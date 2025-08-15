El técnico argentino Néstor 'Che' García anunció los 14 jugadores que componen el preseleccionado nacional de baloncesto que el próximo domingo, en la ciudad de San Juan, verá acción contra la selección de Puerto Rico.

Informó que los jugadores que harán el viaje a Puerto Rico para el 'Clásico Caribeño' entre los eternos rivales de baloncesto regional son Andrés Feliz, Gelvis Solano, Richard Bautista, Jassel Pérez, Juan Miguel Suero, Anyeuri Castillo, Ángel Núñez y Ángel Luis Delgado.

También, Juan Guerrero, Anderson García, Eloy Vargas, Joel Soriano, Víctor Liz y Jean Montero.

El encuentro servirá de preparación a la escuadra quisqueyana que competirá en el Campeonato AmeriCup 2025, a celebrarse en Managua, Nicaragua, del 22 al 31 de agosto.

Para este compromiso el entrenador García deberá separar de la preselección a otros dos jugadores, pues son 12 los que componen el selectivo.

República Dominicana integra el Grupo C con Nicaragua, Argentina y Colombia; en el B, Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico, y en el A, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas.

