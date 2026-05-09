–Belice—

Para Belice, la vida republicana empezó en 1981, fue el 11 de marzo, cuando obtuvo su independencia respecto a Gran Bretaña, y hasta hoy forma parte de la Mancomunidad Británica, es decir, sus ciudadanos son súbditos de la reina. Esas bases del Entendimiento, como se le llamó al acuerdo firmado, permitieron que empezaran a transitar el camino de la vida como nación independiente. Para el año 2000 fueron aceptados como miembro de pleno derecho del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, aunque este ya estaba vigente desde diciembre de 1991, rubricado en el llamado Protocolo de Tegucigalpa por las naciones del istmo, unas antes; otras más después, como el caso de Belice.

Históricamente, Guatemala siempre reclamó el territorio como suyo, y eso hay que decirlo para entender la rica tradición de los pueblos originarios asentados allí, y no por los esclavos africanos que los colonos ingleses trajeron al territorio. Aun a sabiendas del gran legado de la cultura africana a estas tierras de América, que venía desde las islas del cinturón del Caribe y que ha servido para dar más diversidad a la de los pueblos originarios, mayas, aztecas, etc., con la gran fusión de tradiciones, riquezas y variedades.

Después de muchas controversias, las dos naciones, el Reino Unido y Guatemala, decidieron reconocer a la nueva nación de Belice como parte integrante de Centroamérica y respetar su soberanía e integridad territorial. Hubo una literatura, tanto oral como escrita, antes de estas veleidades de la historia política. Muestra de ello es el rico patrimonio arquitectónico y monumental que hasta hoy se ha ido descubriendo del legado de los pueblos mayas en la península que va desde ese vasto territorio hasta la Península del Yucatán en México, y que es parte de toda la belleza de esas tierras salvajes y prístinas que esconde la selva inexpugnable de esta nación caribeña-centroamericana.

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En ese comienzo tardío de nación libre, 1981, aun a sabiendas de que la historia no empezó ahí, sino miles de años antes, como la cultura maya y azteca de la península y el continente mesoamericano, pero la oficial sí; por eso hay que señalar que las mujeres en la nueva nación que se inauguraba casi al término del siglo XX sí tuvieron un papel protagónico en ese desenlace. Trabajaron en los movimientos de sedición, apoyaron a los sindicatos que trabajaron para lograr emancipaciones sociales, crearon bajo las organizaciones United Black Association for Development y la People’s Action Committee una presión social inigualable, ambas organizaciones con ideología de izquierda. Y de ello surgieron, en el sentido estético del black is beautiful (lo negro es hermoso), un sentido de la literatura escrita y protagonizada por la etnia, la cual abría una discusión hacia el cuerpo como objeto del deseo, tanto el cuerpo femenino como el masculino, en donde la sexualidad femenina se veía como el templo de la seducción; todo esto en el campo de la narrativa y la poesía liderada por las hermanas Cynthia y Zoila Ellis, quienes empezaron a producir documentos y textos literarios en la revista de su creación, Network (1981-82-83).

Consuelo Meza Márquez, México, en su libro La narrativa de mujeres en Belice, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, habla "de que la literatura de esta nación de tradición anglófona ha sido descuidada y muy poco estudiada en Centroamérica". En dicha obra presenta un estado de la cuestión de la narrativa de mujeres, recupera a las narradoras Felicia Hernández y Zee Edgell, que inician una tradición escritural femenina en cuento (1978) y en novela (1982), respectivamente; para terminar con un panorama temático. Se incluye, a manera de síntesis, un cuadro que da cuenta de 28 autoras, entre las cuales se encuentran cinco novelistas y cinco escritoras que fusionan el folclore y la ficción en su obra. En buena parte, la producción de las mujeres se ha centrado en el cuento.

Otra referencia obligada para los estudiosos que pretenden acercarse a la literatura de Belice es el ensayo de David Nicolás Ruiz Puga denominado "Panorama del texto literario en Belice, de tiempos coloniales a tiempos poscoloniales" (2001). Ruiz Puga señala "que la historia de la literatura de Belice corre paralela a su historia política y social, que se expresa en una nación que lucha por forjarse una identidad propia". En este sentido, para él "el texto literario antes de la independencia tenía como objetivo primordial el desarrollo de la conciencia política para la independencia política, y el texto a partir de la independencia en 1981 se orienta más a la política cultural de una sociedad multiétnica", termina referenciando.

Ruiz Puga ofrece un panorama del desarrollo de la poesía, el cuento, la novela e incluso monografías sobre la historia de Belice. Afirma "que la auténtica literatura local aparece en el siglo XX. La poesía empieza a publicarse a partir de la segunda década, aunque de manera muy limitada, y no será hasta la década de los sesenta que se dará de manera sostenida". En 1963 se publica la antología de cuentos Among my souvenirs, de Leo Bradley, L. G. Vernon y John A. Walter, que tenía como objetivo explícito establecer una herencia literaria.

