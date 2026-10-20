Original apertura de la XV Semana de la Poesía combina alta filosofía global e hilarante humor latino

El ritual de apertura de la Semana Internacional de la Poesía de Santo Domingo es ya bien conocido, pero la inauguración de su XV edición se salió de lo habitual. Fue un espacio donde confluyeron el agradecimiento a las instituciones patrocinadoras, un denso mensaje filosófico sustentado en citas por el poeta José Mármol y la gracia e ironía del poeta invitado de Perú, quien logró lo más difícil en la poesía: provocar una sonora carcajada colectiva. Eran las 5:35 de la tarde.

El poeta peruano Paolo de Lima llegó al corazón del público al citar un micropoema de Gino Alcántara (Lima, Perú, 1969), reconocido como una de las voces más destacadas y representativas de la generación poética de los 90, cuya obra resalta por la ironía, el humor sutil, el juego del lenguaje urbano y los formatos breves e ingeniosos.

Cuando le llegó el turno de leer un texto propio, De Lima sacó de su chistera una frase que difícilmente olvidarán los asistentes por su sorprendente carga de humor e ironía:

«Nunca me habías abrazado tan fuerte como ahora que nos estamos cayendo de la moto».

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El microtexto pertenece a un libro de prosa poética titulado Boletos (Lima, 1993).

La apertura de la Semana de la Poesía se celebró, como es costumbre, en el salón Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La mesa principal estuvo integrada por autoridades de la academia y ejecutivos del evento, encabezados por el vicerrector Jorge Asjana David, Mateo Morrison y José Mármol, entre otros.

En el acto intervino el Coro Universitario con tres piezas dirigidas por el maestro Jesús Vizcaíno, previo al recital poético en el que los invitados vistieron chacabanas blancas con detalles azul marino, colores simbólicos de la alta casa de estudios.

Un discurso de denso calado filosófico

José Mármol, presidente del Comité Organizador de la Semana Internacional de la Poesía. (Foto suministrada).

En su intervención, el presidente del Comité Organizador, José Mármol, ofreció un discurso que, además del agradecimiento institucional, abordó elevados conceptos filosóficos y teóricos sobre el ejercicio poético actual.

Mármol afirmó que «el compromiso con la poesía y el sustrato humanístico que la enarbola representa un auténtico acto de rebeldía y de responsabilidad en favor de la cultura y de la educación sentimental del espíritu, en un tiempo y una sociedad globales que desdeñan la poesía como expresión estética, porque su interés se enmarca en el consumismo delirante y en el principal estímulo a esta conducta superflua».

Asimismo, criticó el estado de la sociedad actual y sus mecanismos de comunicación masiva, señalando que «el comportamiento social viene dado por el ruido de la comunicación digital, su simultaneidad acelerada y su ubicuidad o bilocación, los cuales han degradado el vínculo humano e impuesto una escala de antivalores en detrimento de la ética y su llamado a la responsabilidad individual y colectiva para hacer de este un mundo mejor».

Para profundizar su planteamiento, Mármol citó al pensador surcoreano Byung-Chul Han, quien sostiene que las Sagradas Escrituras están oscurecidas por Dios mediante el uso de metáforas. «Las cubre —señala el autor— un "manto figurativo", al tipificar el lenguaje metafórico dentro del orden de lo vertical y disruptivo, propio del ámbito de los valores auténticos, contrario a la horizontalidad inherente al infierno de lo igual de la mera información».

El recital inaugural

Coro de la UASD.

Tras la actuación del Coro Universitario, se dio paso al tradicional recital de los poetas invitados, entre quienes destacaron por la fuerza de su discurso poético: Rodrigo Carrillo (Guatemala), María Baranda (México), Sonia Betancort (España), Nancy Morejón (Cuba), Paolo de Lima (Perú), Tatyana Yavasheva (Bulgaria), Daniela Aleksandrova (Bulgaria), Roxana Miranda (Chile) y Nicolas Meusnier (Francia).

También participaron Jhaky Valcourt (Haití), Gabriel Chávez Casazola (Bolivia) y Danilo Manera (Italia), junto a los poetas dominicanos Marianela Medrano (residente en Estados Unidos), Denisse Español y José Enrique Delmonte. El escritor colombiano William Ospina aún no había arribado al país, pero se esperaba su pronta integración a la agenda.

El conjunto de textos leídos hizo mérito a la trayectoria de los participantes. Un momento curioso y simpático ocurrió cuando el italiano Danilo Manera comenzó su lectura en su lengua materna sin advertirlo, hasta que cayó en la cuenta y retomó el castellano, generando risas cómplices en el auditorio.

Encuentro previo con los medios

Mateo Morrison se dirige a la prensa durante el encuentro en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón.

En la mañana del lunes, el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón albergó el encuentro entre los organizadores de la XV Semana Internacional de la Poesía y los medios de comunicación.

Mateo Morrison, José Enrique Delmonte y Carmen Rita Cordero ofrecieron las orientaciones del evento, mientras que varios periodistas saludaron la iniciativa. En el acto se hizo entrega del primer souvenir literario a los participantes: la monografía histórica de los 75 años de la Feria del Libro de Santo Domingo.

Posteriormente, los poetas realizaron un recorrido por la colección de piezas de la cultura taína, iniciado con un cortometraje sobre la llegada de los pobladores originarios a la isla. Acompañados por guías especializados y traducciones simultáneas, los participantes apreciaron las diversas muestras del patrimonio aborigen.

Universidades

Este martes, los poetas nacionales e internacionales acudieron a leer sus trabajos en las universidades y otros espacios académicos. Llegaron con sus figuras literarias y el dramatismo trascendente de sus obras, a seis universidades.

Y en la noche se tiene fijado un panel sobre cine y literatura en Funglode, en Santo Domingo, en el cual un cineasta, un escritor y un crítico de cine presentarán sus ponencias y dialogarán con el público presente, todo a partir de la siete de noche con entrada libre hasta completar aforo. El moderador es el ingeniero Omar de la Cruz y el coordinador Basilio Belliard, ensayista y docente.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más