La NBA continúa este sábado 24 de octubre con ocho partidos de la temporada regular 2026-2027. La cartelera comienza a las 6:00 de la tarde, hora de República Dominicana, con el enfrentamiento entre Miami Heat y Charlotte Hornets, y concluirá con la visita de Golden State Warriors a Phoenix Suns, a las 10:00 de la noche.

Entre los encuentros más atractivos figuran Milwaukee Bucks contra Philadelphia 76ers y Golden State Warriors frente a Phoenix Suns, dos partidos que permitirán seguir la evolución de equipos que buscan consolidarse en el comienzo de la campaña.

Calendario completo de la NBA para este sábado

Estos son los ocho partidos programados, con sus horarios de República Dominicana y los pabellones en los que se disputarán. Los horarios corresponden a la hora del Este de Estados Unidos, que coincide actualmente con la dominicana. Calendario oficial de la NBA.

Partido Hora dominicana Escenario Miami Heat vs. Charlotte Hornets 6:00 p. m. Spectrum Center, Charlotte Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers 7:30 p. m. Rocket Arena, Cleveland Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76ers 7:30 p. m. Xfinity Mobile Arena, Filadelfia Washington Wizards vs. Chicago Bulls 8:00 p. m. United Center, Chicago San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks 8:00 p. m. American Airlines Center, Dallas Houston Rockets vs. Atlanta Hawks 8:30 p. m. State Farm Arena, Atlanta New Orleans Pelicans vs. Denver Nuggets 9:00 p. m. Ball Arena, Denver Golden State Warriors vs. Phoenix Suns 10:00 p. m. Mortgage Matchup Center, Phoenix

Bucks-76ers, un duelo para seguir de cerca

Milwaukee Bucks visitará a Philadelphia 76ers a las 7:30 de la noche. Philadelphia buscará aprovechar la ventaja de jugar en casa, mientras Milwaukee intentará mejorar su comienzo de temporada.

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El partido forma parte de la programación televisiva nacional de la NBA. Su resultado puede ser relevante para evaluar el rendimiento inicial de dos equipos que aspiran a competir en la Conferencia Este.

Spurs-Mavericks y Rockets-Hawks completan los duelos destacados

San Antonio Spurs se enfrentará a Dallas Mavericks a las 8:00 de la noche, en un encuentro que pondrá frente a frente a dos equipos con jóvenes figuras y aspiraciones de avanzar en sus respectivas conferencias.

Media hora después comenzará el partido entre Houston Rockets y Atlanta Hawks. Houston buscará imponer su juego ante un Atlanta que también intenta aprovechar el inicio de la campaña para sumar victorias.

La jornada incluye, además, los encuentros entre Miami y Charlotte, Brooklyn y Cleveland, Washington y Chicago, y New Orleans y Denver.

Warriors-Suns cierran la cartelera

Golden State Warriors visitará a Phoenix Suns a las 10:00 de la noche, en el último partido de la jornada sabatina.

Golden State intentará recuperarse de un comienzo adverso, mientras Phoenix buscará defender su cancha. El enfrentamiento también figura entre los partidos destacados de la programación televisiva de la NBA.

Taba de posiciones de las conferencias

Las posiciones registradas antes de la jornada muestran a varios equipos con dos victorias en sus primeros compromisos. La clasificación puede cambiar a medida que se completen los partidos del sábado.

Conferencia Este

Equipo Victorias Derrotas Atlanta Hawks 2 0 Detroit Pistons 2 0 Philadelphia 76ers 2 0 Toronto Raptors 2 0 Boston Celtics 1 1 Chicago Bulls 1 1 Charlotte Hornets 1 1 Indiana Pacers 1 1 Washington Wizards 1 1 Brooklyn Nets 0 1 Cleveland Cavaliers 0 1 Miami Heat 0 2 Milwaukee Bucks 0 2 New York Knicks 0 2 Orlando Magic 0 2

Conferencia Oeste

Equipo Victorias Derrotas Los Angeles Lakers 2 0 Memphis Grizzlies 2 0 Minnesota Timberwolves 2 0 Oklahoma City Thunder 2 0 Portland Trail Blazers 2 0 Houston Rockets 2 0 Dallas Mavericks 1 1 Utah Jazz 1 1 LA Clippers 1 1 Denver Nuggets 0 1 Phoenix Suns 0 1 New Orleans Pelicans 0 2 Sacramento Kings 0 2 San Antonio Spurs 0 2 Golden State Warriors 0 2

Nota: las tablas reflejan los balances de victorias y derrotas previos a la jornada del 24 de octubre; el orden dentro de los grupos con el mismo balance puede variar según los criterios oficiales de desempate.

Dónde ver los partidos

La disponibilidad de cada encuentro dependerá de la programación de los canales y servicios de transmisión en cada territorio. Milwaukee Bucks contra Philadelphia 76ers y Golden State Warriors frente a Phoenix Suns figuran entre los partidos anunciados por NBA TV.

Dónde ver la NBA en República Dominicana

Televisión abierta y cable

CDN Deportes, canal 37: Los aficionados pueden consultar la programación del canal y sus plataformas oficiales para comprobar qué encuentros estarán disponibles este viernes. No debe darse por confirmada la transmisión de los 12 partidos sin una parrilla específica.

ESPN y Disney+: ESPN anunció la cobertura de la temporada 2026-2027 en el Caribe a través de sus canales y de ESPN en Disney+. Su programación inicial incluyó encuentros de los días 21 y 22 de octubre. Para los partidos de este viernes, es necesario consultar la guía regional y verificar cuáles están incluidos.

Streaming y plataformas online

NBA League Pass: La plataforma oficial permite consultar las opciones de suscripción para ver partidos en vivo y bajo demanda. La disponibilidad de cada encuentro puede variar por territorio y por las restricciones de transmisión aplicables.

Prime Video: En Estados Unidos, la programación oficial de la NBA incluye Knicks-Celtics, a las 7:00 p. m., y Rockets-Spurs, a las 9:30 p. m. La disponibilidad en República Dominicana debe comprobarse directamente en la plataforma.

NBA.com y la aplicación oficial: Permiten consultar el calendario, las estadísticas, los resúmenes y las opciones oficiales para seguir la competición.

Antes del inicio de cada partido, los aficionados deben revisar la programación de su operador o plataforma para confirmar qué encuentros pueden ver desde República Dominicana.

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