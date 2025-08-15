De la mano de Ozzie Albies, los Bravos de Atlanta profundizaron este jueves la crisis de los Mets de Nueva York con un triunfo por 4-3 con el que se apropiaron de la serie.

El curazoleño Albies remolcó tres de las carreras visitantes en Queens con un jonrón y tres hits.

El puertorriqueño Francisco Lindor abrió la pizarra para los Mets con un cuadrangular solitario en la tercera entrada antes de que Albies comenzara a castigar al lanzador japonés Kodai Senga.

En el cuarto inning, Albies igualó el marcador con su décimo cuadrangular de la temporada y en el sexto conectó un sencillo al jardín izquierdo que impulsó la carrera de Drake Baldwin.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los Bravos, que tienen la baja desde finales de julio de su estrella venezolana Ronald Acuña Jr, se volvieron a ver en desventaja tras anotaciones de Lindor y del dominicano Juan Soto.

La remontada final llegó en la octava entrada gracias a un doble de Michael Harris II y otro de Albies que extendió la frustración entre los 41.782 espectadores del Citi Field.

Atlanta se quedó con el triunfo en la serie por 2-1 y los Mets encadenaron su novena derrota de sus últimos diez partidos.

Desde el 28 de julio, el equipo neoyorquino acumula 13 derrotas en 15 partidos y ya se ubica cinco victorias por detrás de los líderes de la división Este de la Liga Nacional, los Filis de Filadelfia.

"Definitivamente esto es una prueba, una gran adversidad. Todos sentimos la urgencia de ganar y de hacerlo todo bien. Es duro lidiar con los altibajos" de esta temporada, reconoció Lindor tras el duelo.

En trayectoria opuesta, los Guardianes de Cleveland derrotaron 9-4 a los Marlins de Miami y se anotaron el triunfo por quinta serie seguida, en esta ocasión por 2-1.

Cleveland no encadenaba una racha como esta en una misma campaña desde 2022.

El dominicano José Ramírez contribuyó con tres hits y una carrera remolcada a la remontada de los Guardianes, que arrancaron la noche con una desventaja de 3-0.

El venezolano Gabriel Arias impulsó dos carreras anotadas por Ramírez.

DIAMONDBACKS 8-2 ROCKIES

El cubano Lourdes Gurriel Jr. destrozó la pelota para un jonrón de tres carreras y el venezolano José Herrera desapareció la esférica del parque, anotó e impulsó dos anotaciones para que los Diamondbacks se impusieran a los Rockies.

El dominicano Geraldo Perdomo anotó tres carreras y su compatriota Ketel Marte impulsó dos vueltas por los Diamondbacks. Brenton Doyle y Kyle Farmer desaparecieron la esférica del terreno para los de Arizona.

AZULEJOS 2-1 CACHORROS

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. fletó un jonrón de dos carreras y esa fue toda la ofensiva que necesitaron los Azulejos para derrotar a los Cachorros.

El veterano Max Scherzer (3-2) lanzó siete entradas de una carrera y se apuntó la victoria. Michael Busch produjo la única carrera de los Cachorros.

ORIOLES 5-3 MARINEROS

El dominicano Julio Rodríguez pegó un tablazo de dos anotaciones y el cubano Randy Arozarena impulsó una carrera, pero no pudieron evitar que los Marineros sucumbieran ante los Orioles.

El quisqueyano Carlos Vargas fue tocado con dos carreras en una entrada sobre el montículo. Jordan Westburg anotó dos carreras y Gunnar Henderson colaboró al triunfo con una vuelta remolcada.

MELLIZOS 3-4 TIGRES

Riley Greene disparó un jonrón de dos carreras y el venezolano Gleyber Torres remolcó la vuelta con la que los Tigres superaron a los Mellizos en 11 entradas.

El puertorriqueño Javier Báez anotó en una oportunidad y el dominicano Rafael Montero (1-1) lanzó 1.1 entradas en blanco y se llevó la victoria. El nicaragüense Erasmo Ramírez (0-1) permitió la carrera de la derrota.

NACIONALES 3-2 FILIS

El dominicano José Tena empujó dos carreras y Paul DeJong conectó un vuelacercas y anotó dos veces para que los Nacionales derribaran a los Filis.

El quisqueyano José Ferrer completó un episodio en blanco por los Nacionales.

El peruano Jesús Luzardo (11-6) permitió tres carreras en seis entradas de siete ponches, logrando una salida de calidad, pero terminó cargando con la derrota.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más