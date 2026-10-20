La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) acogerá esta noche, a las 7:00 p. m., un panel sobre cine y literatura, en el que participarán un novelista cuya obra fue llevada a la gran pantalla en México en 2006, un cineasta que ha desarrollado proyectos de temática patriótica y un crítico de cine.
Los expositores serán Pedro Antonio Valdez, Leo Silverio y José Rafael Sosa, quienes dispondrán de 15 minutos cada uno para presentar sus ponencias. Posteriormente, se desarrollará una conversación con el público asistente.
La actividad contará con la moderación del escritor y ensayista Basilio Belliard y la participación de Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global Dominicano.
La convocatoria está dirigida tanto a los invitados oficiales de la XV Semana Internacional de la Poesía como a estudiantes y profesionales de la literatura y el cine, cinéfilos y público interesado en las relaciones entre ambas expresiones artísticas.
El panel forma parte del programa de la XV Semana Internacional de la Poesía, iniciativa que promueve los vínculos de la creación literaria con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura, el cine y la escultura.
En el ámbito de las artes plásticas, el programa incluye una exposición de Rosa Elina Arias, inspirada en la obra de la escritora Ibeth Guzmán. La escultura estará representada mediante un programa de estatuas vivas, mientras que la música contará con un concierto coordinado por Claudio Cohen.
«La intención que hemos tenido es la de vincular la expresión alta de la poesía y la literatura con expresiones del arte, para fortalecer el resultado de estos cruces estéticos y producir un acercamiento con la poesía por diferentes modos», expresó Mateo Morrison, director general de la Semana Internacional de la Poesía de Santo Domingo, por la Fundación Espacios Culturales.
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