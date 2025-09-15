Colimdo.- Alexander Ogando no teme los grandes nombres del atletismo mundial, como los de Noah Lyles, campeón del mundo en 200 metros en 2023, o de Letsile Tebogo, vigente campeón olímpico en la distancia.

Para él, son sus principales rivales en el Campeonato del Mundo de Atletismo 2025 en Tokio, en el que el dominicano apunta a la medalla de oro.

“Como todo el mundo, ando buscando la medalla de oro. Yo voy por el oro y algunos récords que hay que romper. Con Dios mediante, espero tener la victoria y la oportunidad”, dijo para Olympics.com durante la parada de la Diamond League en Bruselas, previa al Campeonato del Mundo 2025.

Por otro lado, es consciente de que este oro sería sorprendente para muchos si se diera porque asume que ha “trabajado en silencio”.

En los 400 metros planos, Ogando no pudo clasificar a la semifinal tras registrar 45.59 segundos, quedando séptimo de su serie.

Ogando ahora concentrará sus esfuerzos en los 200 metros, su distancia de especialidad, donde arrancará el miércoles.

