Los Filis de Filadelfia fueron este lunes el primer equipo en asegurar un título divisional en las Grandes Ligas de béisbol con un emocionante triunfo frente a los Dodgers de Los Ángeles por 6-5.

La novena de Filadelfia se hizo por segundo año seguido con el título de la división Este de la Liga Nacional con un balance hasta ahora de 90-61, ya inalcanzable por sus perseguidores, los Mets de Nueva York (77-73).

El logro lo celebraron en el Dodger Stadium de Los Ángeles en un juego que se definió en la décima entrada.

Kyle Schwarber abrió la pizarra para los Filis con un jonrón en la entrada inicial con el que llegó a 53 en la temporada, a sólo uno del líder de Las Mayores, Cal Raleigh (Seattle).

El japonés Shohei Ohtani, la superestrella de los Dodgers, es tercero en esa clasificación con 49 y el lunes no puedo recortar terreno a Schwarber en sus tres turnos al bate, que concluyó con un hit.

El choque derivó en un duelo de artilleros con cuadrangulares de Mookie Betts para los Dodgers en la séptima entrada, de Bryce Harper en el octavo para los Filis y otro del cubano Andy Pages para los locales que colocaba el empate 5-5 en el noveno.

Los visitantes se apropiaron del triunfo y el título divisional con un elevado de sacrificio de JT Realmuto que permitió la anotación ganadora de Harrison Bader en el décimo episodio.

Azulejos 2, Rays 1

El sencillo productor de George Springer con dos strikes y dos outs en la undécima entrada llevó a Toronto a su quinta victoria consecutiva, una decisión sobre el anfitrión Tampa Bay para abrir una serie de cuatro juegos.

Tras intentar la interferencia del receptor y fallar, Toronto tomó su primera ventaja cuando Springer conectó el siguiente lanzamiento, una jugada de 0-2 de Kevin Kelly (2-4), al jardín izquierdo para una ventaja de 2-1.

Los Blue Jays vieron aumentar a cinco juegos su ventaja en la División Este de la Liga Americana sobre los Yanquis de Nueva York, segundos en la clasificación.

Braydon Fisher (7-0) salió de un aprieto de primera y tercera, sin outs, en la baja de la undécima entrada ponchando a Brandon Lowe, Junior Caminero y Josh Lowe.

Yandy Díaz tuvo una actuación perfecta en el plato, yéndose de 3-3 con un doble, una impulsada y dos bases por bolas para Tampa Bay.

Astros 6, Rangers 3

Zach Cole y Jesús Sánchez brillaron después de la lesión de Yordan Álvarez, y Houston remontó para obtener una victoria sobre el visitante Texas en el primer partido de una serie de tres juegos.

Álvarez tuvo que retirarse tras resbalarse en el home mientras anotaba una carrera en la primera entrada, lo que le provocó un esguince de tobillo izquierdo. La carrera, una de dos derivadas de un error en el tiro del lanzador de los Rangers, Jack Leiter (9-9), le dio a Houston una ventaja de 2-0.

Cole conectó un jonrón de dos carreras con dos outs ante Leiter en la quinta, poniendo a los Astros arriba definitivamente 4-3.

Los Astros terminaron la noche con tres juegos de ventaja sobre los Rangers en la contienda por el tercer y último comodín de la Liga Americana.

Houston se encuentra ahora a medio juego de los Marineros de Seattle, que no han jugado, líderes de la División Oeste de la Liga Americana. Josh Jung conectó un jonrón de dos carreras para Texas, que ha perdido dos juegos seguidos tras una racha de seis victorias.

Mellizos 7, Yanquis 0

Austin Martin se duplicó e impulsó cuatro carreras, Simeon Woods Richardson ponchó a 11, un récord personal, en seis entradas sin anotaciones, y Minnesota se alejó para obtener una victoria por blanqueada sobre Nueva York en Minneapolis.

Brooks Lee se fue de 4-2 con un jonrón, un doble y dos carreras impulsadas para Minnesota. Luke Keaschall también impulsó una carrera. Woods Richardson (7-4) tuvo su mejor actuación de la temporada. El lanzador derecho permitió dos hits y vio su efectividad caer de 4.58 a 4.31.

