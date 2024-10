República Dominicana es conocida por su polo turístico de Punta Cana, y su atractivo para los cruceros en Puerto Plata, donde cada extranjero gasta en promedio US$ 100, lo que hace de ese sector un pilar de la economía nacional por su capacidad de generar 300,000 empleos, atraer inversión de US$ 1,000 millones y aporta US$ 3 de cada US$ 10 en divisas.

David Llibre, titular de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores) señaló que la palabra diversificación consiste “en promover diferentes modalidades de viajes e integrar a artesanos, mujeres y suplidores que agregan valor al sector”.

Este pensamiento se reafirma en que el turismo de convenciones es el viaje que entrelaza la profesión con el ocio, el cual, a nivel global moviliza 280 millones de personas, según Spain Convention Bureau.

En República Dominicana se contabilizaron 1,260,669 pasajeros que reportaron motivo de viaje negocios y conferencias, es decir, el 2.3 % de los 52,987,409 pasajeros que transitaron durante 2016 y 2023, de acuerdo con el Banco Central (BCRD).

Si bien el porcentaje es pequeño comparado con el 60 % de los que llegan atraídos por las playas, el órgano regulatorio registró 993,805 turistas de negocios y 266,864 que asistieron a conferencias.

De hecho, al comparar el 2016 con el 2023 se evidencia un crecimiento de 104.1 % en los turistas de negocios, al pasar de 108,104 a 220,739. En tanto, los pasajeros de conferencias variaron de 28,956 a 83,712, casi 2.9 veces más en 10 años.

Sin embargo, para que los no residentes puedan sentirse atraídos por la oferta turística en la capital dominicana, se requiere desarrollar el centro de convenciones, prometido por David Collado, ministro de Turismo, y Luis Abinader, presidente de República Dominicana, en 2021.

Cuando Collado anunció la construcción del centro de convenciones en el antiguo Hotel Hispaniola, dijo que esta obra impulsaría el segmento de viajes y “cambiará el turismo en la ciudad”. Para esa fecha, el BC reportó 125,971 viajeros de negocios y conferencias.

La oración del 2024 ha sido “diversificar, sostenibilidad y oferta complementaria en la industria turística”. Esto con el objetivo de captar mayores inversiones extranjeras, incrementar el flujo de visitantes no residentes, y, a la vez, convertir a República Dominicana en un destino multipropósito que combina los negocios con el ocio.

“Uno de los planes que tiene el Gobierno es terminar de desarrollar un centro de eventos… necesitamos ese espacio para realizar convenciones y es necesario atraer esos eventos para tener turismo de compra, cultural y otros”, explicó Llibre.

La empresa VISA señala que la tendencia de este año es que muchos profesionales viajan por trabajo y “añaden unos días para recorrer un destino, otros prolongan su estadía en el extranjero ya que trabajan de manera remota”. Esto, en parte, a que, según el Barómetro de ONU Turismo, 790 millones de turistas viajaron entre enero y julio del 2024, y se estima que se registre el mismo nivel que prepandemia, con 1,400 millones de viajeros.

La tierra del Caribe no es la única con planes de desarrollar el turismo MICE (de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones). El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) señaló que los viajes de negocios ascenderán a US$ 1.5 billones durante este año. El organismo destaca que sólo en Estados Unidos verá tener un gasto de U$ 472,000 millones.

En 2019, el Gobierno de México informó que este segmento movilizó US$ 25,000 millones.

El Ministerio de Turismo brasileño indica que el 25 % de los extranjeros que visitan cada año el gigante sudamericano es por motivos de negocios. En términos absolutos es de 1,477,085 por los 5,908,341 visitantes reportados en 2023. Además, resalta que el turista de negocios gasta € 89, € 29 más que los € 60 de los de ocio.

ProColombia establece que en ese país se realizaron 67,951 reuniones, donde 9,200 fueron realizadas en centros de convenciones. De acuerdo con las estadísticas, atrajo 1.8 millones de colombianos y 398,000 internacionales, para el 14.7 % de los 2.7 millones de turistas internacionales, quienes gastaron US$ 2,451 millones.

A nivel global, China es el segundo mercado para hacer viajes de negocios. En este año, el WTTC estima US$ 211,000 millones, seguido de Alemania, con US$ 87,500 millones. Asimismo, Reino Unido y Francia verán US$ 84,100 millones y US$ 42,100 millones, respectivamente.

