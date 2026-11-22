Los Gigantes del Cibao derrotaron 6-2 a los Leones del Escogido la noche de este sábado 21 de noviembre, apoyados en cuadrangulares de Noelvi Marte y Marcell Ozuna, además de una sólida actuación del lanzador Wily Peralta, quien mantuvo sin anotaciones a la ofensiva escarlata durante cinco entradas.

Con el triunfo, los Gigantes mejoraron su récord a 14 victorias y 13 derrotas, manteniéndose en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del torneo de béisbol invernal dominicano.

El resultado representó la segunda victoria consecutiva de los nordestanos frente al Escogido, luego de blanquearlos 3-0 el viernes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Por su parte, los Leones sufrieron su tercera derrota consecutiva, la segunda ocasión durante la presente temporada en que acumulan una racha negativa de esa magnitud, y vieron reducirse su ventaja en el primer lugar de la clasificación.

Noelvi Marte y Marcell Ozuna encabezaron la ofensiva

Los Gigantes tomaron ventaja desde la primera entrada frente al abridor Conner Greene, cuando Noelvi Marte conectó un cuadrangular solitario entre los jardines izquierdo y central para colocar el marcador 1-0.

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El batazo fue el sexto jonrón de Marte en la temporada, cifra que lo colocó al frente de ese departamento ofensivo.

En ese mismo episodio, Marcell Ozuna recibió una base por bolas, avanzó hasta la tercera almohadilla con un sencillo de Hendry Méndez y anotó mediante un elevado de sacrificio de Agustín Ramírez, ampliando la ventaja a 2-0.

La ofensiva de los Gigantes volvió a producir en el tercer capítulo, cuando Carlos Jorge negoció un boleto, se robó la segunda base y posteriormente anotó en una jugada de selección de Méndez, favorecida por un error en el tiro del campocorto Erik González.

Poco después, Agustín Ramírez conectó un doble productor frente al relevista Luis Guerrero, llevando el marcador a 4-0.

Los Leones lograron descontar en el sexto episodio mediante un lanzamiento desviado del relevista Richard Guasch, que permitió anotar a Erik González y colocar la pizarra 4-1.

Sin embargo, los Gigantes respondieron en la séptima entrada con un cuadrangular solitario de Marcell Ozuna frente a Aneurys Zabala, su tercero de la temporada, para aumentar la diferencia a 5-1.

En el octavo episodio, Carlos Jorge conectó un triple productor que impulsó la sexta carrera de los visitantes.

El Escogido anotó su segunda vuelta en la parte baja del noveno, cuando José Marmolejos recibió un pelotazo con las bases llenas, pero Joel César ingresó al montículo y retiró a Esmerlyn Valdez con una línea al jardín central para asegurar la victoria.

Wily Peralta consiguió su segundo triunfo

El abridor Wily Peralta (2-0) encabezó el trabajo de los lanzadores de los Gigantes al completar cinco entradas sin permitir carreras, durante las cuales toleró cuatro imparables y concedió dos boletos.

El derecho mantuvo controlada la ofensiva del Escogido, que desaprovechó varias oportunidades de anotar durante las primeras entradas.

En el cuarto episodio, los Leones colocaron corredores en las esquinas con dos outs, pero Joshua Báez falló con un rodado al lanzador.

En el quinto, Michael de la Cruz conectó un doble y avanzó hasta la tercera base, aunque tampoco pudo anotar.

La derrota correspondió a Conner Greene (0-1), quien permitió cuatro carreras y dos imparables en dos entradas y un tercio.

Por su parte, Joel César se acreditó el salvamento al retirar al último bateador del encuentro con las bases llenas.

Gigantes mantienen su recuperación en Lidom

En el aspecto ofensivo, Noelvi Marte terminó de 5-1, con un cuadrangular, una carrera anotada y una impulsada, mientras que Marcell Ozuna bateó de 3-1, con jonrón, dos anotadas y una remolcada.

También sobresalieron Carlos Jorge, quien finalizó de 4-2, con un triple, una anotada y una impulsada, y Hendry Méndez, de 3-2, con una carrera anotada.

Por los Leones, Erik González conectó dos imparables en tres turnos y anotó una carrera, mientras que Michael de la Cruz bateó de 4-1, con un doble.

José Marmolejos, aunque terminó sin imparables en tres turnos, produjo una carrera y llegó a 22 remolcadas, manteniéndose al frente de ese departamento en el campeonato.

Con este resultado, los Gigantes del Cibao consiguieron su segunda victoria seguida y continuaron acercándose a los equipos que ocupan los primeros puestos de la clasificación, mientras que los Leones del Escogido acumularon su tercera derrota consecutiva.