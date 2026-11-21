Los Tigres del Licey derrotaron 8-4 a los Toros del Este la noche del viernes 20 de noviembre, apoyados en una ofensiva de 12 imparables y una destacada actuación de sus relevistas, para colocarse a solo un juego del primer lugar del campeonato de béisbol invernal dominicano.

Con el triunfo, los Tigres mejoraron su récord a 16 victorias y 11 derrotas, aprovechando la derrota de los Leones del Escogido (17-10) ante los Gigantes del Cibao. Por su parte, los Toros quedaron con marca de 10-17, ocupando la quinta posición de la tabla.

El protagonista ofensivo del encuentro fue Cristhian Adames, quien conectó cuatro imparables en cinco turnos, incluido un doble, anotó una carrera y remolcó dos para contribuir a la victoria del conjunto azul.

Licey remontó tras un inicio favorable para los Toros

Los Toros comenzaron el partido con una ofensiva que les permitió tomar ventaja 2-1 en la primera entrada, favorecidos por un error defensivo de Miguel Andújar.

En el segundo episodio, Enmanuel Valdez conectó un cuadrangular solitario para ampliar la diferencia a 3-1, colocando a los romanenses en una posición favorable.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sin embargo, los Tigres comenzaron su recuperación en la tercera entrada, cuando Andújar produjo una carrera mediante un elevado de sacrificio.

El Licey tomó ventaja 4-3 en el cuarto episodio, gracias a un rodado de José Barrero y un error defensivo de Jeimer Candelario, que permitieron anotar dos carreras.

Los Toros respondieron en el cierre de esa misma entrada y empataron el marcador 4-4, aprovechando un lanzamiento desviado del relevista Michael Arias.

La igualdad duró poco, ya que en el quinto episodio Ronny Mauricio conectó un doble productor frente al lanzador Phillips Valdez, impulsando la carrera que devolvió la ventaja a los Tigres.

Posteriormente, Cristhian Adames amplió la diferencia con un sencillo remolcador ante Ángel Felipe y agregó otra carrera impulsada en el séptimo episodio.

La octava anotación del Licey llegó en el octavo capítulo, cuando Yamal Encarnación disparó un doble productor para establecer el marcador definitivo de 8-4.

Relevo azul fue determinante para asegurar la victoria

Uno de los factores decisivos del encuentro fue el desempeño del cuerpo de relevistas del Licey, que trabajó ocho entradas y permitió solamente una carrera.

Luego de que el abridor Vladimir Gutiérrez concediera tres anotaciones en el primer episodio, ocho lanzadores se combinaron para contener la ofensiva romanense.

Ofreidy Gómez y Luis Peralta completaron una entrada sin permitir carreras cada uno, mientras que Michael Arias (4-0), pese a conceder la anotación del empate en el cuarto episodio, terminó acreditándose la victoria.

A partir de la quinta entrada, Andrew Pérez, Carlos Durán, Michel Otáñez, Carlos Vargas y J.C. Mejía trabajaron cinco episodios sin permitir anotaciones, en los que concedieron apenas un imparable y registraron seis ponches.

La derrota correspondió a Phillips Valdez (1-2), quien permitió la carrera que devolvió la ventaja definitiva a los Tigres.

Cristhian Adames encabezó la ofensiva

Además de la actuación de Adames, quien terminó de 5-4, con un doble, una anotada y dos impulsadas, otros jugadores contribuyeron al ataque del Licey.

Ronny Mauricio bateó de 4-1, con un doble, dos carreras anotadas y una remolcada, mientras que José Barrero finalizó de 3-1, con un doble, dos anotadas y una impulsada.

Por su parte, Yamal Encarnación conectó dos imparables en cinco turnos, incluido un doble, y produjo una carrera.

Por los Toros, Onil Pérez terminó de 3-2, con una anotada; Enmanuel Valdez bateó de 3-1, con un cuadrangular y una remolcada; George Valera finalizó de 2-1, con una impulsada; y Gilberto Celestino conectó un doble en cuatro turnos y anotó una carrera.

Con esta victoria, el Licey continúa acercándose al primer lugar de la tabla de posiciones de Lidom 2026-2027, mientras que los Toros sufrieron su derrota número 17 de la temporada.