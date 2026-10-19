El Ministerio de Cultura ha dado inicio este lunes a la Semana Dominicana en Francia 2026, una iniciativa que busca fortalecer los vínculos diplomáticos, económicos y culturales entre ambas naciones.

El encuentro de apertura, celebrado en París, busca proyectar a la República Dominicana como un país competitivo y abierto a nuevas oportunidades de cooperación internacional, precisó un comunicado del ministerio.

Las actividades, que se extenderán hasta el jueves venidero, incluyen la exposición pictórica 'Archipiélago improbable. Los mundos dominicanos de José Castillo', en la Casa de América latina, en París, así como el lanzamiento del programa de residencias artísticas República Dominicana × Cité internationale des arts, destinado a ampliar las oportunidades de movilidad, creación e intercambio internacional para los artistas dominicanos.

Dayanny de la Cruz

La gastronomía del país también ocupa un lugar destacado en la celebración, con la participación de la chef dominicana Dayanny de la Cruz, quien presenta una oferta culinaria que combina sabores dominicanos y franceses, como expresión del intercambio cultural entre ambas naciones, destacó Cultura.

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La agenda contempla, además, encuentros de alto nivel en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Business France, la Asamblea Nacional y el Senado francés, junto a actividades enfocadas en comercio, inversión, innovación y transición energética.

La actividad contó con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Salcedo, quien señaló que la iniciativa contempla la promoción de la identidad dominicana y el fortalecimiento de los intercambios culturales entre ambos países.

También estuvieron el embajador dominicano en Francia, David Puig, y del ministro delegado francés encargado de Industria, Sébastien Martin, entre otros.

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