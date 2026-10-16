La antorcha de los IV Juegos Mundiales de Policía de la Unión Internacional Deportiva Policial (USIP) llegó a la Dirección Regional La Altagracia de la Policía Nacional, como parte del recorrido previo a la celebración de la competencia internacional.
La actividad estuvo encabezada por el general Jacobo Mateo Moquete, director de Deportes de la Policía Nacional, mientras que el director regional, coronel Leuribis Mancebo, recibió el símbolo deportivo de manos de los atletas participantes.
En esta etapa del recorrido, la segundo teniente Oneyda Valerio, representante de atletismo, entregó la antorcha al raso Martín Bartolo Guerrero, de levantamiento de pesas, quien continuó con el relevo.
El recorrido de la antorcha incluye distintas direcciones regionales de la Policía Nacional antes del inicio de los juegos.
Los IV Juegos Mundiales de Policía de la USIP se celebrarán del 26 al 30 de octubre de 2026, con actividades en Santo Domingo, San Cristóbal y Punta Cana y la participación confirmada de representantes de 31 países.
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