El venezolano Salvador Pérez tuvo este domingo una jornada para la historia al conseguir el jonrón número 300 de su trayectoria y alcanzar las 1.000 carreras impulsadas en su recorrido por la MLB y la figura de los Marineros, el estadounidense Cal Raleigh bateó su jonrón número 54 de la temporada e impuso varias marcas históricas.

FILIS 3-10 REALES

Salvador Pérez conectó su tercer jonrón en los últimos dos juegos y produjo cinco carreras para liderar la victoria por paliza de los Reales de Kansas City ante los Filis de Filadelfia.

Pérez, de 35 años, sumó dos hits, un jonrón y remolcó cinco carreras frente a unos Filis que acabaron sellando más tarde su boleto a las eliminatorias gracias al triunfo de Dodgers ante Gigantes.

DODGERS 10-2 GIGANTES

Los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones, vencieron en la cancha de los Gigantes de San Francisco con dos carreras impulsadas por el venezolano Miguel Rojas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El japonés Ohtani pegó un hit en seis turnos.

MARINEROS 11-2 ANGELINOS

Cal Raleigh disparó su jonrón 54 de la temporada y así empató a Mickey Mantle con la mayor cantidad para un bateador de ambas manos en una campaña. Además terminó con tres anotadas y dos remolcadas en la victoria de los Marineros sobre los Angelinos.

Raleigh alcanzó estos hitos en la primera entrada con un misil de 125 metros que remolcó también la carrera del cubano-mexicano Randy Arozarena.

El entusiasmado público de Seattle lo celebró dedicándole cánticos de Jugador Más Valioso (MVP) mientras Raleigh recorría las bases.

Tras el festejo, el dominicano Julio Rodríguez impulsó dos carreras con dos hits para Seattle, que encadena nueve triunfos seguidos en la cima de la división Oeste de la Americana con un registro de 82-68.

El venezolano Oswald Peraza pegó jonrón por los Angelinos.

PADRES 9-6 ROCKIES

Jackson Merrill pegó un cuadrangular de tres carreras y el dominicano Fernando Tatis Jr. anotó tres vueltas para que los Padres de San Diego vencieran a los Rockies de Colorado.

El cubano José Iglesias remolcó dos carreras, el venezolano Freddy Fermín produjo una vuelta y su compatriota Robert Suárez (38) ponchó a los tres bateadores que enfrentó para lograr el salvamento.

Mickey Moniak pegó dos jonrones y remolcó cinco carreras, mientras que el venezolano Ezequiel Tovar anotó dos veces y produjo una anotación por los Rockies.

METS 5-2 RANGERS

Pete Alonso fletó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la décima entrada para que los Mets de Nueva York dejaran en el terreno a los Rangers de Texas y frenaran una racha de ocho derrotas consecutivas.

El dominicano Juan Soto anotó e impulsó una carrera, y el puertorriqueño Francisco Lindor y el venezolano Francisco Álvarez anotaron en una ocasión por los Mets.

Los Mets, que pelean por no quedarse fuera de los playoffs.

Joc Pederson impulsó las dos vueltas de los Rangers.

BRAVOS 8-3 ASTROS

El venezolano Sandy León despachó un jonrón y remolcó tres carreras y el curazoleño Ozzie Albies empujó tres anotaciones para que los Bravos de Atlanta se impusieran a los Astros de Houston.

El curazoleño Jurickson Profar anotó dos vueltas y Ronald Acuña en una ocasión por los Bravos.

El cubano Yordan Álvarez anotó una carrera y el dominicano Yainer Díaz logró una impulsada pero su compatriota Framber Valdez (12-10) fue atacado con cinco carreras en cuatro episodios y cargó con la derrota por los Astros.

CACHORROS 4-3 RAYS

El cubano Yandy Díaz y el dominicano Junior Caminero mandaron la pelota sobre la pared, pero no pudieron evitar que los Rays de Tampa Bay cayeran frente a los Cachorros de Chicago.

Nico Hoerner remolcó tres carreras, Ian Happ pegó un cuadrangular y el puertorriqueño Willi Castro anotó una vuelta por los Cachorros.

MARLINS 0-2 TIGRES

El venezolano Keider Montero (5-3) tiró cinco episodios sin anotaciones y ponchó a cinco rivales para llevar a los Tigres de Detroit a vencer por blanqueada a los Marlins de Miami.

Los dominicanos Otto López, Agustín Ramírez y Heriberto Hernández pegaron un indiscutible cada uno por los Marlins.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más