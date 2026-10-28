La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció las nuevas fechas de cuatro partidos afectados por las lluvias, que han provocado varias suspensiones en el calendario del torneo otoño-invernal 2026-2027.

De acuerdo con la programación, los tres encuentros suspendidos el martes 27 de octubre fueron reasignados para este jueves 29, mientras que el enfrentamiento entre las Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas, originalmente detenido el 21 de octubre, se reanudará el lunes 2 de noviembre.

Partidos reasignados para el jueves 29 de octubre

Los Leones del Escogido visitarán a los Gigantes del Cibao a las 7:00 de la noche, en el Estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

Por su parte, los Toros del Este enfrentarán a los Tigres del Licey a las 7:30 de la noche, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

A esa misma hora, las Águilas Cibaeñas visitarán a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

Los tres compromisos estaban previstos para el pasado martes, pero fueron pospuestos debido a las condiciones climáticas que afectaban las distintas sedes.

Estrellas y Águilas jugarán el lunes 2 de noviembre

La LIDOM también reasignó para el lunes 2 de noviembre, a las 7:30 de la noche, el encuentro entre las Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas, en el Estadio Cibao, de Santiago.

Este partido fue suspendido inicialmente el miércoles 21 de octubre, cuando se encontraba en la parte baja de la segunda entrada, con el marcador empatado 0-0, debido a las lluvias.

Posteriormente, fue programado para el lunes 26 de octubre, pero las condiciones del terreno impidieron nuevamente su celebración.

La liga precisó que el encuentro continuará desde el mismo punto en que fue detenido el 21 de octubre, por lo que no comenzará desde la primera entrada.

Las suspensiones se han producido en medio de las lluvias asociadas a una vaguada que ha afectado distintas zonas del territorio nacional, obligando a modificar el calendario de la temporada.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más