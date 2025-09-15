Los Diablos Rojos conquistaron este domingo el título de la temporada 2025 de la Liga Mexicano de Béisbol y con 18 títulos se consolidaron como la franquicia más ganadora al derrotar por 7-3 a los Charros de Jalisco gracias al rol protagónico del dominicano José Marmolejos.

Los escarlatas dominaron la serie final por 4-0 y ahora tienen un título más que los Naranjeros de Hermosillo.

Los Diablos tomaron ventaja en la primera entrada, cuando Julián Ornelas pegó un sencillo al jardín derecho, que mandó al plato a Carlos Sepúlveda.

Enseguida, Marmolejos disparó un elevado de foul de 'doble-play', con el que el panameño Allen Córdoba anotó el 2-0.

En la segunda, los Rojos aumentaron su ventaja. El estadounidense Río Ruiz pegó rodado al lanzador que se convirtió en imparable y le permitió al venezolano José Pirela llegar al 'home', el 3-0.

Luego, Córdoba conectó doblete con el que Juan Carlos Gamboa y Sepúlveda anotaron.

Marmolejos logró el 7-0 con un jonrón de dos carreras derecho, con el que impulsó a su compatriota Robison Canó.

Jalisco respondió en la baja de la octava, con un sencillo al central de Willie Calhoun, quien empujó a Mallex Smith. Tras ello, Smith conectó cuadrangular de dos carreras para dejar 7-3 el partido.

