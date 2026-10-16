Las Estrellas Orientales, conocidas como los Paquidermos o el Conjunto Verde, son uno de los equipos pioneros de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Fundadas el 15 de diciembre de 1910 en San Pedro de Macorís, representan la tradición deportiva del Este.
Esta nota documental recopila su historia para la sección de Deportes.
Consulta el calendario de la pelota invernal dominicana para verificar la programación de los partidos en San Pedro de Macorís.
Fundación y tradición en San Pedro de Macorís (1910)
El club fue fundado por un grupo de jóvenes liderados por Luis Prada, con el propósito de competir contra el dominio del Licey a principios del siglo XX. San Pedro de Macorís es reconocida históricamente como una de las principales canteras de peloteros a nivel mundial.
Campeonatos en el béisbol dominicano
Las Estrellas han conquistado 3 títulos nacionales en la era profesional:
- 1954: Dirigidas por Ramón Bragaña, superaron a los Tigres del Licey.
- 1967-68: Con Tony Pacheco al mando, vencieron a los Leones del Escogido.
- 2018-19: Bajo la dirección de Fernando Tatís Sr., se coronaron campeones tras vencer a los Toros del Este.
Estadio Tetelo Vargas
El conjunto verde disputa sus partidos locales en el Estadio Tetelo Vargas.
- Ubicación: San Pedro de Macorís
- Inauguración: 25 de noviembre de 1959
- Capacidad: 8,000 espectadores
Números retirados y leyendas orientales
- 1: Tetelo Vargas
- 4: Alfredo Griffin
- 5/20: Rico Carty
- 10: Ralph Garr
- 12: Manuel "Bonny" Castillo
- 16: Rafael Ramírez
- 17: Silvano Quezada
- 18: Rafael Batista
- 34: Félix José
Conoce la historia de cada equipo de LIDOM
Explora las guías detalladas de los equipos participantes en el torneo:
- Tigres del Licey: 24 coronas e historia del Glorioso
- Águilas Cibaeñas: 22 títulos y la tradición de Santiago
- Leones del Escogido: 18 coronas y la historia escarlata
- Toros del Este: Títulos y trayectoria taurina
- Gigantes del Cibao: La franquicia de San Francisco
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