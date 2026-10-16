¡Play Ball! Este viernes 16 de octubre de 2026 arranca oficialmente la temporada 2026-27 de la LIDOM, la edición número 73 del béisbol profesional dominicano. El torneo de "Pelota Invernal" inicia con una atractiva triple cartelera regional y varias novedades importantes que prometen elevar el nivel del espectáculo.
Partidos de hoy: horarios y escenarios
- Águilas Cibaeñas vs Gigantes del Cibao – 7:00 p.m. en el Estadio Julián Javier (San Francisco de Macorís).
- Tigres del Licey vs Leones del Escogido – 7:15 p.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal (Santo Domingo).
- Estrellas Orientales vs Toros del Este – 7:30 p.m. en el Estadio Francisco Micheli (La Romana).
Principales novedades de la temporada
Una de las grandes innovaciones de este año es la implementación del sistema ABS (Automated Ball-Strike System), conocido como “árbitro robot”, que ayudará a juzgar con mayor precisión las bolas y los strikes.
Además, el lanzador Trevor Bauer se une a las Estrellas Orientales, mientras que varios prospectos de alto perfil y veteranos de Grandes Ligas buscan vitrina en el circuito local.
Jugadores a seguir en el inicio
- Jesús Madé (Tigres del Licey): Prospecto número 1 de todo el béisbol, de solo 19 años, firmado por Milwaukee.
- Emil Morales (Gigantes del Cibao): Prospecto de los Dodgers que lideró las menores en impulsadas en 2026.
- Marcell Ozuna (Gigantes del Cibao): Bateador con más de 300 jonrones en MLB que regresa a LIDOM.
- Jasson Domínguez (Águilas Cibaeñas): El poderoso jardinero de los Yankees llega buscando mostrar su potencial.
- Adalberto Mondesí (Águilas): Regresa al infield luego de superar una lesión y 8 años de ausencia.
- Jesús Sánchez (Toros del Este): Outfielder con experiencia reciente en Grandes Ligas.
Metas de los seis equipos
- Leones del Escogido (bicampeones): Buscan el tricampeonato bajo la dirección de Ramón Santiago.
- Tigres del Licey: Obligados a meterse al round robin y renovar el roster con nuevas figuras.
- Águilas Cibaeñas: Quieren volver a una final (no llegan desde 2020-21) con Luis “Pipe” Urueta como mánager.
- Gigantes del Cibao: Apuntan a la final con el venezolano Miguel Cairo como nuevo mánager.
- Toros del Este: Finalistas el año pasado, buscarán mantener la competitividad con Víctor Estévez.
- Estrellas Orientales: Con Albert Pujols como vicepresidente de operaciones, la meta mínima es clasificar al round robin.
La temporada regular es solo la primera etapa. En diciembre llegan los playoffs y los sorteos de reingresos, y en enero el round robin y la serie final.
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