Bajo todo ese contexto surge la producción literaria de mujeres, escrita por mujeres que asumen con conciencia su papel de transformación de una sociedad y una comunidad que necesita identidad propia respecto a su herencia cultural y étnica. Así asaltan la escena las escritoras Zee Edgell y Zoila Ellis, quienes, comprometidas con la inclusión de las mujeres en el proyecto de la recién nacida nación, asumen ese reto y así entran al mundo literario beliceño liderado por los hombres e instalan en las organizaciones literarias el aliento femenino para la desestructuración de los discursos machistas que venían desde la literatura colonial hasta los días de la independencia. Con ellas empieza la ruptura epistemológica de un saber-escritura signado por los hombres e instalan una ruptura dentro de la tradición. Zee Edgell es una novelista de un gran contenido histórico; su novela Beka Lamb (1982) es la novela de la "efervescencia nacionalista e inconformidad colonial".

Zoila Ellis es la segunda escritora que obtiene reconocimiento por una colección de cuentos: On Heroes, Lizards and Passion (1988); es abogada y feminista, perteneciente a la etnia garífuna; en su narrativa trata "situaciones de la vida cotidiana de las mujeres y los grupos periféricos". A Zee Edgell se le reconoce como la primera dama de las letras beliceñas, quien ha sido publicada por la importante editorial inglesa Heinemann, ha ganado muchos premios y su obra ha sido traducida al alemán y al holandés.

Brevemente, voy a reseñar a dos poetas de este tiempo reciente que signan lo que estamos trabajando en estas entregas. Son dos poetas que, con una vasta cultura de lo cotidiano y lo referente del mundo de la cultura pop actual, nos ayudarán a entender el giro de la poesía y los caminos diferentes que hoy toman los poetas y los escritores en pos de conseguir su identidad. Es una literatura gay, andrógina la que hacen estas dos mujeres transgénero beliceñas y que encabezan los movimientos culturales de este país rico en tradiciones.

Briheda Haylock: soy Briheda Haylock, directora de Briheda Haylock Visions. Como facilitadora, te guiaré para que conectes con tu voz interior, la reconozcas y comprendas profundamente cómo funciona tu inspiración. Estos fueron los principios clave que moldearon mi propio camino creativo. Como artista que se inspira en todo, sé lo abrumador e incluso confuso que puede resultar, especialmente cuando tienes muchos intereses que te arrastran en diferentes direcciones. Dediqué dos años a una fase de exploración para comprenderme a mí misma. A partir de ahí, pude avanzar con claridad, entendiendo dónde encajaba mi trabajo, quién era mi público y qué oportunidades se alineaban conmigo. Aprendí a crear mi propio espacio en lugar de esperar a que me lo dieran. Esto es lo que quiero para ti. Si eres un artista dispuesto a ir más allá de las creencias limitantes y adentrarte en una comprensión más profunda de tu propia voz, este taller te ayudará a lograrlo para que puedas avanzar con claridad y confianza.

Así se presenta ella en su biografía de artista, y con ello pretende, sea ella o él, captar la esencia de lo creativo de los que se acercan a su mundo imaginario, en donde ayuda a los más jóvenes a descubrir el intríngulis del universo artístico y creativo.

"Empty Are the things I feel when the shadow over comes me. Secrets untold, words unsaid, a soulless body Is all that I am. Lifeless hopeless and dead. I cry inside hoping one day I will be heard. My burdens purified. Fighting for a voice when the clock strikes 12. Fighting for my life when the lights go out" —Midnight Nightmare—

Ivory Kelly, escritora de Belice.

Ivory Kelly: poeta y escritora conocida por explorar las paradojas de la educación y el rol de la mujer en la sociedad beliceña. Nacida en Sittee River Village (cerca de Dangriga), Belice, en 1971. Ha escrito dos colecciones de cuentos, así como cuentos publicados en revistas y antologías. En 2014, Kelly afirmó que las artes creativas en Belice viven un "renacimiento literario". Si bien su obra enfoca diversos temas "macro" que continúan a partir de la brecha abierta por Zee Edgell en los albores de la independencia de Belice (la identidad nacional, conflictos políticos, pobreza), sus cuentos, producidos durante el siglo XXI, centran la atención en las microhistorias de diversos personajes al enfrentarse con los procesos sistémicos que reproducen desigualdades de género y de racialidad. Su obra narrativa significa un cambio de paradigma al constituirse como un espacio para la creación de una epistemología experiencial, que visibiliza las situaciones de desigualdad, las estrategias que emplean los sujetos para enfrentarlas y el rol de la literatura como herramienta educativa y generadora de cambio. Autora de Point of Order: Poetry & Prose (2009) y Pengereng (2019).

"Dear Diana: I’m breaking my promise, I know. I apologize for intruding (I got your email from the Chapel Hill website). Truth is, I’m not even sure why I’m writing. But I guess I wanted you to know that I write a letter to him every year on his birthday. I go to mass, light a candle, then come to my office and write to him. Now that what would have been his fourteenth birthday approaches, I find myself thinking of him even more. I imagine him playing sports, all knees and elbows like I was at that age (LOL). And full of light as well, I’m sure, because certainly he would have inherited your hundred-watt smile". —Pengereng (2019)—

Felene Cayetano es una destacada bibliotecaria, autora, guionista y cineasta beliceña de herencia garífuna, reconocida por su labor en la preservación de la cultura y la literatura en Belice. Desde 2007, trabaja como bibliotecaria en la Biblioteca Nacional de Patrimonio del Servicio de Bibliotecas y Sistema de Información Nacional de Belice. También ha ejercido como bibliotecaria principal interina.

