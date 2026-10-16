Los Gigantes del Cibao son la franquicia más joven de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Fundados en 1996 en San Francisco de Macorís, representan a la provincia Duarte y a la región del Cibao Central.

Esta guía documental detalla su evolución e historia para la sección de Deportes.

Consulta el calendario oficial de la pelota invernal para ver los juegos en San Francisco de Macorís.

Origen y fundación (1996)

La expansión de la liga en 1995 permitió la creación de la franquicia Nordeste Béisbol Club, que debutó en la temporada 1996-97 como Gigantes del Nordeste. Tras breves etapas como Pollos del Cibao, la organización adoptó de forma definitiva el nombre de Gigantes del Cibao.

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Campeonatos nacionales en LIDOM

Los Gigantes han obtenido 2 títulos nacionales:

2014-15: Dirigidos por Audo Vicente, superaron a las Estrellas Orientales (5-3).

Dirigidos por Audo Vicente, superaron a las Estrellas Orientales (5-3). 2021-22: Bajo la conducción de Luis Urueta, vencieron a las Estrellas Orientales (4-1).

Estadio Julián Javier: El Establo

El conjunto juega como local en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

Ubicación: San Francisco de Macorís, provincia Duarte

San Francisco de Macorís, provincia Duarte Inauguración: 4 de octubre de 1975

4 de octubre de 1975 Capacidad: 12,000 espectadores

Números retirados y figuras del club

7: Fausto Cruz / Pedro Feliz

Fausto Cruz / Pedro Feliz 13: Erick Almonte

Erick Almonte 18: Nelson Cruz

Nelson Cruz 34: Efraín Valdez

Rivalidades regionales

Mantiene una estrecha rivalidad con las Estrellas Orientales en la denominada Guerra de los Macorís, así como con las Águilas Cibaeñas por el dominio geográfico de la región norte.

Conoce la historia de cada equipo de LIDOM

Explora las guías detalladas de los equipos participantes en el torneo:

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