la NBA con un triunfo por 132-120 sobre los Sacramento Kings.

En el tercer encuentro de la jornada, los Memphis Grizzlies derrotaron 124-103 a los Portland Trail Blazers y conservaron su invicto, con cinco victorias en igual número de partidos.

Sacramento quedó con cinco derrotas en igual número de encuentros, mientras que Cleveland vio interrumpida una cadena de tres victorias consecutivas.

Resultados de la NBA del jueves 29 de octubre

Atlanta Hawks 114, Cleveland Cavaliers 111.

New Orleans Pelicans 132, Sacramento Kings 120.

Memphis Grizzlies 124, Portland Trail Blazers 103.

Atlanta corta su racha de derrotas

Los Hawks consiguieron la victoria en el State Farm Arena, donde disputaron el segundo encuentro de una doble cartelera después del sexto partido de las Finales de la WNBA entre Atlanta Dream y Golden State Valkyries, que terminó con victoria del equipo local por 80-69.

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Onyeka Okongwu encabezó el ataque de Atlanta con 29 puntos y 12 rebotes. Nickeil Alexander-Walker aportó 25 unidades, mientras que Aaron Wiggins sumó 20 puntos desde el banquillo. Jalen Johnson contribuyó con 17 tantos.

Por Cleveland, James Harden fue el máximo anotador con 24 puntos y Donovan Mitchell agregó 22. Sam Merrill también contribuyó con 16 unidades.

Atlanta logró remontar después de un comienzo adverso. Cleveland llegó a tomar una ventaja de 15 puntos en el primer cuarto, pero los Hawks reaccionaron con un parcial de 19-2 en el segundo período y llegaron al descanso arriba 46-44.

Los locales ampliaron su ventaja en el tercer cuarto, cuando anotaron 43 puntos. Cleveland reaccionó en el último período y Mitchell tuvo dos oportunidades para igualar el marcador en la posesión final, pero no consiguió convertir sus lanzamientos.

Los Hawks mejoraron su marca a 3-3, mientras que Cleveland quedó con 3-2.

Los Pelicans estrenan su casillero

En New Orleans, los Pelicans dejaron atrás cuatro derrotas consecutivas al imponerse a Sacramento con una actuación encabezada por Zion Williamson y Jeremiah Fears, quienes anotaron 22 puntos cada uno.

Williamson convirtió 10 de sus 12 lanzamientos de campo, todos dentro de la pintura. También añadió seis rebotes.

Fears completó su actuación con 13 asistencias y ocho rebotes, además de establecer una marca personal de asistencias en la NBA.

Trey Murphy III aportó 18 puntos y el banquillo de New Orleans superó ampliamente al de Sacramento, con 41 puntos frente a ocho.

Los Kings terminaron el primer cuarto con ventaja de 30-24, pero New Orleans reaccionó y anotó 78 puntos durante los dos períodos siguientes. Así construyó una diferencia de 102-88 antes del último cuarto, que le permitió contener el intento de remontada de Sacramento.

Darius Acuff Jr. sobresalió por los Kings con 34 puntos y 12 asistencias, la mejor anotación de su joven carrera. De’Andre Hunter y Precious Achiuwa anotaron 24 tantos cada uno, mientras que Zach LaVine aportó 21.

Domantas Sabonis capturó 15 rebotes y repartió siete asistencias, pero terminó con nueve puntos y perdió siete balones.

Los Pelicans también aprovecharon los errores de Sacramento, que perdió el balón en 25 ocasiones. La victoria permitió a New Orleans abandonar el grupo de equipos sin triunfos, mientras los Kings quedaron con marca de 0-5.

Memphis conserva su invicto con un triple-doble de Cameron Boozer

Los Memphis Grizzlies prolongaron su buen comienzo de temporada al derrotar 124-103 a los Portland Trail Blazers en el Moda Center, con una actuación sobresaliente del novato Cameron Boozer.

Boozer consiguió el primer triple-doble de su carrera en la NBA, con 18 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias. Su actuación lo convirtió en una de las figuras de la jornada.

Isaiah Stewart también anotó 18 puntos, mientras que Cedric Coward agregó 17. Los Grizzlies tuvieron otros siete jugadores con anotaciones de dos dígitos.

Por Portland, Deni Avdija fue el máximo anotador con 24 puntos, nueve rebotes y siete asistencias. Donovan Clingan también contribuyó en la defensa interior.

Los Grizzlies y los Trail Blazers llegaron igualados al descanso, después de dos primeros períodos que terminaron 25-25 y 33-33. Sin embargo, Memphis tomó el control en el tercer cuarto, que ganó 33-25, y amplió la diferencia en el último período con un parcial de 33-20.

El base Ja Morant anotó 14 puntos y repartió tres asistencias en 23 minutos, pero abandonó el partido durante el cuarto período por una lesión en los isquiotibiales y no regresó a la cancha.

Con este resultado, Memphis mejoró su registro a 5-0 y mantuvo su condición de invicto, mientras Portland quedó con marca de 3-1.

Posiciones de la NBA antes de la jornada del viernes

Conferencia Este

Posición Equipo Victorias Derrotas 1 Detroit Pistons 4 1 2 Philadelphia 76ers 4 1 3 Toronto Raptors 3 1 4 Boston Celtics 3 1 5 Cleveland Cavaliers 3 2 6 Charlotte Hornets 3 2 7 Atlanta Hawks 3 3 8 Indiana Pacers 2 3 9 New York Knicks 2 3 10 Washington Wizards 2 3 11 Orlando Magic 1 3 12 Miami Heat 1 4 13 Milwaukee Bucks 1 4 14 Chicago Bulls 1 4 15 Brooklyn Nets 0 4

Conferencia Oeste

Posición Equipo Victorias Derrotas 1 Houston Rockets 5 0 2 Memphis Grizzlies 5 0 3 Los Angeles Lakers 4 1 4 Oklahoma City Thunder 4 1 5 Portland Trail Blazers 3 1 6 Minnesota Timberwolves 3 2 7 San Antonio Spurs 3 2 8 Dallas Mavericks 3 2 9 Denver Nuggets 2 2 10 Golden State Warriors 2 3 11 Phoenix Suns 1 2 12 LA Clippers 1 3 13 New Orleans Pelicans 1 4 14 Utah Jazz 1 4 15 Sacramento Kings 0 5

Houston y Memphis comparten el mejor registro de la Conferencia Oeste, con cinco victorias sin derrotas. En el Este, Detroit y Filadelfia encabezan la clasificación, ambos con cuatro triunfos y una derrota.

Partidos de la NBA del viernes 30 de octubre

La jornada de este viernes comprende diez encuentros, correspondientes al inicio de la fase de grupos de la Copa NBA Emirates 2026. Los horarios son los de República Dominicana.

Charlotte Hornets vs. Washington Wizards, 7:00 p. m.

Chicago Bulls vs. Boston Celtics, 7:30 p. m.

Detroit Pistons vs. Brooklyn Nets, 7:30 p. m.

New York Knicks vs. Philadelphia 76ers, 7:30 p. m.

Orlando Magic vs. Toronto Raptors, 7:30 p. m.

Indiana Pacers vs. Miami Heat, 8:00 p. m.

Houston Rockets vs. Dallas Mavericks, 8:00 p. m.

Los Angeles Clippers vs. Minnesota Timberwolves, 8:00 p. m.

Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors, 10:00 p. m.

Denver Nuggets vs. Phoenix Suns, 10:00 p. m.

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