José Caballero conectó un doblete para el único extrabase de los Yanquis. Aaron Judge se fue de 1-0 y recibió tres bases por bolas para Nueva York, que solo conectó dos hits y quedó a cinco juegos de los Toronto Blue Jays, líderes de la División Este de la Liga Americana.

La novena de Nueva York también vio reducida su ventaja en la ronda de comodines de la Liga Americana a un juego sobre los Boston Red Sox, que no jugaron.

Diamondbacks 8, Gigantes 1

James McCann conectó un jonrón de dos carreras en una sexta entrada de seis carreras, Zac Gallen lanzó seis entradas sólidas y Arizona venció a San Francisco en Phoenix para superar a los Gigantes en la carrera por el comodín de la Liga Nacional.

McCann conectó jonrón por segundo juego consecutivo e Ildemaro Vargas conectó un sencillo de dos carreras para impulsar la remontada en la sexta entrada contra Matt Gage (0-1) y otros dos relevistas de los Gigantes.

Geraldo Perdomo conectó sencillo, doble, triple, dio dos bases por bolas e impulsó dos carreras para los D-backs. Su triple coronó la gran sexta entrada y remolcó la última carrera con un doblete en la octava. Gallen (12-14) permitió dos hits y una carrera.

Los D-backs ganaron su cuarto juego en los últimos cinco y se acercaron a un juego y medio de los Mets de Nueva York, que no jugaron, por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional.

Los Gigantes perdieron su tercer partido consecutivo y empataron con los Rojos de Cincinnati, dos juegos detrás de Nueva York. El abridor novato de los Gigantes, Kai-Wei Teng, mantuvo a su equipo en el juego, permitiendo dos hits y una carrera sucia en cuatro entradas.

Cachorros 4, Piratas 0

Jameson Taillon lanzó seis entradas en cero para liderar al visitante Chicago a una victoria contra Pittsburgh en el primer partido de su serie de tres juegos.

Taillon (10-6) permitió solo dos hits, ponchó a tres y dio dos bases por bolas. El lanzador derecho fue activado de la lista de lesionados de 15 días el miércoles pasado tras estar de baja por una distensión en la ingle. También se perdió todo julio y la mitad de agosto por una distensión en la pantorrilla.

Los Cachorros han ganado cinco de seis juegos y los Piratas han perdido nueve de los últimos diez.

Rojos 11, Cardenales 6

Tyler Stephenson impulsó tres carreras y los visitantes Rojos de Cincinnati rompió su racha de tres derrotas al derrotar a los Cardenales de St. Louis.

Sal Stewart se fue de 5-3 con un jonrón, tres carreras y dos impulsadas, y los Rojos se acercaron a dos juegos de los Mets de Nueva York por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Alec Burleson impulsó dos carreras para los Cardenales, que han perdido seis de siete juegos y están a 4.5 juegos de los Mets.

Bravos 11, Nacionales 3

Matt Olson tuvo cuatro hits, incluido un jonrón de tres carreras, Spencer Strider permitió una carrera en siete entradas y así el visitante de Atlanta venció a los locales de Washington.

Drake Baldwin añadió un jonrón y dos sencillos, impulsando cuatro carreras para Atlanta, que conectó 16 hits para su segunda victoria consecutiva. Ronald Acuña Jr. también conectó un jonrón. Olson añadió dos dobles y un sencillo, y tuvo cuatro carreras impulsadas. Strider (6-13) permitió una carrera y cuatro hits.

Daylen Lile conectó dos hits, incluyendo un jonrón, para Washington y se ha embasado en 15 juegos consecutivos. Mitchell Parker (8-16) permitió seis carreras y 10 hits en poco más de cinco entradas.

Orioles 4, Medias Blancas 1

El visitante de Baltimore derrotó a la novena de Chicago. Colton Cowser conectó un jonrón de tres carreras y Kyle Bradish lanzó cinco sólidas entradas para lograr su primera victoria en 15 meses.

Bradish (1-1) permitió una carrera y ponchó a nueve en su cuarta apertura de la temporada. Se sometió a una cirugía Tommy John poco después de conseguir su última victoria el 8 de junio de 2024.

Los Orioles rompieron una racha de tres derrotas, mientras que los White Sox perdieron su cuarta consecutiva.

