El dominicano Chris Duarte, fichaje estelar del Unicaja, dijo que está feliz en Málaga, donde aprecia "el cariño" de la gente, y que se siente "bien" tras los dos primeros encuentros disputados con su nuevo equipo.

"Estoy haciendo lo que amo, acoplándome poco a poco, conociendo a los compañeros, al equipo técnico", afirmó.

Tras su intenso periplo en la NBA (2021-25), con cuatro campañas en Indiana Pacers, Sacramento Kings y Chicago Bulls, el alero nacido en Puerto Plata subrayó, en declaraciones facilitadas por el club malagueño, que está "disfrutando del baloncesto" y "muy contento" porque "cada día" van "mejorando" y conociéndose "unos a otros", como cree que se vio ante Real Madrid y Covirán Granada.

"Somos cuatro jugadores nuevos, los cuales tenemos muchas cosas que aprender, conocernos, así que vamos bien", indicó Chris Duarte, quien destacó que dialoga mucho con su nuevo entrenador, Ibon Navarro, ya que es "un aprendiz, un estudiante, con muchas cosas que aprender".

Ante su primera experiencia en Europa, el internacional con la República Dominicana, de 28 años, reconoció que "hay cosas que todavía" no conoce y señaló que apenas lleva "cinco entrenamientos con el equipo".

"Tengo que ser consciente que esto es un proceso, ser paciente y aprender las cosas lo más rápido posible. Aprender de todos, escuchar a Ibon (Navarro), ver cómo va desarrollándose la Liga", insistió.

El alero dominicano se ha acoplado perfectamente al club y a la ciudad de Málaga: "La verdad que me ha sorprendido mucho el cariño de la gente. El hecho de llegar aquí y tener esta afición mostrándome ese cariño, ese respeto hacia mí y mi familia, es algo que aprecio bastante".

Para Chris Duarte, en el Unicaja y en la Liga española "hay un nivel muy bueno" y fue uno de los motivos por los que decidió emprender esta aventura, y añadió: "El físico, el talento, muy táctico…; obviamente los equipos donde he jugado antes, tanto en la NBA como en Puerto Rico, es pase-pase y luego un 'pick and roll' o algo similar, aquí es más táctico".

El alero caribeño está ansioso de disputar el primer torneo oficial, la Copa Intercontinental en Singapur, y aseguró que está "listo para la experiencia y para hacer" lo que deben de hacer.

Tanto Chris Duarte como su familia están muy a gusto en Málaga, donde recientemente a su mujer le detectaron un cáncer y fue operada. "Es algo que apreciamos mucho. Hemos visto (en la ciudad) a mucha gente dominicana, de Puerto Rico, de Estados Unidos. La gente solo me manda buena 'vibra' a mí y mi familia", recalcó.

"Se aprecia bastante. De la manera que agradezco eso es ver el tiempo que le dedico a mis niños, que lo hago día a día. Es algo que es bonito. Estamos contentos en Málaga. Los niños se están acoplando bien. Ahí vamos", explicó.

Sobre el ambiente que ha encontrado en la plantilla cajista, destacó que tienen "un gran vestuario" y que él es un recién llegado y, por tanto, es el que se tiene que "acoplar a ellos" porque, además, "han tenido éxitos en estos tres años" y ahora le "toca hacer eso".

"Los chicos han sido muy buenos conmigo, sinceros, tratan de ayudarme dentro y fuera de la cancha. Soy uno más dentro. Sí que trato de trasladarles el conocimiento que he traído de la NBA y de los sitios donde he estado, pero ahí tenemos buenos líderes como Alberto Díaz, Kendrick Perry", enfatizó el alero dominicano.

