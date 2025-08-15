La selección femenina de Brasil avanzó a la final del voleibol de los II Juegos Panamericanos Junior de Paraguay al vencer este jueves 3 sets por 0 al sexteto de la República Dominicana, que jugará por el bronce este viernes ante Argentina.
Los parciales finalizaron 25-22, 25-19 y 25-13 a favor de las brasileñas, que jugarán el partido por el oro ante el equipo de México, que en la semifinal B se impuso también en tres set a las argentinas.
El ataque de Brasil fue dirigido por María Clara De Moura, con 19 puntos, seguida de Jacqueline Schmitz y Camilly De Souza, con 11 unidades cada una.
Por Dominicana, la mejor fue Katielle Alonzo, quien terminó con 12 puntos, mientras que Alondra Tapia finalizó con nueve y Florangel Terrero con seis.
Para alzarse con el triunfo, las brasileñas, que también doblegaron a las quisqueyanas en el choque de la ronda de grupos, necesitaron una hora y cinco minutos.
En las estadísticas del juego, en ataque dominó Brasil 44-27, en bloqueo lo hizo 11-3 y en servicios quedaron igualadas a cinco por bando.
Luego de haber ganado los primeros dos parciales un tanto reñido, las brasileñas salieron en el tercero como una tromba y sacaron de la cancha a sus rivales.
Con fuertes remates de María Clara y Jaqueline pusieron el marcador 18-6. A partir de las dominicanas no se repusieron jamás.
Los últimos puntos de Brasil vinieron fruto de un rally ofensivo de 6-2.
El primer parcial se tornó bien reñido, por ambos lados, donde Alondra Tapia se enfrascó en una lucha con María Clara y Jacqueline, por el control ofensivo y las dominicanas lograron irse delante 19-17 en la pizarra.
Sin embargo, a partir de ahí, vino una violenta reacción de las brasileñas que lograron fabricar un rally ofensivo de cuatro puntos seguidos cuando llevaron el choque de 21 a 24 puntos, mientras que las quisqueyanas solo hicieron un solo punto para concluir el set 25-22.
Compartir esta nota