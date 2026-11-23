La jornada del sábado 21 de noviembre dejó victorias para las Estrellas Orientales, los Gigantes del Cibao y los Tigres del Licey, resultados que provocaron un empate en el primer lugar de la tabla de posiciones del torneo de béisbol invernal dominicano 2026-2027.

Los Leones del Escogido y los Tigres del Licey comparten la primera posición, ambos con récord de 17 victorias y 11 derrotas, mientras que las Estrellas Orientales (16-12) se mantienen a solo un juego de distancia, impulsadas por una racha de siete triunfos consecutivos.

Por su parte, los Gigantes del Cibao (14-13) ocupan el cuarto puesto, seguidos por los Toros del Este (10-18) y las Águilas Cibaeñas (9-18), que atraviesan una cadena de cinco derrotas.

Resultados del sábado 21 de noviembre

Estrellas vencen 3-1 a las Águilas y suman siete triunfos consecutivos

Las Estrellas Orientales continuaron su racha ganadora al derrotar 3-1 a las Águilas Cibaeñas, apoyadas en una destacada actuación del lanzador estadounidense Trevor Bauer, quien consiguió su primera victoria de la temporada.

Bauer trabajó cinco entradas y dos tercios sin permitir carreras, en las que toleró tres imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a siete bateadores.

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Las Estrellas tomaron ventaja en el tercer episodio, cuando José Tena conectó un doble productor que permitió anotar a Miguel Bleis. Posteriormente, Marco Luciano remolcó la segunda carrera mediante un rodado de selección.

En el quinto capítulo, César Prieto produjo la tercera anotación de los orientales, mientras que las Águilas lograron descontar en el noveno episodio con un rodado de Raynel Delgado.

El cerrador Luis García consiguió su sexto salvamento, mientras que la derrota correspondió a Jhordany Mézquita (0-2).

Con el resultado, las Estrellas mejoraron a 16-12, mientras que las Águilas quedaron con marca de 9-18, en el último lugar de la clasificación.

Gigantes derrotan 6-2 al Escogido con jonrones de Marte y Ozuna

Los Gigantes del Cibao consiguieron su segunda victoria consecutiva frente a los Leones del Escogido, esta vez con marcador de 6-2, gracias a cuadrangulares de Noelvi Marte y Marcell Ozuna.

Marte abrió la ofensiva nordestana con un jonrón solitario en la primera entrada, su sexto de la temporada, mientras que Ozuna conectó su tercer cuadrangular en el séptimo episodio.

Los Gigantes también contaron con el aporte de Agustín Ramírez, quien remolcó dos carreras, y de Carlos Jorge, que conectó un triple productor en el octavo capítulo.

Desde el montículo, Wily Peralta (2-0) trabajó cinco entradas sin permitir anotaciones, tolerando cuatro imparables y concediendo dos boletos.

La derrota correspondió a Conner Greene (0-1).

Con el triunfo, los Gigantes colocaron su récord en 14-13, mientras que los Leones sufrieron su tercera derrota consecutiva y quedaron con registro de 17-11.

Licey aplasta 10-3 a los Toros y asegura la serie particular

Los Tigres del Licey derrotaron 10-3 a los Toros del Este, apoyados en una sólida actuación del abridor Albert Abreu y una ofensiva encabezada por Cristhian Adames y Ronny Mauricio.

Abreu consiguió su tercera victoria de la temporada al completar cinco entradas de una carrera, cinco imparables, dos boletos y cinco ponches.

En el aspecto ofensivo, Adames conectó dos dobles en tres turnos y anotó dos carreras, mientras que Mauricio remolcó tres anotaciones y cruzó el plato en dos ocasiones.

Los Tigres tomaron ventaja desde la primera entrada, cuando fabricaron tres carreras frente al abridor Aaron Brooks, quien cargó con la derrota.

Con este resultado, el Licey aseguró la serie particular frente a los Toros, al colocar en 5-1 su registro de enfrentamientos directos durante la temporada.

La victoria también permitió a los azules igualar al Escogido en el primer lugar, ambos con 17-11, mientras que los Toros descendieron a 10-18.

Tabla de posiciones de Lidom

Actualizada al cierre de los partidos del sábado 21 de noviembre de 2026.

El Escogido y el Licey comparten el primer lugar con porcentaje de .607, mientras que las Estrellas, con .571, se encuentran a un juego de ambos conjuntos.

Los Gigantes ocupan la cuarta posición, a dos juegos y medio, mientras que Toros y Águilas permanecen en los últimos dos puestos, a siete y siete juegos y medio, respectivamente.

Juegos de hoy, domingo 22 de noviembre

La jornada dominical de Lidom 2026-2027 contempla cuatro encuentros, incluido un partido reanudado entre los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas.

A las 3:00 de la tarde, los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas reanudan su encuentro pendiente en el Estadio Cibao, en Santiago.

A las 5:00 de la tarde, los Toros del Este visitan a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís.

A esa misma hora, Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas disputan su partido correspondiente a la jornada regular en el Estadio Cibao.

También a las 5:00 de la tarde, los Leones del Escogido y los Tigres del Licey se enfrentan en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, en un duelo directo entre los dos equipos que comparten el primer lugar de la tabla.

La jornada resulta especialmente importante para la clasificación, ya que Licey y Escogido llegan empatados en la cima, mientras que las Estrellas buscan extender su racha de siete victorias y mantenerse cerca del primer puesto.