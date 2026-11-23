La NBA celebró este domingo 22 de noviembre siete partidos de temporada regular, con victorias de Atlanta, Miami, Washington, Denver, Dallas, Nueva York y Golden State.

Entre las actuaciones individuales sobresalieron el doble-doble de Karl-Anthony Towns, los 45 puntos de Jamal Murray y el triple-doble de Bam Adebayo.

La jornada de este lunes 23 presenta diez encuentros. La cartelera incluye a los Philadelphia 76ers, líderes del Este, frente a Portland, y el duelo entre San Antonio y Sacramento, con Victor Wembanyama como una de las principales figuras a seguir.

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Resultados de la NBA del domingo 22 de noviembre

Visitante Resultado Local Detroit Pistons 97-107 Atlanta Hawks Oklahoma City Thunder . 113-123 Miami Heat Orlando Magic 96-116 Washington Wizards Denver Nuggets 151-145 (T. extra) Chicago Bulls Dallas Mavericks 116-114 Utah Jazz Indiana Pacers 106-113 New York Knicks Boston Celtics 87-88 Golden State Warriors

Towns y Hart conducen a los Knicks

Karl-Anthony Towns consiguió 30 puntos y 13 rebotes en el triunfo de los New York Knicks por 113-106 sobre los Indiana Pacers. El dominicano-estadounidense registró así su decimosexto doble-doble en igual número de apariciones en la temporada.

Josh Hart también tuvo una actuación destacada, con 10 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, para completar un triple-doble. Jalen Brunson aportó 22 puntos y siete asistencias.

Por Indiana, Pascal Siakam terminó con 25 puntos. Los Pacers encajaron su cuarta derrota consecutiva.

Murray anota 45 en un partido de 296 puntos

Los Denver Nuggets necesitaron tiempo extra para derrotar 151-145 a los Chicago Bulls en el partido de mayor anotación de la jornada.

Jamal Murray encabezó a Denver con 45 puntos, mientras que Nikola Jokić aportó 37 tantos, 18 rebotes y 11 asistencias. El serbio alcanzó su triple-doble número 202 en la NBA.

Por Chicago, Josh Giddey registró 23 puntos, 22 asistencias y 14 rebotes. Buddy Hield anotó 33 puntos y Jalen Smith terminó con 26.

Giddey envió el partido al tiempo extra con una bandeja cuando restaban 2,1 segundos del tiempo reglamentario. En la prórroga, Denver consiguió la ventaja definitiva.

Golden State frena a Boston por un punto

Los Golden State Warriors derrotaron 88-87 a los Boston Celtics y pusieron fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

Brandin Podziemski convirtió el triple que colocó a Golden State al frente cuando quedaban 2 minutos y 38 segundos. Boston tuvo oportunidades para recuperar la ventaja, pero no consiguió concretar sus últimos intentos.

Jayson Tatum fue el máximo anotador de los Celtics, con 27 puntos, además de 10 rebotes y seis asistencias.

Atlanta remonta ante Detroit

Los Atlanta Hawks vencieron 107-97 a los Detroit Pistons, después de remontar una desventaja que llegó a ser de 13 puntos.

Nickeil Alexander-Walker lideró a Atlanta con 27 puntos. Jalen Johnson añadió 12 tantos y 11 rebotes. Por Detroit, Lu Dort anotó 16 puntos y Corey Kispert terminó con 18.

Los Hawks consiguieron su cuarta victoria consecutiva.

Adebayo firma un triple-doble en el triunfo de Miami

El Miami Heat superó 123-113 al Oklahoma City Thunder con una actuación sobresaliente de Bam Adebayo, quien registró 24 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias.

Los 15 rebotes representaron su mejor cifra de la temporada, mientras que las 12 asistencias constituyeron una marca personal. Miami extendió a siete su cadena de victorias.

Por Oklahoma City, Bennett Stirtz anotó 21 puntos y Jared McCain agregó 20.

Washington y Dallas también ganan

Los Washington Wizards derrotaron 116-96 al Orlando Magic. Kyshawn George encabezó a los ganadores con 24 puntos, mientras que Anthony Davis aportó 22. Washington consiguió su tercera victoria consecutiva.

En otro partido cerrado, los Dallas Mavericks vencieron 116-114 al Utah Jazz. Cooper Flagg anotó 28 puntos y convirtió los dos tiros libres que aseguraron la ventaja cuando restaban 3,6 segundos. Svi Mykhailiuk fue el máximo anotador de Utah, con 39 puntos, su mejor registro personal.

Posiciones de la NBA tras los partidos del domingo 22

Las siguientes tablas reflejan los balances después de los siete encuentros del domingo y antes de la jornada del lunes 23. Los equipos con el mismo porcentaje de victorias aparecen empatados; el orden dentro de cada grupo no constituye una aplicación definitiva de los criterios oficiales de desempate de la NBA.

Conferencia Este

Posición Equipo G-P % 1 Philadelphia 76ers 14-3 .824 2 Boston Celtics 11-6 .647 2 New York Knicks 11-6 .647 2 Atlanta Hawks 11-6 .647 5 Detroit Pistons 10-6 .625 5 Miami Heat 10-6 .625 7 Cleveland Cavaliers 9-8 .529 8 Orlando Magic 7-9 .438 9 Washington Wizards . 7-11 .389 10 Toronto Raptors 6-10 .375 11 Indiana Pacers 5-12 .294 12 Charlotte Hornets 4-11 .267 13 Chicago Bulls 4-12 .250 14 Brooklyn Nets 3-12 .200 15 Milwaukee Bucks 1-16 .059

Conferencia Oeste

Posición Equipo G-P % 1 San Antonio Spurs 14-3 .824 1 Los Angeles Lakers 14-3 .824 3 Minnesota Timberwolves . 12-5 .706 3 Memphis Grizzlies 12-5 .706 3 Houston Rockets 12-5 .706 6 Denver Nuggets 10-5 .667 7 Portland Trail Blazers 10-6 .625 8 Oklahoma City Thunder 10-7 .588 8 Dallas Mavericks 10-7 .588 10 Phoenix Suns 8-7 .533 11 Golden State Warriors 9-8 .529 12 New Orleans Pelicans 5-13 .278 13 LA Clippers 4-11 .267 14 Utah Jazz 3-15 .167 15 Sacramento Kings 2-14 .125

NBA HOY: partidos del lunes 23 de noviembre

La jornada contempla diez encuentros. Los horarios corresponden a la República Dominicana.

Partido Hora Portland Trail Blazers vs. Philadelphia 76ers . 8:00 p. m. Memphis Grizzlies vs. Charlotte Hornets 8:00 p. m. Brooklyn Nets vs. Minnesota Timberwolves 8:30 p. m. Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers 8:30 p. m. Milwaukee Bucks vs. Toronto Raptors 8:30 p. m. Cleveland Cavaliers vs. Chicago Bulls 9:00 p. m. Phoenix Suns vs. New Orleans Pelicans 9:00 p. m. LA Clippers vs. Houston Rockets 9:30 p. m. Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers 11:00 p. m. San Antonio Spurs vs. Sacramento Kings 11:00 p. m.

Los horarios se expresan en hora dominicana (UTC-4). La programación de transmisiones por televisión local debe confirmarse en la parrilla de cada operador.

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