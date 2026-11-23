La NBA celebró este domingo 22 de noviembre siete partidos de temporada regular, con victorias de Atlanta, Miami, Washington, Denver, Dallas, Nueva York y Golden State.
Entre las actuaciones individuales sobresalieron el doble-doble de Karl-Anthony Towns, los 45 puntos de Jamal Murray y el triple-doble de Bam Adebayo.
La jornada de este lunes 23 presenta diez encuentros. La cartelera incluye a los Philadelphia 76ers, líderes del Este, frente a Portland, y el duelo entre San Antonio y Sacramento, con Victor Wembanyama como una de las principales figuras a seguir.
Resultados de la NBA del domingo 22 de noviembre
|Visitante
|Resultado
|Local
|Detroit Pistons
|97-107
|Atlanta Hawks
|Oklahoma City Thunder .
|113-123
|Miami Heat
|Orlando Magic
|96-116
|Washington Wizards
|Denver Nuggets
|151-145 (T. extra)
|Chicago Bulls
|Dallas Mavericks
|116-114
|Utah Jazz
|Indiana Pacers
|106-113
|New York Knicks
|Boston Celtics
|87-88
|Golden State Warriors
Towns y Hart conducen a los Knicks
Karl-Anthony Towns consiguió 30 puntos y 13 rebotes en el triunfo de los New York Knicks por 113-106 sobre los Indiana Pacers. El dominicano-estadounidense registró así su decimosexto doble-doble en igual número de apariciones en la temporada.
Josh Hart también tuvo una actuación destacada, con 10 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, para completar un triple-doble. Jalen Brunson aportó 22 puntos y siete asistencias.
Por Indiana, Pascal Siakam terminó con 25 puntos. Los Pacers encajaron su cuarta derrota consecutiva.
Murray anota 45 en un partido de 296 puntos
Los Denver Nuggets necesitaron tiempo extra para derrotar 151-145 a los Chicago Bulls en el partido de mayor anotación de la jornada.
Jamal Murray encabezó a Denver con 45 puntos, mientras que Nikola Jokić aportó 37 tantos, 18 rebotes y 11 asistencias. El serbio alcanzó su triple-doble número 202 en la NBA.
Por Chicago, Josh Giddey registró 23 puntos, 22 asistencias y 14 rebotes. Buddy Hield anotó 33 puntos y Jalen Smith terminó con 26.
Giddey envió el partido al tiempo extra con una bandeja cuando restaban 2,1 segundos del tiempo reglamentario. En la prórroga, Denver consiguió la ventaja definitiva.
Golden State frena a Boston por un punto
Los Golden State Warriors derrotaron 88-87 a los Boston Celtics y pusieron fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.
Brandin Podziemski convirtió el triple que colocó a Golden State al frente cuando quedaban 2 minutos y 38 segundos. Boston tuvo oportunidades para recuperar la ventaja, pero no consiguió concretar sus últimos intentos.
Jayson Tatum fue el máximo anotador de los Celtics, con 27 puntos, además de 10 rebotes y seis asistencias.
Atlanta remonta ante Detroit
Los Atlanta Hawks vencieron 107-97 a los Detroit Pistons, después de remontar una desventaja que llegó a ser de 13 puntos.
Nickeil Alexander-Walker lideró a Atlanta con 27 puntos. Jalen Johnson añadió 12 tantos y 11 rebotes. Por Detroit, Lu Dort anotó 16 puntos y Corey Kispert terminó con 18.
Los Hawks consiguieron su cuarta victoria consecutiva.
Adebayo firma un triple-doble en el triunfo de Miami
El Miami Heat superó 123-113 al Oklahoma City Thunder con una actuación sobresaliente de Bam Adebayo, quien registró 24 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias.
Los 15 rebotes representaron su mejor cifra de la temporada, mientras que las 12 asistencias constituyeron una marca personal. Miami extendió a siete su cadena de victorias.
