La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) tiene definido el calendario de la temporada 2026-2027, que comenzará este viernes 16 de octubre con tres encuentros entre los seis equipos del campeonato.

La jornada inaugural de la pelota invernal enfrentará a los Tigres del Licey con los Leones del Escogido, a las Águilas Cibaeñas con los Gigantes del Cibao y a las Estrellas Orientales con los Toros del Este, según el calendario publicado por la liga.

Tres partidos para abrir la temporada

Los encuentros del primer día están programados de la siguiente manera:

Tigres del Licey vs. Leones del Escogido: 7:15 de la noche, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo.

7:15 de la noche, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo. Águilas Cibaeñas vs. Gigantes del Cibao: 7:00 de la noche.

7:00 de la noche. Estrellas Orientales vs. Toros del Este: 7:30 de la noche, en La Romana.

La programación oficial contempla partidos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con jornadas de descanso distribuidas a lo largo de la serie regular.

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La serie regular concluirá en diciembre

De acuerdo con el calendario aprobado por la Junta de Directores de LIDOM, la serie regular concluirá el martes 22 de diciembre. La programación también reserva los días 4, 5 y 6 de diciembre para actividades de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), sin partidos de la liga durante esas fechas.

La temporada estará dedicada In Memoriam a Héctor Rizek Llabaly y se disputará por la Copa BanReservas.

LIDOM aprueba un código reglamentario unificado

Además del calendario, la Junta de Directores aprobó un Código Reglamentario que reunirá en un solo documento las disposiciones que rigen el campeonato. La liga informó que el texto estará disponible para consulta pública en su página web.

La iniciativa busca unificar las normas aplicables a los equipos, jugadores, árbitros y demás participantes del torneo.

El calendario oficial puede consultarse en el portal de LIDOM.

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