¡Play Ball! Este viernes 16 de octubre de 2026 arranca oficialmente la temporada 2026-27 de la LIDOM, la edición número 73 del béisbol profesional dominicano. El torneo de "Pelota Invernal" inicia con una atractiva triple cartelera regional y varias novedades importantes que prometen elevar el nivel del espectáculo.

Partidos de hoy: horarios y escenarios

Águilas Cibaeñas vs Gigantes del Cibao – 7:00 p.m. en el Estadio Julián Javier (San Francisco de Macorís).

– 7:00 p.m. en el Estadio Julián Javier (San Francisco de Macorís). Tigres del Licey vs Leones del Escogido – 7:15 p.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal (Santo Domingo).

– 7:15 p.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal (Santo Domingo). Estrellas Orientales vs Toros del Este – 7:30 p.m. en el Estadio Francisco Micheli (La Romana).

LIDOM: Juegos de hoy 16 de Octubre.

Principales novedades de la temporada

Una de las grandes innovaciones de este año es la implementación del sistema ABS (Automated Ball-Strike System), conocido como “árbitro robot”, que ayudará a juzgar con mayor precisión las bolas y los strikes.

Además, el lanzador Trevor Bauer se une a las Estrellas Orientales, mientras que varios prospectos de alto perfil y veteranos de Grandes Ligas buscan vitrina en el circuito local.

Jugadores a seguir en el inicio

Jesús Madé (Tigres del Licey): Prospecto número 1 de todo el béisbol, de solo 19 años, firmado por Milwaukee.

(Tigres del Licey): Prospecto número 1 de todo el béisbol, de solo 19 años, firmado por Milwaukee. Emil Morales (Gigantes del Cibao): Prospecto de los Dodgers que lideró las menores en impulsadas en 2026.

(Gigantes del Cibao): Prospecto de los Dodgers que lideró las menores en impulsadas en 2026. Marcell Ozuna (Gigantes del Cibao): Bateador con más de 300 jonrones en MLB que regresa a LIDOM.

(Gigantes del Cibao): Bateador con más de 300 jonrones en MLB que regresa a LIDOM. Jasson Domínguez (Águilas Cibaeñas): El poderoso jardinero de los Yankees llega buscando mostrar su potencial.

(Águilas Cibaeñas): El poderoso jardinero de los Yankees llega buscando mostrar su potencial. Adalberto Mondesí (Águilas): Regresa al infield luego de superar una lesión y 8 años de ausencia.

(Águilas): Regresa al infield luego de superar una lesión y 8 años de ausencia. Jesús Sánchez (Toros del Este): Outfielder con experiencia reciente en Grandes Ligas.

Metas de los seis equipos

Leones del Escogido (bicampeones): Buscan el tricampeonato bajo la dirección de Ramón Santiago.

(bicampeones): Buscan el tricampeonato bajo la dirección de Ramón Santiago. Tigres del Licey : Obligados a meterse al round robin y renovar el roster con nuevas figuras.

: Obligados a meterse al round robin y renovar el roster con nuevas figuras. Águilas Cibaeñas : Quieren volver a una final (no llegan desde 2020-21) con Luis “Pipe” Urueta como mánager.

: Quieren volver a una final (no llegan desde 2020-21) con Luis “Pipe” Urueta como mánager. Gigantes del Cibao : Apuntan a la final con el venezolano Miguel Cairo como nuevo mánager.

: Apuntan a la final con el venezolano Miguel Cairo como nuevo mánager. Toros del Este : Finalistas el año pasado, buscarán mantener la competitividad con Víctor Estévez.

: Finalistas el año pasado, buscarán mantener la competitividad con Víctor Estévez. Estrellas Orientales: Con Albert Pujols como vicepresidente de operaciones, la meta mínima es clasificar al round robin.

La temporada regular es solo la primera etapa. En diciembre llegan los playoffs y los sorteos de reingresos, y en enero el round robin y la serie final.

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