Los Tigres del Licey derrotaron 10-3 a los Toros del Este la noche de este sábado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, apoyados en una ofensiva de 13 imparables y una sólida actuación de su abridor Albert Abreu.

El conjunto azul tomó el control del encuentro desde la primera entrada, cuando fabricó tres carreras frente al lanzador Aaron Brooks. En el segundo episodio agregó otra anotación con un doble de Cristhian Adames, que amplió la ventaja a 4-0.

Los Toros descontaron en el tercer capítulo, pero el Licey respondió con un rally de cinco carreras en la quinta entrada. En ese episodio, Ronny Mauricio, Ramón Hernández y Elier Hernández contribuyeron con batazos productores que ampliaron la diferencia.

En el sexto inning, Mauricio impulsó otra carrera para colocar el marcador 10-1. Los romanenses agregaron dos anotaciones en la novena entrada, insuficientes para cambiar el resultado.

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Abreu (3-0) se llevó la victoria tras trabajar cinco entradas, permitir cinco imparables y una carrera sucia, conceder dos boletos y ponchar a cinco bateadores. Brooks (0-3), abridor de los Toros, cargó con la derrota luego de permitir tres carreras en apenas dos tercios de entrada.

Por el Licey, Cristhian Adames bateó de 3-3, con dos dobles, dos carreras anotadas y una impulsada. Ronny Mauricio terminó de 4-1, con tres carreras remolcadas y dos anotadas. Ramón Hernández produjo dos vueltas y Elier Hernández agregó otras dos.

Por los Toros, Jesús Sánchez conectó dos imparables en cinco turnos y remolcó una carrera, mientras Yairo Muñoz también terminó de 5-2.

Con este resultado, los Tigres mejoraron su récord a 17 victorias y 11 derrotas, mientras los Toros quedaron con marca de 10-18 en la temporada regular 2026-2027.

El próximo compromiso del Licey será este domingo frente a los Leones del Escogido, mientras los Toros visitarán a las Estrellas Orientales.