1 de 5 | Monumento Fray Antonio de Montesinos fue inaugurado en 1893. Foto: Juan Antonio Guio ACENTO. Fecha: 3 octubre 2024 2 de 5 | La Zona Colonial es un punto cultural de República Dominicana. Foto: Juan Antonio Guio ACENTO. Fecha: 3 octubre 2024 3 de 5 | La plaza Juan Barón está a las orillas de la playa Güibia. Foto: Juan Antonio Guio ACENTO. Fecha: 3 octubre 2024 4 de 5 | El obelisco hombre se ubica en la avenida George Washington. hombre Foto: Juan Antonio Guio ACENTO. Fecha: 3 octubre 2024 5 de 5 | El obelisco hembra está dedicado a la mujer dominicana. Foto: Juan Antonio Guio ACENTO. Fecha: 3 octubre 2024

Zona Colonial como oferta complementaria

Las ruedas del avión chocan con el asfalto del Aeropuerto Internacional Las Américas. Unas 200 personas sentadas en los estrechos asientos del transporte aéreo escuchan atentos la voz del capitán que da la bienvenida a Santo Domingo, la capital dominicana, a 194 kilómetros de Punta Cana.

Los pasajeros se dirigen al control de Migración e indican tiempo de estadía y su motivo de viaje. Son 1,327,728 extranjeros no residentes, 674,178 dominicanos viviendo en el exterior y 696,328 residentes que regresan a República Dominicana, al lugar que han llamado “hogar”.

Estas cifras aglomeran 2,698,234 de los 9,009,094 pasajeros que con una maleta, un pasaporte y dólares llegaron a Quisqueya, la tierra que recibe el 0.6 % de los 1,400 millones de viajeros globales.

Una vez en el corazón de la Primera Ciudad del Nuevo Mundo, el extranjero camina un kilómetro de la calle peatonal El Conde, donde encuentra artículos tradicionales como el larimar, la mamajuana, collares y accesorios. Se interesa por retratar e inmortalizar en un dispositivo inteligente sus recuerdos.

En el centro se alza la Catedral Primada de América, a su lado el parque Colón y el antiguo Ayuntamiento. Caminando hacia la calle Isabel La Católica encontrará el museo del Larimar, y en unos kilómetros hacia el sur encontrará el Monumento Fray Antonio de Montesinos.

La presidente de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, Yudith Rodríguez, está segura de que la Ciudad Colonial es una oferta complementaria. “En las grandes ciudades han logrado promover su oferta cultural de manera astronómica… Nosotros también buscamos hacerlo y la Zona Colonial es nuestro nicho para lograrlo”.

Mientras, el titular de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), David Llibre, coincide con Rodríguez: la Ciudad Colonial es un complemento a la oferta playera.

“El sol y playa siempre será el principal motor del turismo de República Dominicana, somos una isla y dependemos de nuestras playas, pero al recibir 10 millones de visitantes debemos empezar a desarrollar otros tipos de turismo”, consideró.

Durante enero-agosto del 2024, el Banco Central dominicano (BCRD) indicó que 1,840,511 pasajeros arribaron por el Aeropuerto Internacional Las Américas, de los cuales, 1,369,962 eran no residentes en calidad de turistas y 470,549 habitantes en el país.

Airbnb, la bella durmiente en espera de su regulación

VISA destaca los hoteles siguen siendo la primera opción, con un 71 %. Sin embargo, los alojamientos de renta corta y larga estadía (11 %) y las posadas o pensiones (18 %) sobresalen en las tendencias.

Sobre el último tipo de hospedaje, en marzo del 2022, el titular del Ministerio de Turismo, David Collado, dio a conocer que las plataformas de propiedades de renta corta serían reguladas debido a que presentaban una competencia desleal con el sector hotelero.

En ese momento, el funcionario afirmó que en 60 días se regularían estas plataformas que registraban aproximadamente 53,000 unidades, mientras 83,000 eran habitaciones hoteleras.

Desde el departamento de Comunicaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se informó a ACENTO que el reglamento está en el Poder Ejecutivo. “Este reglamento estuvo hace tiempo en vistas públicas aquí y luego que se elaboró pasó al Poder Ejecutivo. Fue un borrador y hubo muchas opiniones”.

El Grupo Airbnb señala que Ciudad de México, en México, fue el primer lugar en América Latina que retuvo el impuesto sobre hospedaje. Estos viajeros reservaron un espacio generaron 15,000 millones de pesos mexicanos en contribución económica en 2024, además de generar 63,000 empleos.