Por Oklahoma City, Bennett Stirtz anotó 21 puntos y Jared McCain agregó 20.
Washington y Dallas también ganan
Los Washington Wizards derrotaron 116-96 al Orlando Magic. Kyshawn George encabezó a los ganadores con 24 puntos, mientras que Anthony Davis aportó 22. Washington consiguió su tercera victoria consecutiva.
En otro partido cerrado, los Dallas Mavericks vencieron 116-114 al Utah Jazz. Cooper Flagg anotó 28 puntos y convirtió los dos tiros libres que aseguraron la ventaja cuando restaban 3,6 segundos. Svi Mykhailiuk fue el máximo anotador de Utah, con 39 puntos, su mejor registro personal.
Posiciones de la NBA tras los partidos del domingo 22
Las siguientes tablas reflejan los balances después de los siete encuentros del domingo y antes de la jornada del lunes 23. Los equipos con el mismo porcentaje de victorias aparecen empatados; el orden dentro de cada grupo no constituye una aplicación definitiva de los criterios oficiales de desempate de la NBA.
Conferencia Este
|Posición
|Equipo
|G-P
|%
|1
|Philadelphia 76ers
|14-3
|.824
|2
|Boston Celtics
|11-6
|.647
|2
|New York Knicks
|11-6
|.647
|2
|Atlanta Hawks
|11-6
|.647
|5
|Detroit Pistons
|10-6
|.625
|5
|Miami Heat
|10-6
|.625
|7
|Cleveland Cavaliers
|9-8
|.529
|8
|Orlando Magic
|7-9
|.438
|9
|Washington Wizards .
|7-11
|.389
|10
|Toronto Raptors
|6-10
|.375
|11
|Indiana Pacers
|5-12
|.294
|12
|Charlotte Hornets
|4-11
|.267
|13
|Chicago Bulls
|4-12
|.250
|14
|Brooklyn Nets
|3-12
|.200
|15
|Milwaukee Bucks
|1-16
|.059
Conferencia Oeste
|Posición
|Equipo
|G-P
|%
|1
|San Antonio Spurs
|14-3
|.824
|1
|Los Angeles Lakers
|14-3
|.824
|3
|Minnesota Timberwolves .
|12-5
|.706
|3
|Memphis Grizzlies
|12-5
|.706
|3
|Houston Rockets
|12-5
|.706
|6
|Denver Nuggets
|10-5
|.667
|7
|Portland Trail Blazers
|10-6
|.625
|8
|Oklahoma City Thunder
|10-7
|.588
|8
|Dallas Mavericks
|10-7
|.588
|10
|Phoenix Suns
|8-7
|.533
|11
|Golden State Warriors
|9-8
|.529
|12
|New Orleans Pelicans
|5-13
|.278
|13
|LA Clippers
|4-11
|.267
|14
|Utah Jazz
|3-15
|.167
|15
|Sacramento Kings
|2-14
|.125
NBA HOY: partidos del lunes 23 de noviembre
La jornada contempla diez encuentros. Los horarios corresponden a la República Dominicana.
|Partido
|Hora
|Portland Trail Blazers vs. Philadelphia 76ers .
|8:00 p. m.
|Memphis Grizzlies vs. Charlotte Hornets
|8:00 p. m.
|Brooklyn Nets vs. Minnesota Timberwolves
|8:30 p. m.
|Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers
|8:30 p. m.
|Milwaukee Bucks vs. Toronto Raptors
|8:30 p. m.
|Cleveland Cavaliers vs. Chicago Bulls
|9:00 p. m.
|Phoenix Suns vs. New Orleans Pelicans
|9:00 p. m.
|LA Clippers vs. Houston Rockets
|9:30 p. m.
|Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers
|11:00 p. m.
|San Antonio Spurs vs. Sacramento Kings
|11:00 p. m.
Los horarios se expresan en hora dominicana (UTC-4). La programación de transmisiones por televisión local debe confirmarse en la parrilla de cada operador.
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