La jornada del viernes 20 de noviembre en la NBA dejó como principal protagonista a James Harden, autor de 51 puntos en la victoria de los Cleveland Cavaliers sobre los Indiana Pacers.

El veterano escolta alcanzó los 26 partidos con al menos 50 puntos en su carrera y desplazó a Kobe Bryant del tercer puesto histórico de esa clasificación.

También sobresalió el español Aday Mara, quien firmó su mejor actuación desde su llegada a la NBA al contribuir con 22 puntos y 16 rebotes en el triunfo de Oklahoma City Thunder frente a New Orleans Pelicans.

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En el cierre de la jornada, Los Angeles Lakers remontaron una desventaja de 11 puntos para imponerse por 106-104 a Sacramento Kings.

La cartelera incluyó nueve encuentros, todos correspondientes tanto a la temporada regular como a la fase de grupos de la Copa NBA.

Resultados de la NBA del viernes 20 de noviembre de 2026

Visitante Local Resultado Charlotte Hornets Atlanta Hawks 97-111 Orlando Magic Brooklyn Nets 113-111 Indiana Pacers Cleveland Cavaliers 119-128 Toronto Raptors Detroit Pistons 105-102 Washington Wizards Chicago Bulls 98-94 New Orleans Pelicans . Oklahoma City Thunder . 120-126 Phoenix Suns Utah Jazz 111-101 Houston Rockets Denver Nuggets 124-133 Sacramento Kings Los Angeles Lakers 104-106

James Harden anota 51 puntos y supera a Kobe Bryant

A sus 37 años, James Harden protagonizó una de sus mejores actuaciones de la temporada al conducir a Cleveland a la victoria por 128-119 sobre Indiana.

El escolta anotó 15 de sus 26 lanzamientos de campo, incluidos siete triples, y convirtió sus 14 tiros libres. Además, capturó seis rebotes y repartió seis asistencias en 40 minutos de juego.

Con esta actuación llegó a 26 partidos de al menos 50 puntos, superando a Kobe Bryant y situándose en el tercer puesto histórico de la NBA. Por delante permanecen Michael Jordan, con 31 encuentros, y Wilt Chamberlain, con 118.

Harden reconoció la influencia que tuvo Bryant durante su juventud en Los Ángeles y recordó al fallecido astro de los Lakers como su ídolo.

El entrenador de Cleveland, Kenny Atkinson, elogió también la trayectoria del veterano jugador y lo consideró entre los diez mejores de todos los tiempos.

Tres veces máximo anotador de la NBA, Harden fue el último estadounidense en conquistar el premio al jugador más valioso (MVP), en la temporada 2017-2018. Los Cavaliers lo renovaron en agosto por tres temporadas y 97 millones de dólares.

La victoria dejó a Cleveland con marca de 2-1 en el grupo B de la Conferencia Este de la Copa NBA, detrás de Miami Heat, que tenía registro de 2-0.

Aday Mara firma su mejor actuación en la NBA

El pívot español Aday Mara protagonizó otra de las actuaciones destacadas de la jornada al conseguir 22 puntos y 16 rebotes en la victoria de Oklahoma City Thunder por 126-120 sobre New Orleans Pelicans.

El jugador, de 21 años y 2,21 metros de estatura, estableció sus mejores registros individuales desde su llegada a la NBA. Anotó 11 de sus 15 lanzamientos de campo, para una efectividad del 73,3 %, y también consiguió dos tapones.

Mara, seleccionado en la duodécima posición del pasado draft, aprovechó su presencia en el quinteto titular ante la ausencia por lesión del pívot Chet Holmgren. Esta fue su decimoquinta aparición con Oklahoma City.

El principal referente ofensivo de los Thunder fue Shai Gilgeous-Alexander, quien terminó con 40 puntos y ocho asistencias. Jared McCain y Bennett Stirtz contribuyeron con 18 tantos cada uno.

Los Pelicans llegaron a dominar por 16 puntos durante el tercer cuarto, pero Oklahoma City reaccionó y consiguió darle la vuelta al marcador. Gilgeous-Alexander sentenció prácticamente el encuentro con una jugada de tres puntos cuando restaban 34,8 segundos.

Zion Williamson y Jeremiah Fears anotaron 22 puntos cada uno por Nueva Orleans, que quedó con marca de 0-3 y sin posibilidades de avanzar en la Copa NBA. Oklahoma City mejoró a 2-1 en el grupo B de la Conferencia Oeste.

Los Lakers remontan ante Sacramento y mantienen sus aspiraciones en la Copa NBA

Los Angeles Lakers derrotaron 106-104 a Sacramento Kings después de remontar una desventaja de 11 puntos durante la segunda mitad.

