Francisco Lindor pegó dos vuelacercas, Alejandro Kirk y Francisco Álvarez mostraron su poder productivo y Juan Soto arribó a los 30 batazos de vuelta completa este viernes en las Grandes Ligas.

AZULEJOS 6-5 RANGERS

El mexicano Alejandro Kirk mandó la pelota fuera del parque y llevó cuatro carreras al plato para encabezar el triunfo de los Azulejos ante los Rangers.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el venezolano Andrés Giménez anotaron una carrera cada uno por los Azulejos.

Kyle Higashioka pegó jonrón de tres carreras, Marcus Semien uno de dos anotaciones y el mexicano Rowdy Tellez anotó una vuelta por los Rangers.

METS 9-11 MARINEROS

Cal Raleigh disparó un jonrón de dos carreras y anotó tres vueltas, el dominicano Julio Rodríguez empujó dos anotaciones y el cubano Randy Arozarena anotó dos veces para que los Marineros vencieran a los Mets.

El venezolano Eugenio Suárez y el colombiano Donovan Solano anotaron e impulsaron una carrera cada uno, mientras el dominicano Luis Castillo permitió seis anotaciones en cuatro entradas y el mexicano Andrés Muñoz (29) completó la novena sin anotaciones y logró el salvamento por los Marineros.

El puertorriqueño Francisco Lindor pegó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras, el venezolano Francisco Álvarez disparó un vuelacercas y produjo cuatro anotaciones, y el dominicano Juan Soto despachó la pelota del parque para los Mets.

ROJOS 8-10 CERVECEROS

Christian Yelich conectó dos jonrones e impulsó cinco carreras para que los Cerveceros superaran a los Rojos.

El venezolano William Contreras anotó una carrera y el dominicano Abner Uribe laboró un capítulo en blanco.

Los dominicanos Elly de la Cruz, dos remolcadas, Miguel Andújar, anotada y empujada, y Noelvi Marte, impulsada, se destacaron por los Rojos.

REALES 3-1 MEDIAS BLANCAS

El criollo Salvador Pérez mandó la pelota sobre la pared y anotó dos veces y su compatriota Maikel García agregó una carrera empujada para que los Reales ganaran su duelo frente a los Medias Blancas de Chicago.

El dominicano Carlos Estévez ponchó a los tres que enfrentó en el noveno y se llevó el salvamento.

El venezolano Lenyn Sosa fletó un jonrón por los Medias Blancas.

CARDENALES 3-4 YANQUIS

El dominicano Luis Gil (1-1) permitió una anotación en 5.1 entradas, con cuatro ponches, para llevarse su primera victoria de la campaña en el triunfo de los Yanquis sobre los Cardenales.

Jazz Chisholm Jr. pegó jonrón de dos carreras y el dominicano Jasson Domínguez logró una empujada por los Yanquis.

El venezolano Pedro Pagés anotó una carrera por los Cardenales.

NACIONALES 2-6 FILIS

Kyle Schwarber detonó un tablazo de tres carreras y Bryce Harper pegó un vuelacercas y empujó dos vueltas para comandar el triunfo de los Filis ante los Nacionales.

Daylen Lile despachó un jonrón por los Nacionales.

ASTROS 0-7 ORIOLES

El mexicano Ramón Urías pegó un imparable para terminar con el juego sin hits que lanzaba el derecho Brandon Young (1-6) en la octava entrada, luego de dos outs, pero no pudo evitar la derrota de los Astros ante los Orioles.

El dominicano Yaramil Hiraldo lanzó un capítulo en blanco por los Orioles.

El quisqueyano Framber Valdez (11-6) lanzó 6.2 episodios de tres carreras y seis ponches y perdió el juego por los Astros.

DODGERS 3-2 PADRES

Los Dodgers ganaron a los Padres de San Diego para romper una racha de cuatro derrotas y lograr un empate en el primer lugar.

“Simplemente jugamos algunos malos partidos y estamos bien de cara al futuro”, dijo el lanzador ganador Clayton Kershaw.

La racha de cinco victorias consecutivas de los Padres terminó.

"El único día en la clasificación que en última instancia importa es el último día de la temporada", dijo el mánager de los Padres, Mike Shildt, antes del juego, "pero hemos jugado un buen béisbol y nos sentimos bien donde estamos".

Mookie Betts conectó un elevado de sacrificio para tomar la ventaja en la tercera entrada, Teoscar Hernández disparó un jonrón y los Dodgers de Los Ángeles empataron a los Padres en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional.

RAYS 7-6 GIGANTES

Yandy Díaz conectó un sencillo productor en la novena entrada y los Rays de Tampa Bay remontaron para vencer a los Gigantes de San Francisco.

Junior Caminero conectó su jonrón número 35 y Chandler Simpson conectó cuatro hits para ayudar a Tampa Bay a ganar por tercera vez en cuatro juegos. Díaz conectó dos hits y dos carreras impulsadas.

Nick Fortes fue golpeado por un lanzamiento del relevista de los Gigantes Randy Rodríguez (3-4) para comenzar la novena. Después de que Simpson conectara un sencillo para su cuarto hit de la noche, San Francisco hizo un out 4-5-2 antes de que Díaz lanzara un sencillo al jardín derecho.

Edwin Uceta (8-2), el cuarto de los cinco relevistas utilizados por el mánager de los Rays, Kevin Cash, retiró a tres bateadores. Pete Fairbanks permitió un doblete al abrir la novena entrada y luego colocó tres carreras seguidas para su 21.er salvamento.

Willy Adames conectó un jonrón para los Gigantes. San Francisco cayó cuatro juegos por debajo de .500, su peor marca de la temporada, con un récord de 59-63.

