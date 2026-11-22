Las Estrellas Orientales extendieron a siete su racha de victorias consecutivas tras derrotar 3-1 a las Águilas Cibaeñas la noche de este sábado 21 de noviembre, apoyadas en una destacada actuación del lanzador estadounidense Trevor Bauer, quien dominó la ofensiva cibaeña durante cinco entradas y dos tercios.

Con el triunfo, el conjunto de San Pedro de Macorís mejoró su récord a 16 victorias y 12 derrotas, colocándose a solo un juego del primer lugar, compartido por los Leones del Escogido y los Tigres del Licey, ambos con marca de 17-11.

Por su parte, las Águilas sufrieron su quinta derrota consecutiva y quedaron con registro de 9-18, manteniéndose en la última posición de la tabla.

Las Estrellas también consiguieron su segunda victoria en noches consecutivas frente al conjunto cibaeño, luego de imponerse 9-2 el viernes en el Estadio Cibao.

Estrellas tomaron ventaja desde el tercer episodio

Después de dos entradas sin anotaciones, las Estrellas rompieron el empate en la parte baja del tercer episodio frente al abridor Jhordany Mézquita.

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Miguel Bleis abrió la entrada con un sencillo y posteriormente anotó gracias a un doble de José Tena hacia el jardín izquierdo, colocando el marcador 1-0.

Tras la salida de Mézquita, el relevista Deury Carrasco permitió un imparable de Raimel Tapia, antes de que Marco Luciano conectara un rodado de selección que produjo la segunda carrera de los orientales.

La ventaja aumentó a 3-0 en el quinto episodio, cuando David Villar recibió un pelotazo, avanzó hasta la tercera base con un sencillo de Tapia y anotó mediante otro rodado de selección, esta vez conectado por César Prieto frente a Génesis Cabrera.

Las Águilas intentaron responder en varias oportunidades, pero no lograron aprovechar sus corredores en posición anotadora.

En el sexto episodio, Luis Liberato conectó un doble y avanzó hasta la tercera base. Sin embargo, el relevista Oddy Núñez sustituyó a Bauer y ponchó a J.C. Escarra para terminar la amenaza.

Los cibaeños también colocaron corredores en posición anotadora durante el séptimo y octavo episodios, sin conseguir remolcarlos.

Finalmente, en el noveno capítulo, Escarra conectó un sencillo y Adael Amador disparó un doble frente al cerrador Luis García.

Un rodado de Raynel Delgado permitió anotar la única carrera de las Águilas, que evitaron la blanqueada, pero no pudieron completar la remontada.

Trevor Bauer consiguió su primera victoria

El lanzador estadounidense Trevor Bauer (1-0) encabezó el triunfo de las Estrellas al completar cinco entradas y dos tercios sin permitir carreras, durante las cuales toleró apenas tres imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a siete bateadores.

Bauer mantuvo controlada la ofensiva cibaeña hasta el sexto episodio, cuando fue sustituido por Oddy Núñez.

El cerrador Luis García permitió una carrera en el noveno capítulo, pero retiró a los siguientes bateadores para asegurar su sexto salvamento de la temporada.

La derrota correspondió a Jhordany Mézquita (0-2), quien permitió dos carreras en dos entradas de labor.

En el aspecto ofensivo, Raimel Tapia fue el más destacado por las Estrellas al batear de 4-3, incluido un doble.

También sobresalieron José Tena, de 4-1, con un doble, una anotada y una remolcada; y Miguel Bleis, de 3-1, con una carrera anotada.

Por las Águilas, Luis Liberato, Adael Amador y Santiago Espinal conectaron un doble cada uno, mientras que Raynel Delgado produjo la única anotación del conjunto cibaeño.

Con esta victoria, las Estrellas Orientales mantienen su buen momento en la temporada regular de Lidom 2026-2027 y se acercan al primer lugar, mientras las Águilas continúan atravesando una racha negativa que las mantiene en el último puesto.