Trayectoria literaria y artística

Es fundadora del Gremio de Escritores de Belice. Ha publicado dos colecciones de poesía: Evolution (Evolución) y Crossing Bridges (Cruzando puentes). Editó y publicó la antología de ficción corta de autores beliceños Belizean Nail Soup. Escribió y dirigió el cortometraje Afieni. Su trabajo artístico y literario se centra en las mujeres garífunas de Belice, incorporando sus raíces y la sabiduría de los ancianos en su poesía, cuentos y cine. Es miembro de la junta directiva de la Asociación de la Industria del Libro de Belice (BBIA) y de la Agencia de Licencias de Derechos de Autor de Belice (BECLA). Se asume como feminista, lo cual refleja en su poesía. Su obra ha sido parte de intercambios culturales internacionales como "Poesía sin fronteras" (2017), un proyecto que conectó a poetas de Centroamérica. Felene Cayetano sigue activa en la creación literaria, con publicaciones recientes que exploran la metodología visual y la narración de historias garífunas. Poeta feminista, reconocida por su trabajo que conecta la identidad beliceña con el entorno natural, reflejado en poemas como "I Am Belize", que celebra la flora, la fauna y la cultura local.

"I Wish to…" va más allá y muestra una inquietud panafricana y sus modelos de mujer:

"I wish to/ sing as beautifully as Whitney/ move as gracefully as Judith/ write as candidly as Maya/ be as legendary in my lifetime as Aretha/ be as principled as Mahalia/ be as strong as Merline/ and be as Felene as Felene" —"I Wish to…"—

Estas autoras forman parte de un movimiento que ha experimentado un gran auge en las últimas cuatro décadas, reflejando la complejidad multicultural de Belice. "Ni son todas las que están, ni están todas las que son". Faltan más, mucho más. Es muy poco lo que se conoce de esta rica y creativa literatura escrita por mujeres en ese país que, aunque es miembro del SICA y está en el istmo centroamericano, muchos se han encargado de que parezca que está muy lejano, tal vez por su idioma, quizás por la herencia netamente africana o porque se le considera súbdito de la reina; pero sea lo que sea, su rica tradición oral y cultural no es óbice para que seamos tan parcos a la hora de identificar su creatividad literaria.

Nuestro país, vía El Salvador, tiene la concurrencia diplomática con ellos, y sería bueno que el jefe de misión hiciera un acercamiento cultural con tan rica tradición literaria y no se empeñaran en solo llevar chabacanas para obsequiarlas a los magnates y personalidades del gobierno local. Es mucho más rica la cultura que se destila allá; como, por ejemplo, que se organizara un encuentro literario entre los autores dominicanos y beliceños, o que se invitara a estos a nuestras ferias del libro. Los otros países del istmo lo hacen y les ha dado muy buenos dividendos. No solo de regalar chabacanas y llevar sombreritos deben vivir los embajadores dominicanos que llegan a Belice por pascuas, es decir, cada una vez por año. ¡Qué mal les va!

Dionisio De Jesús Diplomático, poeta Dionisio de Jesús. Poeta, diplomático, mercadólogo y especialista en comunicación política. Estudió educación, mención filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó estudios de Postgrado en Mercadeo en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde impartió docencia; obtuvo Maestría en Mercadeo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), donde también fue docente y terminó una especialización en Comunicación Corporativa (publicidad de imagen y relaciones públicas) en España, Young & Rubicam, Madrid, España, homologada por la Universidad Complutense. Diplomado en Diplomacia Cultural, auspiciado por la Cancillería de Costa Rica, la Cancillería de El Salvador y la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica. Cursó una Especialización en Negociación y Diplomacia Climática, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDYC, Cancillería de la República Dominicana. Taller-Diplomado: “Conociendo la Institucionalidad del SICA”, impartido por el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, la Embajada Dominicana en Costa Rica. Diplomado y Especialización sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, Niveles I y II, auspiciado por la Cancillería de El Salvador, Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Vicepresidencia de El Salvador y la Fundación Alemana, Hanns Seidel Stiftung., pendiente presentación trabajo final para optar por el grado de Maestría. Ha publicado 12 libros de poemas; sus textos han sido antologados en más de 15 antologías en República Dominicana y el extranjero. Laboró como Director Creativo en las más grandes y prestigiosas agencias de publicidad de su país, entre los años de 1987-2004. Ha sido profesor de marketing, publicidad y comunicación en universidades de República Dominicana y El Salvador. Ha sido consultor de campañas políticas en su país, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre los años 2000-2025. Produce desde El Salvador, el Podcast:” Bitácora Centroamericana y Caribeña”, cada lunes a las 7:00 PM, hora de El Salvador, trasmitido por YouTube y Facebook a través de la plataforma Cronio TV. Ver más