Luka Dončić encabezó a los angelinos con 25 puntos y ocho asistencias, mientras Walker Kessler aportó 15 puntos y ocho rebotes. Quentin Grimes consiguió el triple que rompió el empate cuando quedaban 56,3 segundos.

Sacramento tuvo una última oportunidad de conseguir la victoria, pero el lanzamiento de tres puntos de Zach LaVine no entró cuando sonaba la bocina.

De’Andre Hunter fue el máximo anotador de los Kings con 30 puntos, mientras Domantas Sabonis terminó con 19 tantos y 16 rebotes.

Los Lakers mejoraron su registro a 2-1 en el grupo C del Oeste y quedaron en el segundo puesto, detrás de los San Antonio Spurs, que tenían marca de 2-0.

La situación mantiene abierta la disputa por el boleto directo a los cuartos de final, cuya fase de grupos concluirá el 27 de noviembre.

Toronto, Atlanta, Orlando y Washington también consiguen victorias

La jornada dejó otros cuatro triunfos en la Conferencia Este.

Los Toronto Raptors vencieron 105-102 a los Detroit Pistons y terminaron con una cadena de seis derrotas consecutivas. Scottie Barnes encabezó a Toronto con 29 puntos, mientras Cade Cunningham anotó 23 por Detroit.

Los Atlanta Hawks derrotaron 111-97 a Charlotte Hornets, con 26 puntos de Jalen Johnson. Por los Hornets, Moussa Diabaté consiguió 21 tantos y 15 rebotes.

Orlando Magic se impuso 113-111 a Brooklyn Nets, impulsado por los 35 puntos de Franz Wagner. El encuentro se decidió con una canasta del alero cuando restaban 2,4 segundos.

Por su parte, Washington Wizards derrotó 98-94 a Chicago Bulls. Anthony Davis fue la figura del partido con 36 puntos y 11 rebotes, mientras AJ Dybantsa agregó 20 tantos y 10 capturas.

Phoenix derrota a Utah y Denver supera a Houston

Los Phoenix Suns vencieron 111-101 a Utah Jazz, con Devin Booker como principal referente ofensivo. Los Suns controlaron el encuentro para conseguir una victoria como visitantes.

En otro de los partidos de la jornada, Denver Nuggets superó 133-124 a Houston Rockets.

Nikola Jokić encabezó a Denver con 26 puntos y 11 asistencias, mientras Christian Braun y Cameron Johnson aportaron 19 tantos cada uno. Por Houston, Alperen Şengün consiguió 28 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, para completar un triple-doble.

Los Rockets tuvieron un tercer cuarto productivo, en el que anotaron 42 puntos, pero Denver respondió en el período final con 34 tantos para asegurar la victoria.

La fase de grupos de la Copa NBA concluirá el 27 de noviembre

La NBA continuará con su calendario habitual durante los próximos días, mientras se disputan los últimos encuentros de la fase de grupos de la Copa NBA. La jornada decisiva será el viernes 27 de noviembre, cuando se completará esta etapa del torneo.

La temporada regular no se interrumpe: los resultados de los partidos de la Copa, con excepción del encuentro por el campeonato, también cuentan para el registro de victorias y derrotas de los equipos.

Partidos de la NBA este sábado 21 de noviembre Estos son los seis encuentros sabatinos programados, con sus horarios de República Dominicana: Partido Hora (RD) Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76ers 2:00 p. m. Portland Trail Blazers vs. New York Knicks 8:30 p. m. LA Clippers vs. Dallas Mavericks 9:00 p. m. New Orleans Pelicans vs. San Antonio Spurs 9:00 p. m. Memphis Grizzlies vs. Minnesota Timberwolves . 9:00 p. m. Boston Celtics vs. Sacramento Kings 11:00 p. m. Dónde ver la NBA en República Dominicana CDN Deportes, canal 37, anunció un acuerdo para transmitir partidos de la NBA en televisión abierta dominicana. Conviene consultar la parrilla del canal antes de dar por segura una transmisión. NBA League Pass es la alternativa oficial de la liga para ver partidos en directo y bajo demanda, sujeta a las restricciones territoriales correspondientes. También aparecen por NBA TV los partidos entre Portland Trail Blazers y New York Knicks y entre Boston Celtics y Sacramento Kings. MIRA TAMBIÉN NBA HOY y resultados del jueves: Memphis aplasta a Golden State, Portland sorprende a Milwaukee y San Antonio vence a los Clippers Así va la pelota dominicana: resultados, tabla de posiciones y próximos partidos de Lidom

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