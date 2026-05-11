El FC Barcelona se proclamó campeón de la Liga española por segundo año consecutivo y 29ª vez en su historia tras ganar 2-0 al Real Madrid, este domingo en el Camp Nou, a falta de tres jornadas para el final del torneo.

Los goles de Marcus Rashford (9′) y de Ferran Torres (18′) dieron LaLiga al Barça, en el mejor homenaje a su técnico Hansi Flick, que horas antes había perdido a su padre, mientras que el Real Madrid cerrará la temporada sin títulos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Lo queríamos ganar aquí, en un Clásico para la historia. Hemos hecho un gran partido, dominando, ellos han tenido pocas ocasiones", dijo Pedri a Movistar tras el partido.

Pudo ser goleada

El Barça fue el dominador ante un Real Madrid impotente en el que su portero Thibaut Courtois fue el héroe, evitando lo que podía haber sido una goleada.

El partido "se nos ha puesto muy cuesta arriba demasiado pronto", dijo el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.

"Les he pedido (a los jugadores) que se entregasen hasta el final independientemente de de cómo estuviésemos en el marcador y, bueno, pues es lo que hemos intentado hacer", añadió.

Los merengues apenas pudieron superar la presión del Barça, que se adelantó pronto con una falta botada por Rashford a la escuadra (9′) y amplió su ventaja con tiro de Ferran prácticamente a bocajarro (18′).

El Real Madrid, que llegaba envuelto en la polémica por el altercado de esta semana entre Aurelien Tchouaméni y Fede Valverde, solo podía lanzar estériles pases largos en busca de sus delanteros, que apenas inquietaron la portería rival.

Reacción imposible

Tras la victoria, que desató la euforia en el estadio, los azulgranas aventajan en 14 unidades al Real Madrid, a falta de nueve puntos por disputarse, lo que hace imposible una reacción blanca.

LaLiga supone el segundo título de la temporada para el Barça, tras la Supercopa de España, conseguida en enero en una final contra el Real Madrid en Arabia Saudita.

En cambio, en Champions y en la Copa del Rey el Barcelona cayó contra el Atlético de Madrid, en cuartos de final y semifinales, respectivamente.

La Champions es la espina clavada del técnico Hansi Flick, que en dos años en el puesto ha ganado una Copa del Rey, dos Supercopas de España y dos Ligas españolas.

El técnico alemán le ha ganado la carrera a un Real Madrid que, en la actual campaña, lideraba con cinco puntos de ventaja el campeonato tras ganar el Clásico en octubre y que se vino abajo en apenas dos meses.

Después de su victoria contra el Barcelona (2-1), el Real Madrid perdió nueve puntos en los siguientes siete encuentros.

El Barcelona aprovechó el descalabro para irse líder al parón navideño, con una ventaja de cuatro puntos, que el Real Madrid ya no sería capaz de remontar.

Acierto ofensivo

En los 18 encuentros ligueros de 2026, el Barça registró 16 victorias y sólo dos derrotas, apoyado en su acierto ofensivo, liderado por el joven Lamine Yamal, con 91 goles marcados, por sólo 31 encajados en el campeonato nacional.

Hasta cuatro jugadores del Barça han marcado más de diez goles en LaLiga, encabezados por Lamine y sus 16 tantos.

La pólvora delante se completa con una defensa que arriesga con una línea muy adelantada, pero apoyada en las buenas actuaciones del portero Joan García, que cuenta varias paradas salvadoras.

"Creo que hemos jugado de una manera fantástica (durante la temporada). La forma en que jugamos, el estilo con el que jugamos… No marcamos tantos goles como la temporada pasada, pero creo que defendimos mucho mejor", dijo Flick este domingo.

El buen rendimiento del equipo no impide, sin embargo, que el Barça pueda revisar su plantel de cara a la próxima temporada.

"Debemos tomar las decisiones correctas en los periodos de fichajes: tienen que ser perfectas", había advertido Flick.

Los problemas económicos de los que se va levantando el Barça siguen condicionando los movimientos de un Barça, que adoleció de una plantilla corta esta temporada.

"Hemos tenido muchas lesiones", dijo Flick este domingo, dejando entrever que, falto de reemplazo adecuado, muchos jugadores fueron llevados al máximo.

Retocar la plantilla y continuar con el crecimiento de sus jóvenes talentos será el reto de cara a la próxima temporada para intentar ganar una tercera Liga seguido, pero, sobre todo, lanzar el asalto definitivo a la Champions.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más