Los Toros del Este, conocidos históricamente como los Azucareros del Este o el Torolío, son una de las seis franquicias de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Fundados el 12 de agosto de 1983 en La Romana, representan la pasión beisbolera de la región oriental del país.

Esta guía recopila su trayectoria histórica, sus campeonatos nacionales, su corona del Caribe en 2020 y los datos clave para el seguimiento de la sección de Deportes.

Consulta el calendario de partidos de la pelota invernal dominicana para conocer las fechas de los juegos en La Romana.

Fundación y orígenes en La Romana (1983)

Tras la inauguración del Estadio Francisco Micheli en 1979, empresarios y dirigentes deportivos de La Romana impulsaron la integración de un equipo profesional. En 1983 nació la franquicia bajo el nombre de Azucareros Béisbol Club, adoptando posteriormente la denominación de Toros del Este en 2008.

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Campeonatos nacionales y Serie del Caribe

Los Toros han levantado la copa de campeones nacionales en tres oportunidades:

1994-95: Dirigidos por Art Howe, vencieron a las Águilas Cibaeñas (4-2).

Dirigidos por Art Howe, vencieron a las Águilas Cibaeñas (4-2). 2010-11: Bajo el mando de Dean Treanor, se coronaron al barrer a las Estrellas Orientales (5-0) en la histórica "Serie de la Caña".

Bajo el mando de Dean Treanor, se coronaron al barrer a las Estrellas Orientales (5-0) en la histórica "Serie de la Caña". 2019-20: Con Lino Rivera como mánager, superaron a los Tigres del Licey (5-3).

En el plano internacional, los Toros ganaron la Serie del Caribe 2020 celebrada en San Juan, Puerto Rico, logrando una marca de 6 victorias y 1 derrota.

Estadio Francisco Micheli: El Corral Taurino

El hogar del conjunto naranja es el Estadio Francisco Micheli, conocido popularmente como "El Corral".

Ubicación: La Romana, República Dominicana

La Romana, República Dominicana Inauguración: 18 y 19 de noviembre de 1979

18 y 19 de noviembre de 1979 Capacidad: 8,838 espectadores

8,838 espectadores Dimensiones: LF 330 ft, CF 390 ft, RF 330 ft

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Números retirados y figuras históricas

El equipo ha retirado los números de varios peloteros emblemáticos:

1: Esteban Germán

Esteban Germán 3: Domingo Ramos

Domingo Ramos 7: Eddy Garabito

Eddy Garabito 10: Andújar Cedeño

Andújar Cedeño 12: Domingo Cedeño

Domingo Cedeño 25: Julián Yan

Rivalidades y la Serie de la Caña

La principal rivalidad del conjunto es la Serie de la Caña frente a las Estrellas Orientales, enfrentamiento que enfrenta a las dos ciudades azucareras del Este (La Romana y San Pedro de Macorís).

Conoce la historia de cada equipo de LIDOM

Explora las guías detalladas de los equipos participantes en el torneo:

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