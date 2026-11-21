Las Estrellas Orientales extendieron a seis su cadena de victorias consecutivas tras derrotar 9-2 a las Águilas Cibaeñas la noche de este viernes 20 de noviembre, en el Estadio Cibao, donde desplegaron una ofensiva de 17 imparables y aprovecharon tres errores defensivos de sus rivales.

Con el triunfo, las Estrellas mejoraron su récord a 15 victorias y 12 derrotas, consolidándose en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la pelota invernal dominicana.

Por su parte, las Águilas sufrieron su cuarta derrota consecutiva y quedaron con marca de 9-17, complicando sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del campeonato.

El encuentro también marcó el debut de Francisco Cervelli como dirigente de las Águilas, luego de asumir el puesto en sustitución de Luis Urueta.

Estrellas dominaron desde las primeras entradas

El conjunto de San Pedro de Macorís tomó ventaja en el segundo episodio, cuando José Tena conectó un toque de sencillo que, combinado con un error en el tiro del lanzador, permitió anotar a Leo Bernal y Dairon Blanco, colocando el marcador 2-0.

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La ofensiva oriental volvió a producir en la quinta entrada con un ataque de tres carreras.

Leo Bernal provocó otro error defensivo mediante un toque, Jorge Mateo remolcó una carrera con sencillo y David Villar negoció una base por bolas con las almohadillas llenas para ampliar la ventaja a 5-0.

En el sexto episodio, Harold Ramírez conectó un sencillo productor y Miguel Bleis disparó un doble remolcador para colocar el encuentro 7-0.

Las Estrellas agregaron otras dos anotaciones mediante elevados de sacrificio de César Prieto, en el séptimo episodio, y David Villar, en el octavo, para completar sus nueve carreras.

Las Águilas lograron romper la blanqueada en la parte baja del octavo capítulo, cuando Aderlin Rodríguez conectó un jonrón de dos carreras frente al relevista Darlin Saladín.

Sin embargo, Felipe de la Cruz evitó que los cibaeños ampliaran su producción al ponchar a Luis Liberato y Jorge Bonifacio, con corredores en segunda y tercera y un solo out.

Enny Romero encabezó el dominio desde el montículo

El lanzador Enny Romero (2-1) se acreditó la victoria tras completar cinco entradas sin permitir carreras, durante las cuales concedió apenas un imparable, otorgó tres boletos y ponchó a dos bateadores.

Romero mantuvo controlada la ofensiva de su antiguo equipo y permitió que las Estrellas construyeran una ventaja que resultó definitiva.

La derrota correspondió a Adón (2-3), quien permitió cinco imparables y dos carreras inmerecidas en tres episodios.

En el aspecto ofensivo, Jorge Mateo sobresalió por las Estrellas al batear de 4-3, con una carrera anotada y una remolcada.

También destacaron Leo Bernal, de 6-3, con dos anotadas; Harold Ramírez, de 6-3, con una anotada y una impulsada; y Miguel Bleis, quien terminó de 2-2, con un doble y una carrera producida.

Por las Águilas, Aderlin Rodríguez fue el principal productor, al conectar un cuadrangular y remolcar las únicas dos carreras de su equipo.

Con este resultado, las Estrellas ampliaron a 4-2 su ventaja en la serie particular frente a las Águilas y mantuvieron su buen momento en la temporada regular del torneo de Lidom 2026-2027.